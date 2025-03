Altup: «No notamos Las Edades; las reservas se centran en el día de paso para llegar a la costa»

A. B. H. PLASENCIA. Lunes, 25 de julio 2022, 07:21 Comenta Compartir

«La ocupación de los hoteles y hostales grandes ronda el 70% en este julio y los apartamentos turísticos no alcanzan el 20%; este mes está siendo muy flojo», resume Teo Magdaleno, presidente de la Asociación de alojamientos turísticos de Plasencia (Altup).

Sus datos se circunscriben a los 34 socios con los que cuenta la agrupación, integrada por una agencia de viaje, tres guías y empresas de actividades y 31 alojamientos. «Y todos coinciden en que por el momento no estamos notando Las Edades del Hombre», añade Magdaleno. «Puede ser seguro que en la restauración la situación sea diferente y estén notando la afluencia de turistas para ver la exposición de las catedrales». Pero insiste en que no es así para el sector hotelero.

«Lo que estamos teniendo este mes es un cliente de paso, el que va o viene de la playa y para un día aquí, un alto en el camino que posiblemente muchos aprovechen para ver Las Edades».

La mejora turística que Altup esperaba para julio no se está produciendo. Influyen, cree Magdaleno, diferente causas, «como pueden ser, en primer lugar, que la gente opta en verano por la playa; también que la subida generalizada de precios está obligando a reducir los gastos en general, también para las vacaciones, y que las altas temperaturas no animan a pasar unos días en una ciudad con pocas opciones de agua». Es el motivo por el que, desde su punto de vista, es «imprescindible que resolvamos esta carencia cuanto antes, para que también los meses de verano sean turísticos». De ahí la necesidad de que «se trabaje para que el canal de baño de la Isla logre la bandera azul y se pueda promocionar como una playa urbana; es una lástima que no se avance en este sentido teniendo una piscina natural a cinco minutos de la plaza».

Cabe recordar que el Ayuntamiento solicitó la bandera azul el pasado otoño, pero después retiró el expediente al constatar que no lograría el distintivo si no realizaba antes mejoras. Las que señaló que iba a ejecutar antes de volver a iniciar el procedimiento este otoño.