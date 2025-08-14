El alquiler de la vivienda en Plasencia frena su subida en julio con una caída del 1,9%

J. C. R. PLASENCIA. Jueves, 14 de agosto 2025, 07:56 Comenta Compartir

El mercado del alquiler de la vivienda en Plasencia ha experimentado una ligera corrección durante el mes de julio de 2025, según el último informe publicado por Idealista. El precio medio del alquiler se situó en 6,6 euros por metro cuadrado, lo que supone una disminución mensual del 1,9% en comparación con junio. Esta caída rompe con la tendencia al alza que se había observado en los meses anteriores, aunque el crecimiento interanual sigue siendo significativo, con un aumento del 9,4% respecto a julio de 2024.

Durante el primer semestre del año, Plasencia había registrado incrementos constantes en los precios del alquiler. En mayo, el precio subió un 3%, mientras que en junio la subida fue del 2,9%. Sin embargo, en julio esta dinámica experimentó un ligero freno, con una bajada del 1,9%, que puede interpretarse como una corrección en un mercado que muestra signos de recuperación.

A pesar de esta pequeña reducción, el valor actual del alquiler en Plasencia continúa posicionando a la ciudad como una de las opciones más económicas para arrendar vivienda dentro de las grandes ciudades de Extremadura. De hecho, Plasencia figura entre los 25 municipios más baratos para alquilar una vivienda en toda España, con precios por debajo de los 8 euros por metro cuadrado.