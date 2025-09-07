HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alquiler también se encarece: sube un 5,2% en 12 meses

J. C. R.

PLASENCIA.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

El mercado del alquiler en Plasencia también refleja un encarecimiento sostenido. Según los datos de agosto de 2025, el precio medio se sitúa en 6,6 euros/m², lo que supone un incremento del 5,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. En términos prácticos, alquilar una vivienda tipo de 80 m² en la ciudad cuesta ahora 528 euros mensuales, frente a los 502 euros que se pagaban en agosto de 2024.

Aunque el dato mensual muestra una leve corrección del -0,2% respecto a julio, el balance anual confirma que los precios mantienen una tendencia alcista. De hecho, entre mayo y junio de 2025 se produjeron algunas de las subidas más fuertes de los últimos años, con incrementos superiores al 3% mensual.

Los analistas inmobiliarios apuntan a varios factores que presionan al alza el mercado: la escasez de oferta de vivienda en alquiler, el desplazamiento de parte de la demanda desde la compra hacia el arrendamiento debido al esfuerzo económico que supone acceder a una hipoteca, y la llegada de nuevos residentes atraídos por el perfil de servicios de la ciudad.

Tanto en compra como en alquiler, Plasencia afronta un escenario inmobiliario marcado por la escalada de precios y una creciente dificultad de acceso a la vivienda para las familias jóvenes.

