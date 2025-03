El almacén placentino de Capote sufre el robo de 160 bombonas de butano

El almacén de butano de la finca Capote sigue sufriendo el robo de bombonas. De nada ha servido que, a principios de julio, la Policía ... Nacional anunciara que había detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de varios delitos con fuerza.

En el caso de ese individuo, su 'modus operandi' consistía en escalar la verja perimetral del establecimiento y robar los envases. Tras sorprenderle 'in fraganti', la Policía Nacional le imputó los robos perpetrados desde el mes de mayo hasta el 1 de julio. Un periodo de tiempo en el que se sustrajo un total aproximado de 100 bombonas de butano, que están valoradas en unos 6.000 euros.

Un mes y medio después de aquello, no es que el problema haya reaparecido, sino que nunca desapareció del todo. «Los robos pararon la semana pasada, pero entre el sábado y el domingo volvieron a desaparecer más bombonas. Hemos puesto todas las cortapisas que hemos podido y hemos reforzado la valla, pero siguen entrando», dice Emiliano Merino, gerente de Plasengas.

En total, la distribuidora oficial de butano en el norte de Cáceres ha denunciado el robo de 160 bombonas, lo que supondría unas pérdidas de casi 10.000 euros que no cubre el seguro. Además, hay que sumar los daños causados en las vallas perimetrales.

Las cámaras de videovigilancia del almacén han captado la figura de al menos dos hombres diferentes al que fue detenido el 1 de julio. Sin embargo, no son suficientes para detener a los responsables de los robos. «No van encapuchados, pero a veces van con gorra. Las cámaras están a cierta distancia y la Policía nos dice que las imágenes no son lo suficientemente nítidas para identificar a los ladrones. Es complicado poner una cámara que capte imágenes con nitidez a cien metros», se lamenta Emiliano Merino.

A las pérdidas económicas, hay que sumar otra incertidumbre, que tiene que ver con la integridad de las personas que adquieren esas bombonas en el mercado negro. «Estoy preocupado por el dinero, porque somos diez familias las que vivimos de esto, y fundamentalmente por la seguridad, tanto de los que roban las bombonas como de las personas que las adquieren», dice Merino.

En este sentido, el gerente de Plasengas explica que «hay obligación de hacer un certificado de revisión de la instalación y no sabemos a dónde van esas bombonas. No sabemos si esa instalación está en regla o no. Un día vamos a salir en el Telediario porque han volado dos familias o tres. Es un tema más serio de lo que parece. No están robando galletas, están robando bombonas de butano. Y eso explota».