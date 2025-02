Alimentación Patri echa el cierre en Plasencia

A. B. H. Viernes, 24 de junio 2022, 08:07 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

Todo comenzó en Serradilla en un concierto de Manolo Escobar. «Mi tío me dijo que se vendía una tienda en Plasencia por si me interesaba, ... porque sabía que era lo que me gustaba y la compré con mi marido», cuenta Patri Muñoz Montero. De eso hace ya 35 años, más de tres décadas en las que Alimentación Patri ha permanecida abierta en el Postigo del Salvador hasta formar parte del paisaje y de sus vecinos. Hasta el próximo jueves. El día 30 de junio, Patri echa el cierre.

«Me da mucha pena, porque mis clientes son mi familia, porque han vivido conmigo tanto los buenos como los malos momentos, porque me han ayudado a que el negocio fuera bien». Aunque reconoce que ahora no es como antes. «Yo no me puedo quejar, pero es cierto que con la apertura de los grandes supermercados todo ha cambiado y que estos tiempos son distintos». A pesar de que ella sigue abriendo su tienda, en la que no han faltado los productos de droguería y congelados y han destacado sus dulces, de lunes a domingo. Eso sí, «después de la pandemia, solo por las mañanas». Pero antes de la llegada de la covid, y durante tantos años, «hemos atendido de lunes a domingo, mañana y tarde; solo descansábamos los días de Navidad, Año Nuevo y el domingo de Feria». Por eso, aunque aún no tiene la edad, «me jubilo con mi marido para disfrutar, porque vivir no es solo trabajar», dice hoy Patri. «Pero antes, el mismo 30, daremos una fiesta en la tienda para agradecer a nuestros clientes su ayuda durante tanto tiempo».

