Alfredo Moreno: «Quiero liderar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Plasencia»

El secretario local del PSOE de Plasencia y portavoz municipal en el Ayuntamiento, Alfredo Moreno, presentará su candidatura para liderar la lista del PSOE en ... las elecciones del próximo mayo.

«He tomado la decisión porque apoyo el proyecto que hemos elaborado para esta ciudad y quiero liderarlo», declara Alfredo Moreno, tras comunicar oficialmente su decisión este miércoles al comité local del partido.

Lo ha hecho, reconoce, después de trasladar su decisión tanto al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como al secretario provincial, Miguel Ángel Morales, y a la presidenta del partido, Blanca Martín, a quien Moreno ha sustituido al frente de la formación en Plasencia y con quien ha trabajado en los últimos años.

Con la decisión tomada, «convocaremos el proceso de primarias, porque así está establecido en el PSOE, y presentaré mi candidatura». Desde su punto de vista, «porque ya vamos mal de tiempo» reconoce, el proceso podría comenzar la próxima semana, con el fin de llevarlo a cabo lo antes posible y comenzar a trabajar, ya con candidato y programa, para la próxima cita electoral del 28 de mayo.

Respecto a las primarias, Alfredo Moreno asegura que «no me dan miedo, es un proceso establecido y asentado en este partido y no tienen por qué suponer ni división ni enfrentamiento». Aunque cierto es que en los últimos procesos celebrados en el PSOE siempre ha habido más de una candidatura, Moreno confía en que en esta ocasión no sea así: «He hablado con muchos compañeros y todos me han trasladado su apoyo», asegura.

En cualquier caso, no será hasta que Ferraz determine las fechas de celebración de las primarias placentinas cuando se tenga constancia de si esta vez habrá o no más candidaturas que la que liderará Alfredo Moreno.

Pizarro y Mata

Desde que fuera elegido primero portavoz municipal y después secretario general, ha sido la cabeza visible del PSOE en todos los ámbitos públicos. Ahora, por primera vez, quiere liderar la candidatura de su partido para optar a la Alcaldía placentina.

Si finalmente es elegido, se enfrentará a dos de sus oponentes en el Ayuntamiento durante la presente legislatura, a los candidatos de los dos partidos que ya han adelantado que repetirán: Mavi Mata, que será la cabeza de cartel por Unidas Podemos por segunda vez, y Fernando Pizarro, quien tratará como candidato del PP de alcanzar su cuarta mayoría absoluta en el Consistorio placentino.

El alcalde será presentado oficialmente este viernes, a las 11 horas, en un acto abierto a la sociedad que tendrá lugar en el puente Trujillo y que, además de la presidenta regional del PP, María Guardiola, contará con la presencia del vicesecretario de Organización de la Ejecutiva nacional, Miguel Tellado.