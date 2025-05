Alfredo Moreno, candidato del PSOE de Plasencia: «Estoy súper avalado por el partido»

El secretario local del PSOE y candidato a la Alcaldía, Alfredo Moreno, ha roto su silencio este lunes respecto a la polémica generada con su ... candidatura, después de que el pasado sábado el comité federal del partido la aprobara. Ha asegurado que «me siento súper avalado por los compañeros de Plasencia y la dirección del partido y he querido hablar una vez que el proceso ha acabado».

Un proceso que comenzó el 10 de marzo, con la aprobación de la candidatura en una asamblea local celebrada en la sala Verdugo. En la misma se emitieron 60 votos de los que 36 fueron a favor, 17 en contra y 7 en blanco. «La lista se aprobó por mayoría absoluta», ha dicho Moreno este lunes. «Y por unanimidad en el comité provincial, en el regional y en la comisión de listas».

Sin embargo, lo cierto es que tras la aprobación en la asamblea local, las direcciones provincial y regional del PSOE le instaron a mantener un encuentro con el llamado sector crítico de la agrupación placentina para tratar de elaborar una candidatura de integración, porque la conformada por Moreno no lo era a juicio de los responsables del partido y de parte de los militantes socialistas de la ciudad.

Esa reunión para tratar de elaborar una candidatura de integración se produce la tarde del lunes, día 13 de marzo, y a quienes integran ese sector crítico se le ofrecieron los puestos 2, 4 y 6 de la nueva lista. Sin embargo, esa integración no se lleva a cabo porque desde este sector se rechaza su inclusión, no porque consideren que la candidatura de Moreno es integradora, sino porque la propuesta para elaborarla llega tarde. Por eso, la lista hecha se mantiene, se manda al comité federal y se aprueba de forma definitiva.

Alfredo Moreno no ha querido pronunciarse sobre el encuentro que se le instó a mantener con el sector crítico. Se ha limitado a decir: «Yo soy secretario local y por eso me reúno a diario con los compañeros y no voy a dejar de hacerlo, con compañeros a los que aprecio muchísimo». Para el candidato a la Alcaldía, «no hay ningún sector crítico en la agrupación placentina, solo compañeros que quieren lo mejor para el partido».

Asegura que «estoy muy orgulloso de ellos», como de la lista que ha elaborado, aunque ninguno de ellos forme parte de la misma. «Yo he considerado que es la candidatura que tiene que hacerse, pero si se cambiara por otros nombres sería igual de buena y preparada». En cualquier caso, la lista que cree conveniente «para poner en marcha las 150 medidas que Plasencia necesita para recuperar el tiempo perdido y para las que contamos con el compromiso de Guillermo Fernández Vara».

Mercadillo y ruidos

Alfredo Moreno ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa que ha dado junto a la concejala Cristina Corral, única edil del actual grupo municipal que repite en la candidatura, en el número 3. El candidato también ha estado acompañado por Mireya Conejero, número 2, y Luis Fernando Ronco, número 6. Pero ninguno de ellos ha intervenido en sede municipal.

En la rueda de prensa, Moreno ha adelantado que su grupo ha pedido que el traslado del mercadillo vaya a la próxima comisión de servicios municipales y después al pleno, para conseguir que los vendedores ambulantes, que no quieren seguir en el recinto ferial, puedan volver cuanto antes a la Hispanidad. Y ha exigido al PP que elabore una ordenanza de ruidos «para atajar de una vez el problema que tienen muchas familias del centro placentino, que no pueden ejercer su derecho al descanso».

Respecto al mercadillo, el Gobierno local dice que está a la espera de que los vendedores presenten el plano de ubicación de los puestos y, en cuanto a la ordenanza de ruidos, «estamos trabajando en una y está muy avanzada».