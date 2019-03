Alfonso Silos, el pintor de los frescos El pintor, en su estudio, trabajando en el cuadro de La Soledad. :: david palma Sus familiares y su tradición agrícola y ganadera están presentes en muchas de sus creaciones Hace 15 años que este placentino comenzó a decorar las paredes de su casa con grandes murales ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 31 marzo 2019, 11:14

plasencia. Una ronda de golondrinas, cada una en una secuencia de vuelo, ninguna igual, empiezan a cubrir parte de la bóveda de un pequeño salón ubicado en la planta baja de la casa, en la Rúa Zapatería. Colores claros y luminosos a los que se llega tras atravesar un pórtico renacentista, creado como un canto a la vida, y dejar atrás el hall de entrada y cuya bóveda luce otra gran pintura. En este caso, colores oscuros y pan de oro para iluminar un cielo estrellado en el que destacan unos medallones con las distintas lunas unidas a sus divinidades y otros, con rostros de familiares que muestran los frutos de las cuatro estaciones.

Son solo algunas de las pinturas en las que Alfonso Silos comenzó a trabajar hace más de una década en los muros y paredes de su casa. Una vivienda palaciega en pleno casco histórico, que pertenece a su familia desde el siglo XVIII, en la que él nació y la que heredó de su madre. Más de 2.000 metros cuadrados que guardan restos de su larga historia y que su propietario actual, además de conservar, mejora con su arte, con sus frescos. Los que está plasmando en paredes y muros y que quiere mostrar a los demás. «Yo estoy convencido de que en esta vida hay que compartir lo que se tiene», asegura.

Su hospitalidad hace posible, de hecho, que sean muchos los que conocen los encantos de una vivienda que poco a poco se está convirtiendo en un pequeño museo de arte. Por la historia que guardan sus paredes, las adquisiciones de su propietario y también, sobre todo, por sus creaciones. Con las que Alfonso Silos se expresa.

«La pintura es mi lenguaje, para mí más directo que el oral, y más real, porque es puro sentimiento»

«La pintura es mi lenguaje, para mí más directo que el oral, y más real, porque con él no se puede engañar, porque es puro sentimiento», afirma. Formado en Madrid e Italia, Alfonso Silos asegura que ha pintado toda la vida y que seguirá haciéndolo «mientras pueda». A pesar de las caídas que también ha sufrido de los andamios a los que una y otra vez se sube para decorar las bóvedas de la casa, y para comprobar que la última pincelada dada es la correcta. Para que los frescos por los que se ha decantado sigan avanzando en la vivienda y, de su mano, los pequeños o grandes homenajes que rinde a sus familiares, que protagonizan algunas de las pinturas; la agricultura y la ganadería, a las que la familia se ha dedicado durante generaciones; e Italia, ese país en el que ha crecido como pintor y al que regresa de vez en cuando.

A la caseína

Por eso, la 'alegoría a la agricultura' que luce en uno de los salones de la primera planta, inspirada en un tapiz de Rubens; el gran paisaje italiano que protagoniza su primer mural, en otra habitación; y las golondrinas, «las que durante toda la vida han anunciado en casa la llegada de la primavera».

Todos ellos centran los frescos ya ultimados y otros en los que trabaja Alfonso Silos; los frescos que ha elegido por vocación y que habitualmente pinta con la técnica llamada 'a la caseína'. «Es el aglutinante que se mezcla con los pigmentos naturales y que cuando se plasma en la cal se compacta y hace que la pintura permanezca».

Aunque ni esta técnica ni los propios frescos son lo único que domina Alfonso Silos. Ahora está ultimando en su taller una pintura al óleo de La Soledad, que le ha encargado la cofradía del mismo nombre. Un cuadro que se expondrá en Santo Domingo, al que han precedido otros encargos, al que a buen seguro seguirán otros, de dentro y fuera de la ciudad. «Pero no me planteo vivir de la pintura», afirma el artista. «De hecho, no quiero, porque yo necesito tiempo para pensar, para reflexionar sobre qué quiero pintar». Calma también para crear, plasmar y expresar. Y continuar con sus proyectos personales, con los frescos que van cubriendo las paredes y las bóvedas de su casa.