La alcaldesa de San Gil optará a la reelección pero no lo hará bajo las siglas del PP EFE Miércoles, 31 octubre 2018, 08:01

La alcaldesa de San Gil, entidad menor dependiente de Plasencia, anunció ayer su intención de optar a la reelección, pero no bajo las siglas del PP por «notorias y públicas diferencias» con el alcalde y presidente del PP local, Fernando Pizarro. Esther Sánchez recordó los «graves desencuentros» que se produjeron con el Gobierno de Plasencia durante la negociación del convenio que rige la financiación de las dos pedanías, San Gil y Pradochano. «Lo pasamos muy mal y tuve que aprender a una velocidad supersónica porque era lo que tocaba, para poder asegurar que San Gil esté como está ahora y que tenga la capacidad de estar mucho mejor».

Por eso, porque «las diferencias con el PP de Plasencia y con Fernando Pizarro son las que son, yo no puedo, en conciencia y por coherencia, ir de la mano de alguien que nos ha perjudicado muchas veces y muchísimo».

Lo que no ha aclarado aún la alcaldesa de San Gil son las siglas bajo las que presentará su nueva candidatura. Ha dicho que todavía tiene tiempo por delante «para reflexionar qué es lo mejor para San Gil y para Plasencia».

En este sentido, Esther Sánchez ha dejado claro que «nunca va a poner un partido por encima del interés de la gente» y ha reiterado que se trata de una decisión complicada «porque no es un problema con el PP, es con algo en particular que hemos sufrido muy de cerca». Porque «a algunas personas, cuando ocupan un cargo, se les olvida que son ellas las que tienen que estar al servicio de ese cargo y no ese cargo al servicio de sus filias y fobias personales», zanjó.