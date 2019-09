Alcalde y Policía Local estudian denunciar al presidente de Intramuros EFE Viernes, 20 septiembre 2019, 11:40

plasencia. El alcalde y la Policía Local, según dijo ayer el primero, estudian ejercer acciones legales contra el presidente de la asociación de vecinos de Intramuros, Julián Gutiérrez, al considerar que las denuncias vertidas por éste «no pueden salir gratis», en palabras de Pizarro. Lo adelantó ayer tras hacerse público que la Fiscalía ha archivado la denuncia presentada el pasado marzo por el presidente vecinal en la que señalaba que el primer edil «podría incurrir en un presunto delito de prevaricación continuada» al no dar respuesta a las denuncias vecinales por las molestias que generan los establecimientos de ocio nocturno.

El alcalde mostró ayer su satisfacción por este hecho y recordó que es la segunda vez que Fiscalía archiva una denuncia presentada por el presidente de Intramuros. «Me alegra que un órgano judicial diga que no solo no hemos cometido ningún delito sino que, además, señale que desde el Gobierno local estamos tomando medidas para corregir los problemas de ruidos en la ciudad».

Pizarro ha apuntado que la manera de actuar de Julián Gutiérrez «no es la más oportuna, ya que no existe ninguna colaboración por su parte porque no quiere y se limita a ir al juzgado a presentar una denuncia antes de las elecciones para intentar hacerme un daño político», y poniendo en entredicho el trabajo policial. Por eso, «porque la calumnia no puede salir gratis», reiteró que estudia como la Policía denunciar a Julián Gutiérrez ante los tribunales.