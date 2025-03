El alcalde de Plasencia reconoce que las cámaras captaron al incendiario de las quemas anteriores

Juan Carlos Ramos Plasencia Jueves, 4 de mayo 2023, 14:10 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

El día después del incendio en el barrio de San Juan ha servido para hacer balance de daños y especular sobre la causa y la ... autoría del inicio del fuego en la calle Obispo Domingo, que dejó dos coches calcinados, otros cinco daños y las fachadas de dos edificios teñidas de negro. Todas las miradas apuntan al autor que ha provocado los incendios anteriores en el último mes y medio en otros cinco contenedores, repartidos en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, Fernando Pizarro ha explicado que los forenses siguen investigando las causas: «Existe la posibilidad de que el incendio se iniciara fuera del propio contenedor, ya que había restos de cartones y de papeles que no estaban dentro del contenedor. Por lo tanto, llamo al civismo para que no dejemos basura fuera de los contenedores, no solo en el de cartón. Hay que intentar que la basura esté siempre dentro, así será más complicado que puedan ocurrir este tipo de hechos».

Noticia Relacionada Un fuego provocado quema siete coches y afecta a dos edificios en Plasencia El alcalde de la ciudad, por tanto, no puede descartar ni confirmar que el responsable el incendio en el barrio de San Juan sea el mismo que el de la zona centro o el del entorno de la Avenida de Extremadura: «No sabemos si fue provocado o fue la chispa de un coche al pasar. Es algo que están investigando en estos momentos tanto la Policía Nacional como los bomberos». Todavía con el susto en el cuerpo, Fernando Pizarro ha querido agradecer la «rápida intervención» del parque de bomberos: «La calle es muy compleja porque es muy estrecha, con aparcamientos a ambos lados. Podía haber sido algo mucho más grave». Investigación abierta Aunque Pizarro dice que no se descarta ninguna hipótesis, la línea que está centrando más esfuerzos es la de tratar de capturar al responsable de los contenedores anteriores. La investigación está muy avanzada y pronto podría ofrecer resultados: «La Policía Nacional, que es la competente con ayuda de la Policía local, lleva investigando el asunto durante un mes y medio para tratar de encontrar a la persona responsable. Son hechos que a nadie les gusta, ni a los responsables de la ciudad ni a los vecinos, pero quiero transmitir que están muy encima de este asunto. Quizás por eso ha transcurrido tanto tiempo entre la quema del último contenedor y éste». La Policía Nacional está visualizando las imágenes de cámaras de seguridad de establecimientos del barrio de San Juan. De los anteriores incendios, se puede confirmar que las videocámaras han podido captar acciones de ese autor. «Tienen material con el que están trabajando, pero entiendo que tienen que hacer las cosas de una manera muy reflexiva y con todas las pruebas pertinentes. La Policía Nacional transmite la información que puede transmitir para no tener problemas en el desarrollo de la investigación», asegura Fernando Pizarro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Incendios

Plasencia

Bomberos