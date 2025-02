Alberto Belloso: «Es necesaria más formación para que los jóvenes se queden en Plasencia»

Fue una de las grandes sorpresas de Fernando Pizarro en las últimas elecciones municipales. Es muy joven y apenas tiene experiencia política, pero el alcalde ... de la ciudad vio en él una figura clave para conectar con la juventud placentina. Alberto Belloso, reconocido por su labor en el arbitraje, afronta los próximos cuatro años cargado de ilusión.

–¿Qué tal las primeras semanas como concejal de Juventud?

–Estoy en proceso de adaptación, con muchas ganas y con mucha ilusión por aprender, tanto en las reuniones como en las comisiones o los plenos.

–Estudiante de Magisterio en Cáceres, árbitro de fútbol y, ahora, concejal.

–Creo que lo voy a poder compatibilizar bien. Estoy a pocos kilómetros de Plasencia y todo es cuestión de organización. Siempre soy muy meticuloso en todo y no va haber problema.

–¿Cómo le ofreció Pizarro ser concejal de Juventud?

–Fue a raíz de una conversación informal. Hasta ese momento, mi relación con él era como la de cualquier ciudadano. Luego nos reunimos en Las Claras y me preguntó si quería aceptar el reto de estar en Juventud. Me quedé bastante sorprendido, porque no esperaba que fuese a contar conmigo para formar parte de la lista de su candidatura. Eso sucedió en febrero y a mediados de marzo me nombraron presidente de Nuevas Generaciones.

–¿Y cómo llega a NN GG?

–En 2020 tuve una conversación con el alcalde en el Ayuntamiento. En ese momento, me interesaba la política y la repercusión social que tiene, pero no me sentía atraído por formar parte de ningún partido. Pero tras hablar con Pizarro, me ofreció afiliarme. Me pareció buena idea de cara a iniciar un proceso que se ha culminado el 28 de mayo.

–¿Por qué Belloso y no otro?

–Me dijo que tenía un gran proyecto para los jóvenes y que yo encajaba en el perfil de persona que puede llegar a todos ellos. Cree que tengo repercusión social entre los jóvenes y que conozco sus demandas. Dijo que solo pensaba en mí. No le di una respuesta de inmediato. Lo consulté con mis padres y me dijeron que me iban a apoyar en lo que decidiera. Quise tomar ese tren y creo que hice bien, tanto a título personal como para la ciudad, ya que hay cosas que mejorar y nuevas ideas que aportar.

–¿Qué cosas son esas?

–Es necesario que haya más formación académica. Es una de las claves para que los jóvenes se queden en la ciudad. En estos primeros días de legislatura, he notado que es algo que se demanda mucho, tanto por parte de los alumnos como de los docentes.

–¿Qué ideas tiene en mente?

–Ahora me he encontrado proyectos que ya están llevando a cabo. De cara al último trimestre del año, estamos trabajando en varias ideas. Y cuando empiece el año, cuando ya haya un presupuesto aprobado, arrancaremos con más fuerza.

–¿Seguirá 'El Búnker'?

–Se va a mantener con alguna pequeña modificación. Los jóvenes han respondido muy bien, sobre todo en algunas actividades.

–Ya ha dicho que podrá seguir con el arbitraje.

–El arbitraje me da vida y es un disfrute, además de ser parte de mi remuneración. Llevo arbitrando desde los 11 años y mi objetivo a medio plazo es ascender a categoría nacional. Llevo dos años en la 1ª División Extremeña y el salto a categoría nacional es grande. Todavía me falta preparación, pero estoy contento por la clasificación de los últimos años. Con trabajo y sacrificio, lo puedo conseguir.