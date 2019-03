Agua no potable en la ermita del Puerto de Plasencia Jueves, 28 marzo 2019, 08:47

La UTE del Agua, según aseguran fuentes del Gobierno local, ha colocado un cartel en la fuente que hay frente a la ermita del Santuario del Puerto, en el que se indica que el agua de la misma no es apta para el consumo humano, como se muestra en la fotografía que ilustra la información. Según el Consisotorio, se ha decidido instalar el cartel para indicar que el agua que sale de la fuente no está tratada y por tanto se recomienda no beberla. Hasta ahora era habitual hacerlo en este lugar, el único existente.