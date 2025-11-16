HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
La UTE de Agua ha trabajado durante dos días seguidos en la limpieza de la depuradora. Ayuntamiento

El agua de Plasencia vuelve a ser apta para consumo tras superar la contaminación por las cenizas de los incendios

Los análisis de este domingo por la noche han confirmado la limpieza completa del suministro, que ya se puede usar para beber o cocinar

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:48

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha informado en la noche de este domingo del restablecimiento de la normalidad en el suministro de agua potable, después de ... que el día anterior se activara el Nivel 1 del Plan de Contingencia del Agua debido a la presencia de cenizas arrastradas por las lluvias en los cauces que abastecen la ciudad. Según los últimos análisis, el agua distribuida cumple ahora plenamente con los parámetros legales y normativas vigentes, lo que permite volver al Nivel 0, catalogado como 'Situación Normal' o de vigilancia ordinaria.

