El agua de Plasencia vuelve a ser apta para consumo tras superar la contaminación por las cenizas de los incendios

El Ayuntamiento de Plasencia ha informado en la noche de este domingo del restablecimiento de la normalidad en el suministro de agua potable, después de ... que el día anterior se activara el Nivel 1 del Plan de Contingencia del Agua debido a la presencia de cenizas arrastradas por las lluvias en los cauces que abastecen la ciudad. Según los últimos análisis, el agua distribuida cumple ahora plenamente con los parámetros legales y normativas vigentes, lo que permite volver al Nivel 0, catalogado como 'Situación Normal' o de vigilancia ordinaria.

El episodio comenzó el sábado, cuando la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) detectó un incremento de la turbidez y una alteración del pH del agua bruta. Estos cambios se debieron al arrastre de cenizas y materia orgánica desde las laderas quemadas por el incendio del pasado verano en Jarilla. Como medida de prevención, el Consistorio pidió a la población que no utilizara el agua del grifo para beber, cocinar ni lavarse los dientes, aunque sí se mantuvo el uso para tareas de higiene general y domésticas.

De manera inmediata, tanto la UTE Aguas de Plasencia como el Ayuntamiento pusieron en marcha las medidas previstas en el Plan de Contingencia. Intensificaron los controles analíticos, reforzaron los procesos de tratamiento y realizaron un seguimiento constante del suministro. Gracias a esta respuesta coordinada, el episodio de deterioro ha sido resuelto durante el fin de semana.

El Ayuntamiento ha querido destacar la dedicación de los equipos técnicos de la UTE, así como la coordinación del área de Medio Ambiente y Gestión Integral del Agua. «Este retorno al Nivel 0 ha sido posible gracias al esfuerzo permanente de todas las áreas implicadas, desde técnicos a personal municipal, que han trabajado con diligencia y rigor desde el inicio de la incidencia», subraya la nota oficial difundida este domingo.

Asimismo, el Consistorio recuerda a la población la importancia de seguir informándose únicamente a través de los canales oficiales para evitar la difusión de datos no verificados o rumores que puedan generar alarma innecesaria. Aunque la situación ha vuelto a la normalidad, las autoridades advierten que se seguirá monitorizando la calidad del agua durante los próximos días con especial atención, ante posibles cambios provocados por nuevos episodios de lluvias o arrastre de materiales.