Afads conmemora el Día Mundial del Alzheimer con una semana de actos

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afads) Norte de Cáceres ha preparado una amplia programación con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de septiembre. Bajo el lema 'Igualando derechos', Plasencia acogerá diferentes actos desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de septiembre.

El programa comenzará a las 12.00 horas con un acto institucional en el Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto de personas con Alzhéimer y sus familias. El evento contará con el acompañamiento musical de Pablo Elizo y concluirá con una concentración en la Plaza Mayor.

Los días martes 23 y miércoles 24 se instalará una mesa informativa y mercadillo solidario en la Plaza Mayor, en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, donde se ofrecerá información y venderán productos solidarios.

El miércoles 24, a las 18.00 horas, se celebrará un paseo monumental guiado con salida desde la Plaza de la Catedral. La visita, con una hora de duración, estará dirigida por la guía Montaña Domínguez.

La programación se cerrará el viernes 26 de septiembre con el ya tradicional Café del Alzhimer y la entrega del IV Premio Afads, que este año será concedido a Ricardo Señorán. El acto tendrá lugar en el Mercado Bar a las 18.00.