Adjudicado a Ecoasfalt por 267.579 euros el plan de asfaltado de Plasencia La glorieta del Cantero, una de las zonas que se arreglará. :: d. palma La oferta de la mercantil ha sido la elegida entre las nueve presentadas para el arreglo de 18 nuevas calles ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 21 noviembre 2018, 08:17

La empresa Ecoasfalt S. L. es la adjudicataria del plan de asfaltado de 2018, en el que se encuadra el arreglo de 18 vías. Según informó ayer el Ayuntamiento, la mesa de contratación ha propuesto a esta mercantil por ser la suya la oferta más económica y ampliar el plazo de garantía de las obras.

Ecoasfalt S.L. asumirá de este modo un plan que se ha presentado en dos lotes, con un tipo de licitación de 127.655,25 euros para el primero y de 173.814 para el segundo lote. En ambos lotes ha sido esta empresa la que ha logrado mayor puntuación con su propuesta de 114. 345 euros y cinco años de ampliación de la garantía para el primer lote, y de 153.234,40 euros y la misma garantía para el segundo lote.

En total se han presentado nueve empresas y la próxima Junta de Gobierno solicitará la documentación pertinente a la mercantil adjudicataria. Una vez se compruebe, según señala también el Ayuntamiento, se producirá la adjudicación definitiva y Ecoasfalt tendrá entonces un plazo de dos meses para la ejecución de las obras.

Las elegidas

El plan de asfaltado, el arreglo por tanto, llegará a 18 vías: el tramo superior de la avenida Gabriel y Galán, calle Miguel de Cervantes, calle Polo Benito, calle Mayorga, calle Donoso Cortés, estacionamiento de la plaza de San Juan, un tramo de la avenida Bravo Murillo, glorieta del Cantero, un tramo de la calle Barriales, calle Francisco de Malpartida, María Jesús Tostacia, Ciudad de Consuegra, dos tramos de la calle Rodrigo Alemán, calle de la Cruz Roja, glorieta Carretera de Salamanca, calle Pedro Íñigo y, por último, Juan Bautista de Celma.

Aunque su arreglo no se llevará a cabo antes de que finalice el año, una vez se culminen las obras supondrá la puesta a punto de 35 vías en pocos meses, después de llevar dos años sin asfaltado en Plasencia. Cabe recordar que en 2016 no hubo por falta de presupuesto y que el de 2017 no se ejecutó por los diversos recursos que se sucedieron en su tramitación. De hecho, este plan es el que finalizó el pasado verano y que ha supuesto el arreglo de 17 vías de la mano de la mercantil Hijos de González Meras por un importe de 204.344 euros.