Adiós dulce al Festival Folk

JUAN CARLOS RAMOS Domingo, 27 de agosto 2023, 11:35 Comenta Compartir

El Festival Internacional Folk de Plasencia llegó a su fin y lo hizo repitiendo el éxito de las dos noches anteriores. Una tercera jornada que comenzó con la sensibilidad a flor de piel de Uxía y Ruibal y acabó con los ritmos bailables de 'Four Men and a Dog' y 'The Fatty Farmers'.

La organización del Festival cacula que unas 10 000 personas hah disfrutado del Festival. El jueves llegó a haber un aforo de 2.500; el viernes, de 3.000; y ayer, de 3.500.

Unos 10.000 espectadores han pasado a lo largo de estos tres días por la Torre Lucía, que, a pesar de quedarse pequeña, demostró que no hay un marco comparable en la ciudad para que este festival se lleve a cabo. «Uno de los más consolidados e importantes de España», decía Hevia, que actuó la noche anterior.

Si hubo unos protagonistas destacados en la tercera jornada esos fueron los del dúo formado por Uxía Domínguez y Javier Ruibal, dos artistas que se unieron para poner música a dos poetas universales como Rosalía de Castro y Lorca. Las voces de la gallega y el gaditano se entrelazaron en una simbiosis que puso la piel de gallina a los casi 3.000 espectadores que llenaron la Torre Lucía.

Se trató de un homenaje exquisito que estuvo a la altura de las dos grandes voces poéticas que lo inspiran. Ambos, acompañados por tres músicos que cincelaron las canciones como si esos versos hubieran sido escritos para ellas.

Entre melodías y textos no faltaron remembranzas como 'Por tu amor me duele el aire', ya casi tanto de Ruibal como de Lorca, y la versión de Manzanita del 'Verde, que te quiero verde'. Tras recorrer el camino entre Galicia y Cádiz, regalaron un epílogo imprevisto con canciones compartidas.

Tras la sensibilidad de Uxía y Ruibal, fue tiempo de poner a bailar a la Torre Lucía. Pasadas las 11 de la noche y con una temperatura más que agradable, era momento de disfrutar de las últimas horas de la programación y la fiebre del sábado noche. El regreso de la barra del bar al patio de intramuros ayudó a ello.

Primero subió al escenario el grupo irlandés 'Four Men and a Dog', que entraron en la escena musical en el festival de Belfast de 1990. Y a pesar de haber pasado más de 30 años desde aquello, los norirlandeses presentaron un recital que ahondó en las raíces de la melancolía celta, pero que también provocó que más de uno comenzara a mover los pies. Su sello, fuertes melodías de danzas tradicionales y una inimitable forma de tocar a la hora de ofrecer diferentes versiones de la música tradicional.

Y para acabar la noche y también el 27ª Festival Internacional Folk de Plasencia, los manchegos de 'The Fatty Farmers' ofrecieron un espectáculo que hizo estallar a la Torre Lucía a ritmo de rock, country, balkan y grandes dosis de música irlandesa, un cóctel que por otra parte les hace únicos y les otorga un estilo personalísimo, difícil de catalogar para la crítica más ortodoxa.

Canciones como 'Juglares', 'Aguas dulces' o 'Indomable', a ritmo de ska y doble bombo no dejó indiferente a nadie y supuso un buen broche a un Festival que se consolida más de lo que estaba.

Comenta Reporta un error