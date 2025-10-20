HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Trabajadores y usuarios de Placeat, una de las asociaciones afectadas. J. C. R.

La acumulación de trabajo bloquea el pago de los convenios sociales

Algunas entidades siguen prestando atención a colectivos vulnerables sin haber cobrado los convenios desde 2024

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La persistencia de retrasos administrativos mantiene sin cobrar desde 2024 a varias entidades sociales de Plasencia que continúan prestando servicios esenciales –muchas de ellas ... a personas con discapacidad– sin haber recibido aún las ayudas comprometidas por el Ayuntamiento. El gobierno local admite la acumulación de trabajo como causa del bloqueo, mientras la oposición alerta de que la situación amenaza la continuidad de programas básicos si no se abonan los convenios «de forma urgente». Esta situación llegó al último pleno.

