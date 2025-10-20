La acumulación de trabajo bloquea el pago de los convenios sociales

La persistencia de retrasos administrativos mantiene sin cobrar desde 2024 a varias entidades sociales de Plasencia que continúan prestando servicios esenciales –muchas de ellas ... a personas con discapacidad– sin haber recibido aún las ayudas comprometidas por el Ayuntamiento. El gobierno local admite la acumulación de trabajo como causa del bloqueo, mientras la oposición alerta de que la situación amenaza la continuidad de programas básicos si no se abonan los convenios «de forma urgente». Esta situación llegó al último pleno.

La concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isa Blanco, atribuyó el retraso en el pago de los convenios firmados entre el Ayuntamiento de Plasencia y varias ONG locales a la acumulación de trabajo en los distintos departamentos municipales y al proceso administrativo que debe completarse antes de liberar los fondos. Explicó que es la primera vez que se produce una situación así y detalló que los convenios de 2024 aún no se han abonado, mientras que los de 2025 «no pueden estarlo hasta que se completen todos los pasos, desde la revisión de la documentación hasta la aprobación en Junta de Gobierno». Añadió que el año pasado, entre octubre y noviembre, se produjo una sobrecarga de trabajo que dejó «algunas cosas en el tintero», pero aseguró que el Ayuntamiento «lleva todo el año trabajando» para resolverlo y que los pagos de ambos ejercicios podrían abonarse antes de que finalice 2025.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, la concejala del PSOE Esther Sánchez Tapia denunció la falta de respuesta efectiva ante una situación que afecta a entidades que siguen prestando servicios esenciales sin recibir las cantidades comprometidas. Recordó que las asociaciones le han trasladado que «siguen sin recibir los pagos de sus convenios» y que, en el caso de Placeat, «no han recibido ni un euro desde 2024». Sánchez advirtió de que, «al ritmo que vamos, terminarán 2025 trabajando para nosotros sin cobrar», y subrayó que muchas de estas organizaciones «atienden a personas con discapacidad», por lo que insistió en que «esta situación no debería haberse producido nunca y no puede continuar así».

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, agradeció la implicación del equipo de gobierno, aunque reclamó una solución urgente para desbloquear el expediente correspondiente a 2024. Valoró positivamente que «el pago de 2025 ya esté en trámite», pero insistió en que es necesario tramitar el anterior «por vía extrajudicial» y llevarlo al próximo pleno, ya que la solvencia de las asociaciones afectadas «es cada vez más complicada» por los costes derivados de esta falta de pago.

A pesar del compromiso de la concejala responsable, la incertidumbre persiste entre las organizaciones sociales, que llevan casi dos años prestando servicios sin recibir las ayudas comprometidas. Desde la oposición se advierte de que esta situación pone en riesgo la continuidad de programas esenciales de apoyo a personas con discapacidad y colectivos vulnerables.