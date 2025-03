La acumulación de agua, posible causa del derrumbe del muro de los Altos de Valcorchero

ANA B. HERNÁNDEZ Lunes, 25 de abril 2022, 13:31 Comenta Compartir

«Las deformaciones que el muro viene presentando desde hace meses no parecen estar relacionadas con ningún fallo estructural del macizo reforzado con geomallas. Sin embargo, los datos analizados nos hacen pensar que pueden estar ligadas a la acumulación de aguas procedentes de los colectores dañados».

El motivo es que «los colectores situados en la coronación del muro estaban siendo reparados y sustituidos en el momento de producirse la afección al muro, encontrándose la plataforma de la calzada sin aglomerado debido a las labores de reposición del saneamiento que se estaban llevando a cabo».

Es la conclusión principal que se recoge en el informe preliminar que la empresa Orbe, Técnicas y Medioambiente S. L. ha realizado a instancias del Ayuntamiento para determinar la posible causa del derrumbe de parte del muro que delimita la urbanización de los Altos de Valcorchero el pasado 12 de abril.

En el mismo, la empresa, que ahora se ocupará de redactar el proyecto de reforma, señala que «a priori no se observan patologías que hagan pensar que las estabilidades interna y global están comprometidas, desde el punto de vista de la estructura de suelo reforzado», y también que «el volumen de muro desprendido se compone fundamentalmente de bloques prefabricados y grava».

La obra propuesta

No obstante, aclara que estas conclusiones están basadas únicamente en la observación de lo ocurrido, «porque no han podido fundamentarse en un análisis estructural del muro afectado, al no conocerse su dimensionamiento, datos de partida, sobrecargas consideradas, geomallas empleadas...». Ni cuentan tampoco con ningún tipo de ensayo de los suelos existentes ni análisis geométrico de la estructura y sus deformaciones.

La empresa cree que es preciso actuar con prontitud para evitar otros daños, puesto que «la estructura ha perdido la cara vista de bloques que no solo formaba parte de la estabilidad estructural del conjunto a largo plazo, sino que protegía el macizo reforzado ante los agentes atmosféricos, por lo que habría que reponer esa protección». De ahí que, «ante posibles episodios de lluvia se deberían tomar las medidas necesarias para que ni el agua acumulada sobre la plataforma de coronación, ni la que pudiera caer directamente sobre el macizo desprovisto de bloques, acaben percolando en la estructura».

Propone como solución el «vaciado del suelo reforzado en todo el tramo afectado, tomando una superficie adicional de resguardo, y reposición del mismo según el diseño de geomallas de refuerzo que se obtenga del cálculo a realizar».

