«El acuerdo con Vox nunca puede suponer recortes al colectivo LGTBI»

Isabel Blanco González es maestra de Educación Física y ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el ámbito del deporte y la discapacidad. En 2019 fue uno de los fichajes de Fernando Pizarro. Esta activista LGTBI, casada con una mujer desde hace ... siete años, se convirtió en la primera concejala de Diversidad de Plasencia. Se afilió también entonces al PP y ahora asume su segunda legislatura en el cargo.

–¿Por qué aceptó la oferta de Fernando Pizarro?

–Porque creo que es desde dentro desde donde se pueden cambiar las cosas y el ofrecimiento de Fernando me gustó. Él quería que la diversidad fuera un área específica en su gobierno, para atender las diferentes sensibilidades sociales que existen, y yo estaba y estoy de acuerdo.

–¿Es necesario en 2023 una delegación municipal específica para el colectivo LGTBI?

–Por supuesto, porque es un colectivo que sufre rechazo y odio. De hecho, los delitos de odio se han duplicado.

–¿Usted ha tenido problemas por su condición sexual?

–He sentido discriminación y rechazo, sí. La primera vez que escuché la palabra 'marimacho' era muy pequeña, no tenía conciencia de lo que significaba. Después he entendido que ya me estaban etiquetando sin saber yo entonces qué me iba a gustar en la vida.

–¿Y cuándo entendió que le gustaban las chicas?

–Pues siempre he estado relacionada con el mundo del deporte y, por ejemplo, tenía dificultades a la hora de cambiarme en el vestuario, porque podía notarse que me gustaban.

–¿Se sentía mal por eso?

–Sí, claro, hasta que lo acepté tras hacer terapia para entender qué me estaba ocurriendo. De hecho, he tenido novios, he salido con chicos para salvaguardar la imagen, por no querer decepcionar a mis padres, no querer hacer sufrir a la familia.

–¿Cuándo se atreve a salir del armario?

–Tuve una relación de pareja con un chico durante años, una relación importante porque me sentía cómoda, querida por la otra persona, pero me enamoré de una compañera de trabajo, que ahora es mi mujer, y dije 'hasta aquí'. Tenía entonces 23 años y salí del armario.

–¿Cómo fue?

–Para nada fácil, nunca lo es. Menos si has tenido relaciones antes con chicos. Me costó enfrentarme a mi familia y a mis padres, aunque después el apoyo fue absoluto. Mis amigos y amigas sin problema y mis compañeros de trabajo tampoco. Pero no es fácil porque no basta con salir una vez.

–¿Qué quiere decir?

–Que salir del armario es algo constante. Por ejemplo, cuando llaman por teléfono a tu casa para hacerte una oferta cualquiera y preguntan por tu marido. Y hay mil ejemplos.

–¿Y cuando vive estas situaciones, sigue sintiendo rechazo?

–No. Me puede mirar alguien mal si voy con mi mujer por la calle de la mano, pero no, no es habitual que suceda ni ya me supone un problema. En Plasencia, de hecho, creo que solo he tenido un incidente por mi condición sexual y no le di importancia.

–¿Qué ocurrió?

–Estaba dando clases de pádel a unos niños y había allí una persona, que es militar, y le dijo a los padres de los menores que cómo permitían que diera clases a sus hijos una lesbiana.

–Entonces queda trabajo por realizar.

–Sin ninguna duda. Sigue siendo necesaria una Concejalía de Diversidad porque las personas LGTBI siguen sufriendo rechazo y odio. En estos cuatro años de legislatura se han doblado los delitos de odio en el país. Así que está claro que hay que seguir trabajando en educación y en visibilidad.

–¿No avanzamos?

–Hay distintos factores, pero uno de ellos, importante, es la ignorancia. La gente desconoce lo que significa ser homosexual, transexual, binario, no binario... En las formaciones que hacemos con muchos colectivos desde la concejalía se pone de manifiesto el desconocimiento que hay de esta nomenclatura.

–La verdad es que en los últimos años hemos ido sumando términos, ¿a qué se debe?

–A que la diversidad cada vez es mayor, a que vivimos en una sociedad plural en la que cada persona busca su espacio y su propio ser como individuo y esto es lícito. Y ahora tenemos más libertad para manifestarnos.

–Pero crecen los delitos de odio.

–Sí, porque hay una parte de la sociedad que no lo acepta, que ya existía, pero que ahora lo hace con más fuerza porque hay gente que no acepta que la vida, la familia, el sexo, el amor o la identidad de género no sigan siendo como siempre nos han marcado.

–¿Vox es un riesgo para el colectivo LGTBI?

–Su discurso no ayuda y nuestros derechos no pueden ser una moneda de cambio para negociar.

–María Guardiola dijo que no iba a permitir la entrada en su gobierno a quienes tiran la bandera LGTBI a la basura.

–Y yo defiendo sus declaraciones valientes y creo que un acuerdo con Vox nunca puede suponer recortes al colectivo. En ese caso, yo no lo respaldaría. Pero no ha sucedido, me parece que son cuestiones superadas, derechos conseguidos y ya está.

–Vox quiere derogar la ley LGTBI.

–Las leyes nos permiten tener garantías de que nuestros derechos están avalados, pero tienen que ser vivas porque los escenarios, las realidades y las nomenclaturas cambian. Las leyes deben ser revisadas y sería bueno que con el mayor consenso posible.

–¿Qué opinión le merece el pacto del PP con el partido de Santiago Abascal?

–Creo que es lo que ha salido de las urnas y que hay que respetarlo. A mí no me hubiera gustado estar en el lugar de María Guardiola, pero creo que ha hecho bien en sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo para dar respuesta a la petición de los ciudadanos en las urnas, dejando claro, como ha hecho, que la moneda de cambio nunca pueden ser derechos adquiridos. Pero debemos entendernos, porque una cosa es lo que queremos como políticos y otra es lo que la gente quiere.