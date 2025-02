Un acuerdo libra de la cárcel a los siete trabajadores de la empresa del agua de Plasencia

Los siete trabajadores de la empresa que gestiona el servicio de agua en Plasencia no irán a la cárcel. Un acuerdo entre las partes, alcanzado esta mañana antes de que comenzara el juicio, les libra de entrar en prisión.

La Fiscalía pedía para ellos, ... así como el Ayuntamiento -personado en la causa-, tres años de cárcel y multa de 10 meses con una cuota diaria de 10 euros por un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, porque los trabajadores habrían alterado durante años las lecturas de los contadores de agua en sus domicilios y en los de algunos familiares para reducir el consumo real y así hacer frente a un menor gasto. Por eso también, en concepto de responsabilidad civil, debían devolver las cantidades defraudadas durante estos años. En concreto, 1.489,18 euros al Ayuntamiento y 1.171,72 euros a la UTE.

Sin embargo, con el acuerdo alcanzado, uno de los trabajadores ha sido absuelto, porque no habría actuado de manera irregular, y a los otros seis se les han reducido las penas, porque de forma individual la estafa solo ha superado los 400 euros en uno de los casos. A esta mujer se le ha impuesto, por el delito de estafa, una pena de cárcel de tres meses y un día y, por el de falsedad, también el mismo periodo de prisión y el pago de una cuota diaria mientras de dos euros.

A los otros cinco acusados, todos ellos han reconocido esta mañana delante de la jueza su autoría, se les ha condenado a un mes de multa con el pago de una cuota diaria de dos euros por el delito leve de estafa y, por el de falsedad, a tres meses y un día de prisión más el pago de dos euros diarios también durante este tiempo. Los seis han sido inhabilitados para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y condenados al pago de las costas procesales.

Sin embargo, no tendrán que asumir las penas en concepto de responsabilidad civil, porque ya han devuelto las cantidades defraudadas, hecho que ha sido importante en el acuerdo alcanzado, porque se ha considerado atenuante muy cualificada la reparación del daño. Los trabajadores, además, continúan en sus mismos puestos en la empresa del agua que, al igual que el Ayuntamiento, ha pedido que se les impusieran las menores penas porque los acusados se habían arrepentido, aclara la Fiscalía.

Con esta sentencia que es firme, todas las partes han asegurado que no la recurrirán, se acaba un proceso judicial que comenzó en marzo de 2020 con la denuncia presentada por el entonces jefe de administración de la empresa del agua de Plasencia, Juan Carlos Nieto Carpintero, quien fue despedido. «Me dijeron que guardara silencio cuando conté lo que estaban haciendo estos trabajadores», entonces compañeros suyos, «pero no lo hice, denuncié y me despidieron».

Según dice, «constaté las irregularidades cuando vi que los partes de trabajo no estaban firmados y que las lecturas de algunos contadores no estaban anotadas, y tiré del hilo», ha declarado esta mañana a la salida de los juzgados tras conocer el acuerdo alcanzado.

Una nueva denuncia

También ha adelantado que no es el único proceso judicial en el que están involucrados los siete trabajadores. «El 8 de octubre de 2021», un año después de su despido, «he presentado otra denuncia, en este caso contra los mismos empleados y por una presunta estafa mayor, porque hablamos de una red clientelar que involucra a diferentes negocios de la ciudad». Un caso, dice también, que investiga el juzgado de instrucción número cinco.

En cuanto a su despido, «ha sido declarado improcedente por el Juzgado de lo Social y por el TSJEx pero, aunque me han dado la razón, lo he recurrido ante el Supremo». Explica que ha solicitado que el despido sea declarado nulo y que se incremente la indemnización fijada por los daños morales que le han causado. «Quiero que se aplique la directiva europea de protección del trabajador que denuncia casos de corrupción».

No obstante, el único de los siete trabajadores de la empresa del agua que ha sido absuelto y que ha querido hacer declaraciones esta mañana, Pedro Pablo Talaván, ha adelantado que estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales contra Nieto Carpintero. «Me ha denunciado en dos ocasiones y en ambas he sido absuelto y quiero estudiar llevarle al juzgado para evitar que siga acosando a los compañeros».