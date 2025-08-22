El actual intendente de la Policía es el único candidato para ocupar la plaza

J. C. R. PLASENCIA. Viernes, 22 de agosto 2025, 07:45

El proceso selectivo abierto por el Ayuntamiento de Plasencia para cubrir la plaza de intendente de la Policía Local ha dado un giro previsible: José Antonio Quijada, el actual responsable del cuerpo, es el único aspirante admitido en la convocatoria.

La plaza, convocada por promoción interna a través de concurso-oposición, forma parte de la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2024. Según las bases, podían concurrir únicamente funcionarios de carrera del propio Ayuntamiento con al menos dos años de antigüedad en la categoría de inspector.

Tras finalizar el plazo de presentación de instancias, solo se ha registrado una solicitud, la del actual intendente en funciones, que cumple con todos los requisitos exigidos. El proceso continuará con las pruebas teóricas, prácticas y físicas previstas, además de un curso selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, aunque el hecho de ser el único aspirante deja prácticamente asegurada su continuidad en el cargo.

La situación no sorprende en la Policía Local, dado que el proceso de promoción interna limita la participación a un reducido número de mandos. La propia convocatoria especifica que la adjudicación definitiva dependerá de la superación de todas las fases selectivas.