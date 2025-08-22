HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El actual intendente de la Policía es el único candidato para ocupar la plaza

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:45

El proceso selectivo abierto por el Ayuntamiento de Plasencia para cubrir la plaza de intendente de la Policía Local ha dado un giro previsible: José Antonio Quijada, el actual responsable del cuerpo, es el único aspirante admitido en la convocatoria.

La plaza, convocada por promoción interna a través de concurso-oposición, forma parte de la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2024. Según las bases, podían concurrir únicamente funcionarios de carrera del propio Ayuntamiento con al menos dos años de antigüedad en la categoría de inspector.

Tras finalizar el plazo de presentación de instancias, solo se ha registrado una solicitud, la del actual intendente en funciones, que cumple con todos los requisitos exigidos. El proceso continuará con las pruebas teóricas, prácticas y físicas previstas, además de un curso selectivo en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, aunque el hecho de ser el único aspirante deja prácticamente asegurada su continuidad en el cargo.

La situación no sorprende en la Policía Local, dado que el proceso de promoción interna limita la participación a un reducido número de mandos. La propia convocatoria especifica que la adjudicación definitiva dependerá de la superación de todas las fases selectivas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  3. 3

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  4. 4 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  5. 5 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  6. 6 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  7. 7

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  8. 8 El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días
  9. 9

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  10. 10 Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El actual intendente de la Policía es el único candidato para ocupar la plaza