Acaba tras 50 años la saga familiar de Foto Rex en Plasencia

Posiblemente sean pocos los placentinos que no tienen en sus casas alguna foto de Sergio Jorge Gómez de Mayora Rojas, más conocido como Foto H. ... Rex, el nombre del estudio de fotografía en la calle del Rey que abrió su padre en los años 60.

«La historia comenzó en 1962, cuando mi padre abrió un estudio en la calle Reyes Católicos, debajo de la imprenta La Victoria», recuerda Sergio. Dos años después abrió su segundo estudio en la calle del Rey, el único que después ha continuado hasta ahora.

«Comencé con mi padre cuando tenía 15 años, mientras estudiaba, porque era el mayor de los hermanos y había que ayudar en el negocio familiar». Pero Sergio Gómez de Mayora ya no lo dejó nunca. «Me encanta la fotografía», reconoce. Así que tras la jubilación de su padre, asumió en solitario un negocio que ha marcado su vida y que ha formado parte de la de la ciudad en el último medio siglo.

«He retratado a generaciones enteras en este tiempo». A miles de placentinos en sus bodas, en sus comuniones, en centenares de eventos. «El reportaje social es de las cosas que más me ha gustado». Y también las fotos de estudio, «a niños y mayores, por su naturalidad».

Con un sentimiento agridulce, Sergio se jubila y con su marcha se pone fin a la saga familiar de Foto H. Rex. «Aún no he tenido tiempo de pensarlo, pero me da pena». Aunque el estudio reabrirá de manos de Susi, «el empleado que ha trabajado conmigo los últimos 25 años y el nombre perdurará», y él podrá dedicar más tiempo a su familia, «el que durante años no he tenido», y también a su campo y a sus ovejas, después «de una trayectoria en la que creo que he trabajado bien, mi balance es positivo», afirma.

No obstante, su vida continuará ligada a la fotografía, porque Sergio Jorge Gómez de Mayora Rojas tiene intención de continuar con la cámara y sus exposiciones. «Retratando escenas de Uganda, uno de los trabajos que más me gustan» y revelando después las imágenes «para que perduren en el tiempo, para poder recrear el momento y mantener la memoria». Porque, asegura, «la foto digital tiene más calidad, pero no te da todo eso».