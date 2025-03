Abuelo de Miralvalle y, ahora, de Plasencia

Los mejores homenajes son los homenajes en vida, esos que las personas pueden disfrutarlos y agradecerlos al tiempo que se sienten reconocidos. Más o menos ... como el que recibió el pasado viernes Agustín Benavente Mateos, que recogió el premio Abuelo Mayorga tras una larga vida involucrado en el movimiento asociativo y vecinal de la ciudad.

En realidad, ya pasados los 80, el presidente de la asociación de vecinos de Miralvalle lleva un par de años recogiendo los tributos de sus conciudadanos. El penúltimo tuvo lugar en enero de 2022, cuando pusieron su nombre a la nueva sede vecinal del barrio, que está ubicada en un espacio de 270 metros cuadrados en el bloque levantado tras los pabellones militares.

«Comenzamos en Procasa, después en un local que nos cedió la parroquia, más tarde en otro de la Caja de Ahorros, continuamos en uno de alquiler y los últimos 20 años hemos compartido sede con Rosal de Ayala; ahora por fin tenemos la nuestra propia y esto es un logro para el barrio, una satisfacción para todos», declaraba en aquella ocasión Benavente para referirse a la joya de la corona del barrio, que no deja de acoger actividades culturales, sociales y turísticas.

De regreso al presente, minutos antes de recoger el premio Abuelo Mayorga en el salón de plenos del ayuntamiento de Plasencia, Agustín Benavente agradecía este segundo tributo a su trayectoria.

«Es un reconocimiento a los muchos años que lleva uno trabajando y colaborando con la ciudad. Empecé en el año 80 y hasta ahora no he parado, siempre altruistamente. He pasado por círculos empresariales, parroquiales y de un montón de sitios, aunque ahora estoy más involucrado en el asociativo, que es también muy importante», decía este placentino de 84 años que llegó a la asociación vecinal de Miralvalle en los albores de la década de los 80 y que asumió su dirección en el año 2000. También ha ostentado cargos directivos en la Federación de Empresarios, en el Consejo de Seguridad Municipal de la provincia de Cáceres o en la Fepave.

«Mientras que Dios me dé salud, voy a intentar seguir siendo presidente de Miralvalle, porque ya no sé hacer otra cosa. Alguno me dice que me voy a morir en la asociación. Pero yo contesto que no hay relevo, que no hay nadie que pueda relevar a los mayores. Y eso es algo importantísimo», reconocía Agustín Benavente. «Tenemos que seguir luchando por Plasencia, que es lo que me gusta», insistía.

Para apoyar a Agustín en este emotivo acto, regresaron a la ciudad sus dos hermanos. Uno de ellos es Ciriaco Benavente, obispo emérito de Albacete y Administrador Apostólico de Plasencia.

Fernando Pizarro también quiso ilustrar con unas pocas palabras la trayectoria de Agustín, desde su época en la zapatería de Miralvalle o de sus tiempos de viajante, cuando iba de pueblo en pueblo y de tienda en tienda vendiendo sus productos.

«En aquellas largas jornadas de trabajo, siempre estaba el recuerdo permanente de su mujer, Encarna, y también el de sus hijos, para los que trabajaba con la meta de darles un mundo mejor. Y a pesar de eso, Agustín sacaba tiempo para invertir sus esfuerzos en convertir la sociedad en algo mejor a través del movimiento vecinal y parroquial», explicaba el alcalde de la ciudad.

«Es el decano del movimiento vecinal y uno de los colaboradores más importantes de la parroquia de San José a lo largo de su larga trayectoria de compromiso, una parroquia con una gran trascendencia en el nacimiento de muchos movimientos sociales en la ciudad, como el vecinal, el de las amas de casa y el de las viudas», finalizaba diciendo Pizarro.