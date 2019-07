El Abuelo Mayorga, en el cupón de la ONCE Directivos de la ONCE con el cupón del Abuelo Mayorga. :: palma REDACCIÓN. Miércoles, 10 julio 2019, 08:51

El reloj del Abuelo Mayorga, que data de 1743 aunque la figura actual se instaló en 1973, protagonizará el cupón de la ONCE del sorteo del próximo 23 de julio, dentro de la serie 'Ciudades en punto y hora', que la organización dedica a los relojes más famosos de España. De esta forma, 5,5 millones de cupones difundirán por todo el país el reloj placentino, elegido como el más representativo de la provincia cacereña por la ONCE, según destacaron ayer los responsables de la organización en su presentación. «Es difícil compensar la colaboración de la ONCE con esta ciudad», les dijo el alcalde como agradecimiento a la «estupenda promoción que se hará de Plasencia a través de una de sus señas de identidad, de un recurso que con el cupón llegará a millones de personas».