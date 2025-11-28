Se abre el plazo para el sorteo infantil de la cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo para que las familias inscriban a los menores que quieran participar en el sorteo de las ... 24 plazas disponibles para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata. El periodo de inscripción estará activo hasta el 12 de diciembre y solo podrán participar niños y niñas de entre 7 y 9 años.

El concejal de Familia, David Calvo, que presentó ayer la iniciativa en rueda de prensa, recordó que se trata de una actividad «pensada sobre todo para los niños y las niñas del municipio». Además, subrayó la importancia de garantizar «la igualdad de oportunidades».

Las solicitudes y autorizaciones deberán depositarse en el buzón real instalado en la entrada del edificio de Servicios Sociales. Los documentos estarán disponibles tanto en la web municipal como en la ventanilla única.

El sorteo se celebrará el 16 de diciembre, a las 12.00 horas, en el salón de actos de Servicios Sociales, en un acto público al que podrán asistir progenitores, tutores y abuelos. Una vez conocidos los nombres de los 24 menores seleccionados, se les comunicará el vestuario que deberán llevar y se revelará la temática de la cabalgata.

El concejal recordó la buena acogida de la edición pasada y avanzó que la cabalgata de este año seguirá esa línea, con «pequeños cambios» para hacerla «todavía más bonita y un poquito más llamativa».