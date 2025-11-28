HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Se abre el plazo para el sorteo infantil de la cabalgata de Reyes

La inscripción está abierta hasta el 12 de diciembre y hay disponibles 24 plazas para niños y niñas de entre 7 y 9 años

J. C. R.

PLASENCIA.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Plasencia ha abierto el plazo para que las familias inscriban a los menores que quieran participar en el sorteo de las ... 24 plazas disponibles para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata. El periodo de inscripción estará activo hasta el 12 de diciembre y solo podrán participar niños y niñas de entre 7 y 9 años.

