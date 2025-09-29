El 38º Boulder Valcorchero se celebra los días 18 y 19 de octubre

J. C. R. PLASENCIA. Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Plasencia acogerá los días 18 y 19 de octubre la 38ª Compecentración de Boulder Valcorchero 2025, considerada la competición de escalada más antigua de España. El evento, organizado por el Grupo Placentino de Montaña, reunirá a escaladores de todo el país en el paraje natural de Valcorchero.

Los participantes deberán enfrentarse a los bloques de granito de la zona, que requieren cuerda y ponen a prueba tanto la técnica como la resistencia. La prueba se desarrollará en equipos y arrancará el sábado a las 10.00 horas. Además de la competición, el programa incluye cena y desayuno para los asistentes y el XI Concurso de Fotografía Fotocorchero. La inscripción tiene un coste de 20 euros.