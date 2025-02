2023: el año en el que Plasencia se juega no perder el AVE

2023 no es un año cualquiera para Plasencia, sino el año que puede marcar el futuro de la ciudad, la última oportunidad quizás para tenerlo, ... la ocasión para no perder otro tren.

Con una estación reformada en el casco urbano pero fuera del trayecto de la alta velocidad, levantar una infraestructura en este trazado y que se complete con desarrollo de suelo industrial es clave para que Plasencia siga contabilizándose como una de las principales ciudades de la región, pueda ser considerada de verdad como capital del norte extremeño y que los 200.000 habitantes de este territorio puedan acceder a las mismas oportunidades que quienes residen en otros puntos de la región.

El apeadero de Monfragüe, la única conexión hoy del norte cacereño con los trenes de altas prestaciones, tiene fecha de caducidad y, por eso, habilitar una alternativa al mismo es crucial para garantizar el desarrollo de este territorio.

Se trata, en definitiva, de hacer realidad el proyecto que se descartó hace una década, el que estuvo sobre la mesa en la última legislatura de la socialista Elia María Blanco, que después quedó en el olvido y que el tiempo ha demostrado que permitirlo ha sido un error.

El proyecto original del AVE Madrid-Lisboa contemplaba la construcción de una nueva estación para Plasencia a 15 kilómetros de la ciudad, en la finca El Retortillo, que se encuentra en el término municipal de Malpartida de Plasencia. Fue en el año 2013 cuando, al no conseguir el visto bueno medioambiental, Adif cambió de planes y decidió mantener la estación en su actual emplazamiento.

Se cambió una inversión de 21 millones de euros por otra de cuatro y se apostó por una bonita estación a la que poder llegar a pie pero que entonces y ahora está en un fondo de saco ferroviario por el que no pasa ninguna vía principal.

En el momento del descarte, unos lo aceptaron y la ciudad entera lo permitió. Y Plasencia perdió la gran oportunidad de futuro que ahora trata de lograr, que ahora sí cuenta con el respaldo unánime que se ha puesto de manifiesto en el órgano que aglutina a los diferentes sectores ciudadanos, el Consejo Económico y Social. Una estación a las afueras de la ciudad pero en el trayecto de la alta velocidad, con parque empresarial incluido, plataforma logística y suelo industrial para garantizar el desarrollo económico y por tanto el futuro de Plasencia. Un proyecto que cuenta con el respaldo de la Junta y que se ha solicitado al Gobierno. Pero un proyecto que, por el momento, está lejos de hacerse realidad.

Los Presupuestos Generales del Estado han incluido una partida de solo 100.000 euros para el 'Estudio informativo de la nueva estación de alta velocidad de Plasencia', que se repite para los años 2024 y 2025, por lo que no sería hasta entonces al menos cuando comenzarían las obras. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que el estudio estará en 2023 «sí o sí», porque lo cierto es que acortar esos plazos y lograr que en el año que acaba de arrancar ese proyecto esté hecho y sobre la mesa es vital para que la ciudad tenga acceso a la alta velocidad y disponga de un suelo industrial del que hoy carece y que le impide optar a los proyectos que sí están llegando a otros lugares de Extremadura.

Los otros proyectos

Manifiesto por Plasencia (MxP), la plataforma creada para que la ciudad se involucre en su presente para que pueda tener futuro, destaca que en la última década el crecimiento empresarial de la localidad ha sido casi nulo. Según los datos del INE de 2022, hay 2.943 empresas, un 0,01% más que en 2012. En un periodo en el que el número de empresas en Extremadura ha crecido un 4%, pasando de 64.671 a 67.254, y en España ese crecimiento ha ascendido a 6,7%.

«Este alarmante dato de Plasencia, unido a que nuestra ciudad pierde habitantes por noveno año consecutivo, muestra la necesidad de buscar soluciones urgentes en un contexto de crecimiento en el resto de Extremadura y de España y de necesario cambio de modelo productivo favorecido por los fondos europeos», defiende.

«MxP entiende que la puesta en marcha de terreno industrial, en torno a la próxima ubicación de la estación de la línea de alta velocidad, es urgente. La inexistencia del mismo imposibilita la instalación de nuevas empresas, condicionando la creación de nuevas viviendas y servicios complementarios».

2023 no es un año cualquiera para Plasencia, la ciudad se juega con la estación complementaria y el suelo industrial que debe llevar aparejado, no perder otro tren; se juega contar o no con las herramientas que permitan generar empleo y riqueza, que garanticen por tanto su futuro en el año en el que, además, se espera que concluyan obras en marcha que conllevarán mejoras notables en otros ámbitos, inversiones importantes como la residencia que se levanta en los pabellones militares, la recuperación del puente Trujillo, la rotonda norte, la ampliación de la depuradora, la conexión entre la avenida de España y la ronda sur.