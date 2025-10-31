HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis

El retraso diagnóstico, unido al tratamiento erróneo, fue considerado por los peritos como determinante en el desenlace fatal

J. C. R.

Plasencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

La comisión jurídica de Extremadura ha dictaminado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) deberá indemnizar con 151.205 euros al viudo y los hijos de una mujer fallecida tras un retraso en el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. El órgano consultivo considera que existió mala praxis médica y un funcionamiento anormal de los servicios sanitarios que derivaron en el fallecimiento de la paciente.

Los hechos se remontan al 4 de julio de 2021, cuando la mujer acudió al servicio de urgencias del consultorio de Cabezuela del Valle con una «fuerte cefalea, vómitos y mareo con caída al suelo». Desde allí fue trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde fue diagnosticada de crisis hipertensiva y angor. Sin embargo, no se le practicó una tomografía (TAC) craneal hasta más de doce horas después, pese a que presentaba síntomas compatibles con una hemorragia cerebral.

Según recoge el dictamen de la comisión jurídica, durante ese tiempo se le administraron medicamentos anticoagulantes contraindicados para su dolencia, lo que agravó su estado. Cuando finalmente se detectó la hemorragia y fue trasladada a los servicios de neurocirugía de Badajoz, ya no se pudo hacer nada por salvar su vida. La mujer falleció seis días después, el 10 de julio de 2021.

Retraso en el diagnóstico

El informe de inspección sanitaria del SES concluyó que la asistencia médica «no fue correcta» y que existieron «elementos suficientes» desde el inicio para haber practicado un TAC que habría permitido descartar la hemorragia. Este retraso diagnóstico, unido al tratamiento erróneo, fue considerado por los peritos como determinante en el desenlace fatal.

La familia –el viudo y los cuatro hijos de la paciente– presentó en marzo de 2022 una reclamación de responsabilidad patrimonial por importe de 194.906 euros. Tras un largo procedimiento administrativo de más de tres años, la propuesta de resolución del SES reconoció parcialmente la reclamación y fijó la indemnización en algo más de 151.000 euros, aplicando una reducción del 22% en atención al estado clínico previo de la paciente.

La comisión jurídica de Extremadura, en su dictamen del 9 de octubre de 2025, avaló esa cifra y criticó el excesivo retraso en la tramitación del expediente, iniciado en marzo de 2022 y resuelto más de tres años después. Pese a ello, el órgano subraya que el SES incurrió en una asistencia inadecuada, y confirma la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria autonómica.

