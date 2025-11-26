HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Astasio, concejal de Recursos Humanos de Plasencia. J. C. R.

Los 116 contratados del Plan de Empleo de Plasencia empiezan a trabajar tras casi un mes de espera

La falta de certificados médicos y la fiscalización del expediente provocaron el retraso, que ha afectado a servicios como ayuda a domicilio y limpieza

Juan Carlos Ramos

PLASENCIA.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los 116 trabajadores contratados a través del Plan de Empleo municipal de Plasencia se han incorporado este martes a sus puestos de trabajo, 25 días ... después de que finalizaran los contratos anteriores, que vencieron el pasado 31 de octubre. Durante estas tres semanas y media, servicios esenciales como ayuda a domicilio, mantenimiento urbano, limpieza viaria o conserjerías han sufrido una notable reducción de personal, situación que ha generado preocupación tanto en el Ayuntamiento como entre los usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales
  7. 7 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  8. 8

    Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra
  9. 9

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los 116 contratados del Plan de Empleo de Plasencia empiezan a trabajar tras casi un mes de espera

Los 116 contratados del Plan de Empleo de Plasencia empiezan a trabajar tras casi un mes de espera