Los 116 contratados del Plan de Empleo de Plasencia empiezan a trabajar tras casi un mes de espera

Los 116 trabajadores contratados a través del Plan de Empleo municipal de Plasencia se han incorporado este martes a sus puestos de trabajo, 25 días ... después de que finalizaran los contratos anteriores, que vencieron el pasado 31 de octubre. Durante estas tres semanas y media, servicios esenciales como ayuda a domicilio, mantenimiento urbano, limpieza viaria o conserjerías han sufrido una notable reducción de personal, situación que ha generado preocupación tanto en el Ayuntamiento como entre los usuarios.

En el pleno celebrado este lunes, el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, confirmó la incorporación del nuevo personal y pidió «disculpas a toda la ciudadanía» por la demora. El edil cifró el retraso en «unos diez días», aunque el desfase real entre el fin de los contratos previos y la entrada en servicio del nuevo personal asciende a 25 días. Astasio explicó que, en la primera jornada, los trabajadores recibirían primero la formación obligatoria en prevención de riesgos laborales, impartida en tres sedes municipales, y después mantendrían reuniones con los jefes de departamento antes de incorporarse a sus respectivos puestos.

Certificados médicos

El concejal defendió que su departamento había intentado adelantar el proceso este año respecto al anterior e introducir medidas para agilizarlo, como la eliminación del examen previo que tradicionalmente realizaban los aspirantes. Sin embargo, varios factores administrativos han impedido cumplir los plazos previstos.

Uno de los principales problemas ha sido la tardanza en la entrega de los certificados médicos obligatorios, requisito indispensable para formalizar las contrataciones. Astasio detalló que estos documentos «tardaron mucho en llegar» y que Recursos Humanos tuvo que reclamarlos «uno por uno», lo que ralentizó de forma significativa el cierre del expediente. Ya el 6 de noviembre, el edil había advertido en pleno de esta situación y de las dificultades que estaba generando para avanzar en el proceso.

El expediente también permaneció varios días en el departamento de Intervención a la espera de fiscalización. Según el concejal, la documentación llegó el 3 de noviembre y no pudo continuar su tramitación hasta recibir el visto bueno técnico. Solo entonces volvió a Recursos Humanos, que debía comprobar que todos los seleccionados estaban inscritos como demandantes de empleo, condición imprescindible para participar en el plan.

Compromiso futuro

Álvaro Astasio insistió en que la mayoría de los retrasos no dependen directamente de su concejalía y aseguró que «en el 99,9% de las ocasiones» la demora se produce en otros departamentos. Aun así, se comprometió a revisar la planificación de cara al próximo año con el fin de evitar que el desfase vuelva a repetirse y mejorar la coordinación interna en todas las fases del procedimiento.

El edil recordó que el Plan de Empleo municipal, financiado por el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, supone una inversión anual de más de dos millones de euros y depende de la aprobación de las cuentas municipales. La incorporación de los 116 trabajadores permitirá que los servicios recuperen desde este martes su funcionamiento habitual después de casi un mes con menos personal.