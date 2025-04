Más de 10.000 personas disfrutaron de los conciertos de las Ferias de Plasencia

Juan Carlos Ramos Plasencia Miércoles, 14 de junio 2023, 08:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Plasencia ha hecho balance este martes de las Ferias que finalizaron oficialmente el lunes. Y la lectura que ha realizado no puede ... ser más positiva, mucho más al tener en cuenta que el temporal amenazó con echar por tierra todas las actividades programadas. Lograron salvarlas y no solo eso, sino que el nivel de respuesta de la gente ha sido superior al del año pasado, cuando no llovió y hubo temperaturas más cálidas. «Ha sido un rotundo éxito», decía David Dóniga, concejal de Festejos.

El edil, en rueda de prensa, aportaba unos pocos datos que refrendan la respuesta y la aceptación de los placentinos. Más de 10.000 personas pasaron por alguno de los cuatro conciertos de las Ferias, tres en la carpa de la Coronación y uno en la Plaza Mayor. Hubo más de 2.000 el miércoles con las Nancys Rubias, unas 1.500 el jueves con Camela, algo menos de 2.000 el viernes con Sofía Cristo y cerca de 5.000 el sábado con Paco Santos. Más números que avalan la aceptación del programa de actividades. En los festejos taurinos ha habido una media de tres cuartos de entrada; por 'El Búnker', la caseta para adolescentes, han pasado un total de 3.500 personas en cuatro días; y en la ubicación de las actividades infantiles, primero en la plaza de abastos y luego en La Isla, ha habido una media de 500 niños por día. La respuesta de los hosteleros también ha sido positiva, pero se quejaron de que el Ayuntamiento no les permitió colocar carpas en sus fachadas. «Era necesario agujerear el suelo y no podíamos aprobarlo», señalaba Dóniga.

Plasencia