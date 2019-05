Will Wilde ofrecerá un concierto este jueves en la Sala Impacto de Plasencia REDACCIÓN Martes, 28 mayo 2019, 09:05

plasencia. A las 23.30 horas de este jueves, día 30, la Sala Impacto acogerá un concierto de Will Wilde, el artista de la harmónica, que tendrá entrada libre y gratuita.

Will Wilde ha decidido tomar el camino de la harmónica más allá de sus propias raíces en el blues, desde que apareció por primera vez en la escena musical en 2010. De hecho, en su último álbum, titulado 'Bring it on home', la harmónica de Will Wilde le roba la atención a la guitarra de rock tradicional.