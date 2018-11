Viva Suecia y el medievo para un fin de semana con sabor hispanoluso

El otoño sigue avanzando y este fin de semana llega cargado de eventos para todos los gustos. En Badajoz, el Festival Internacional de Jazz llega a su fin. Además, la feria hispanolusa, Fehispor, muestra una exposición de meccanos o un espacio sobre artesanía entre sus principales novedades. Y la seta también será protagonista.

En Cáceres, se celebra el Mercado Medieval de las Tres Culturas y visita la ciudad el grupo de moda en el indie español: Viva Suecia. Además, las III Jornadas Góticas llenan el fin de semana de actividades y acaban con una visita guiada por la parte antigua del cementerio.

También habrá conciertos de Mikel Erentxun y Alex Ubago en Almendralejo, Pitingo en Villanueva de la Serena y Soraya en Hervás.

01:31 Vídeo.

Badajoz Jazz, flamenco, setas y tapas con sabor hispanoluso

Badajoz celebra un año más la Feria Hispano Portuguesa Fehispor, que se celebra en Ifeba del 15 al 18 de noviembre, cuenta con la presencia de 120 empresas expositoras, el 40% de ellas empresas lusas, y con unos 30.000 visitantes previstos. Una de las novedades de esta vigésimo novena edición es que incluye una exposición de meccanos.

'Meccanos, la ciencia hecha juguete', cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural Española de Aficionados a los Meccanos (Aceam) en torno al meccano, de moda actualmente por su adaptación a la robótica y en la que se podrá ver una muestra de construcciones mecánicas, electromecánicas y electrónicas. Así, habrá unos 80 modelos diferentes entre robots, relojes, ferrocarriles, automóviles, barcos, aviones o atracciones de feria, entre los cuales ha subrayado dos piezas muy relacionadas con la ciudad, Puerta Palma y el Puente Real.

Aunque sin duda el plato fuerte de esta semana es el XXXI Festival Internacional de Jazz de Badajoz, que lleva toda la semana con diversas actuaciones por varios puntos de la ciudad. El viernes 16, a las 13.00 horas, será el turno del concierto de Joaquín de la Montaña Quartet en el Masumi Convento y el plato fuerte del día será la actuación de Jorge Pardo Sinfónico y la Orquesta de Extremadura (OEx) en el Palacio de Congresos a partir de las 21.00 horas. Cerrará el festival Andrea Motis Trio, el sábado día 17 en el teatro López de Ayala a las 21.00 horas.

Este fin de semana llega a Badajoz el ciclo 'Pasión por el flamenco', que acoge este viernes 16 un espectáculo a cargo de Miguel de Tena. Este evento musical está organizado por la Diputación de Badajoz. Al toque, Francis Pinto. La cita arrancará a las 21.30 horas. El espectáculo de flamenco tendrá lugar en la Peña Flamenca 'La Encina' de Badajoz.

También el viernes tiene lugar un concierto en acústico del músico luso José Mateus. La actuación tendrá lugar en la Cervecería La Unión a las 22.30 horas con entrada libre.

El XXXVII Día de la Seta de Extremadura se celebra en la ciudad de Badajoz del 17 al 18 de noviembre con salidas al campo en Elvas y una conferencia sobre las setas de la Raya, entre sus actividades.

La Sociedad Micológica de Extremadura, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz, organiza esta efeméride que se completa con una exposición de setas y hongos en las Casas Consistoriales o con visitas guiadas a ambas localidades.

Si aún te quedan algunas tapas por probar, aprovecha porque este domingo termina esta ruta gastronómica por los locales del Casco Antiguo, que llevan desde el 2 de noviembre tentándonos con estos platos gourmet por 3 euros.

Y para despedir el fin de semana, el Centro de Ocio Contemporáneo emite este domingo 'Marea Humana' documental de Ai Weiwei a las 18.00 y 20.15 horas. El precio es casi simbólico: un euro.

Cáceres Mercado de las Tres Culturas y Viva Suecia, con toques nipones y góticos

El medievo vuelve a Cáceres con la XVIII edición del Mercado de las Tres Culturas de Cáceres, que se celebra desde este jueves al domingo en 23 calles y plazas de la ciudad. El evento espera una afluencia masiva de público este año por la previsión de buen tiempo y la confluencia con la manifestación del 18 de noviembre por un tren digno.

Toda la programación del mercado girará en torno a una temática relacionada con las tres culturas que durante la época medieval convivieron en Cáceres: cristiana, judía y musulmana.

En cuanto a la ubicación de los puestos -150 en total, el máximo permitido- se instalarán en 23 calles y plazas, como San Mateo, las Veletas, San Jorge y Golfines, así como en la Gran Vía, donde solo podrán ubicarse en la acera más próxima al Consistorio para no entorpecer el tránsito ni los negocios de la zona.

El segundo plato fuerte de la agenda cacereña llega de la mano del grupo Viva Suecia considerado como mejor grupo español en gala de los premios MTV celebrada en Bilbao recientemente. La banda murciana vuelven a la capital cacereña tras su actuación en el SonoraCC de 2017.

El grupo ofrece un concierto acústico, con el grupo extremeño Fônal como grupo invitado, que abrirá la actuación a las 20.30 horas en el Teatro Maltravieso Capitol este sábado 17.

El teatro también tiene su espacio en la ciudad cacereña. El viernes en el Teatro Maltravieso Capitol, a las 20.30 horas, se representa la obra de teatro 'Medida por medida'. El sábado la cita será en el Gran Teatro de la mano de la compañía lusa 'Companhia do Chapitô' que pondrá en escena, a las 20.30 horas, 'Electra'. Y el domingo, para despedir el fin de semana, las compañías Cuarta Dimensión y Cómicos Crónicos Producciones llevan a las tablas del Teatro Maltravieso Capitol, a las 20 horas, 'Vivos libres o muertos libres'.

Las Jornadas Góticas continúan en Cáceres con literatura y visita al cementerio. La cita, que celebra su tercera edición, ofrece un amplio programa de ocio. El viernes tiene lugar la presentación del libro 'Anglofantasmas' de Vicente Rodríguez Lázaro en el salón de Actos del Palacio de la Isla. El sábado se celebra la III Velada Literaria Gótico-Romántica con micrófono abierto y lectura libre de textos de autores del Romanticismo por parte de los asistentes y lectura dramatizada de la obra 'La antesala del tránsito', de Vicente Rodríguez Lázaro. Y el domingo termina con la visita guiada al cementerio de Cáceres de la mano de Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial de la ciudad.

La cultura japonesa es protagonista otro fin de semana en Cáceres a través de un programa de actividades organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país nipón, en el que se ofrecerán talleres y exhibiciones de diferentes disciplinas entre otras actividades.

Las actividades comenzaron la pasada semana y este viernes tiene lugar un taller de sushi y cocina japonesa de la mano del chef Rafael Rivero. El curso se imparte en el IES Universidad Laboral, a partir de las 16.30 horas.

Los planes deportivos no podían faltar en la agenda cacereña: el II Canicross 'Ciudad de Cáceres'. La cita será el domingo 18 de noviembre a partir de las 12 horas en el Parque del Príncipe. Hay tres categorías: absoluta ( 5 kilómetros), popular (2,5 kilómetros) y cross (10 kilómetros. Habrá exhibición de disc-dog. Inscripciones en la clínica Veterinaria Montesol y Cáceres Blanes.

Cine, historia y planes con niños

El Viernes tiene lugar también la cita cinéfila en la Filmoteca de Extremadura que proyecta 'El Cairo confidencial', de Tarik Seleh, dentro de la programación para el mes de noviembre.

Cáceres acoge el viernes y el sábado el Congreso 'Extremadura durante la Guerra Civil (1931-1936)', organizado por el Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura (Gehcex). El congreso, gratuito y abierto al público, se celebra en la Biblioteca Pública de Cáceres. Se trata del XIV Encuentro Historiográfico del Gehcex, que contará con la ponencia inaugural del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura Enrique Moradiellos, sobre 'Historiar y comprender la Guerra Civil Española: un reto permanente'

Los pequeños también tienen varias actividades para disfrutar del fin de semana. El Centro Comercial Ruta de la Plata acoge el programa 'Noviembre de magia y cuentos en el Ruta de la Plata', que se desarrollará del 16 al 18. Serán sesiones de una hora donde niños y mayores podrán disfrutar de marionetas, fantasmas que hablan inglés, magos, malabares, adaptaciones de clásicos o cuentos mágicos donde habrá una gran protagonismo del público y mucha diversión asegurada. La Biblioteca Pública continúa con el ciclo 'Cuentos que nos mueven' durante noviembre. La actividad está dirigida a niños a partir de cuatro años y comienza a las 12 horas. El mismo día, la compañía La Estampa Teatro pone en escena, a las 18 horas en la sala principal del Gran Teatro, 'Doña Bruja quiere amigos', una comedia infantil para niños a partir de tres años.

La Asociación de Amigos de la Fundación Helga de Alvear ha organizado, con el patrocinio de la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, un proyecto de comunicación y educación en torno a la naturaleza y el arte, que lleva por nombre 'Naturaleza y Comunidad'.

Mérida Cine inédito, teatro, libros y tapas

Este jueves arrancó la XIII edición del Festival de Cine Inédito de Mérida con la proyección de la película rusa Leto, una de las sorpresas cinematográficas de la temporada, dirigida por Kirill Serebrennikov y que se podrá ver en Cinesa El Foro este viernes 16, a las 19.30. Una historia de rock, amor y amistad. 'Leto' está ambientada en el Leningrado de 1981, cuando la escena de rock empezaba a florecer influenciada por el rock de bandas como Led Zeppelin y David Bowie.

El actor extremeño Alberto Amarilla pondrá en escena este viernes, en la sala Trajano de Mérida, el espectáculo 'Re cordis', que también dirige junto a Mabel del Pozo. El argumento de esta obra, que comenzará a las 21.00 horas, cuenta cómo un hombre, interpretado por Alberto Amarilla, se despierta en un lugar que no reconoce y del que no puede escapar, hasta que poco a poco irá tomando conciencia de que ha pasado más tiempo del que cree y de que no recuerda quién es.

La literatura tiene su espacio en la capital extremeña este viernes con la presentación de 'Bárbaros en Hispania' del escritor Daniel Gómez Aragonés. La cita literaria será a las 20.30 horas en la librería La Selva Dentro.

La Ruta de la Tapa Gourmet continúa el fin de semana con la participación de 17 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad. Para todas aquellas personas que participen en la ruta habrá más de 70 premios que se sortearán cuando finalice la ruta entre los que rellenen cinco sellos del pasaporte que se entregará en los establecimientos.

Plasencia Teatro y libros

El fin de semana placentino está hecho al gusto de los amantes del teatro. El viernes la cita será en Teatro Alkázar de la mano de la compañía lusa 'Companhia do Chapitô' que pondrá en escena, a las 20.30 horas, 'Electra'. El sábado en el mismo lugar, a las 18.00 horas, la compañía Gorakada Teatro representará la obra 'Moby Dick' dirigido a un público a partir de 6 años. El domingo será el turno del espectáculo familiar 'Los tres cerditos', a partir de las 17 horas, en el Palacio de Congresos.

En el apartado literario, la librería La puerta de Tannhäuser acoge este sábado 17 a las 20 horas, la presentación de 'El café portugués', de de Antonio Reseco, publicado por la editorial TREA.

Provincia de Badajoz Mucha música, teatro, moda y tapas

El fin de semana en la provincia pacense suena bien. Muy bien y variado. El sábado llega hasta Villanueva de la Serena el cantante Pitingo con su nuevo espectáculo 'Mestizo y fronterizo'. El artista actuará a las 21.00 horas en el Palacio De Congresos y Exposiciones de la localidad pacense. Pitingo, andaluz mestizo y fronterizo, continúa manteniendo el rumbo intercultural fiel a sus raíces flamencas, esas que le obligan a seguir hermanándose con ecos afroamericanos.

El mismo día pero en Almendralejo será el turno de Mikel Erentxun y Alex Ubago. La actuación está enmarcada dentro del ciclo de conciertos del Wine Music Festival organizado de septiembre a diciembre. Los dos artistas deleitaran a su público, desde las 21.00 horas en el Teatro Carolina Coronado, con sus grandes éxitos.

El flamenco no podía faltar en nuestra agenda. La Garrovilla acoge un concierto de Carmen 'La Parreña' dentro del circuito de actuaciones 'Pasión por el Flamenco' que se inició el 22 de septiembre. El evento será este sábado, 17 de noviembre, en la Asociación Flamenca Cultural de la localidad.

También el sábado, el cine-teatro Balboa de Jerez de los Caballeros vivirá la decimoquinta edición del Festival de la Canción de Extremadura, organizada por la Asociación 'La Trouppe'. A los 15 finalistas ya elegidos, se suma María Gamero, procedente de Calzadilla de los Barros, como decimosexta finalista para luchar por el 'Micrófono de oro'.

El ciclo de teatro profesional 'D'Rule: Artistas en el Territorio', la Diputación de Badajoz programa el espectáculo 'Encuentros casuales' en Lobón. La cita tendrá lugar este sábado 17 de noviembre a partir de las 20 horas en la el Salón Cultural Municipal de la localidad.

Dentro de este mismo ciclo, la Diputación de Badajoz programa el espectáculo 'Madre mía del alma querida', una propuesta de Creaciones Artísticas Las Cuatro Esquinas, en Don Benito. La cita tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Imperial.

El fin de semana nos trae también un desfile de moda con fines solidarios. La Asociación Oncológica Tierra de Barros de Almendralejo ha organizado en colaboración con Jóvenes diseñadores de Extremadura un desfile cuya recaudación será benéfica. Al finalizar, habrá un sorteo de prendas donadas por los diseñadores entre el público asistente y un vino de honor. En el desfile participan María Fernández, Nisse Blaití, Carmen López de Haro, Irene Roa, Remedios Ortiz, Tania Cantero, Hilario y Laura Barroso.

El buen comer no falta nunca en Extremadura y como muestra el fin de semana, del 17 y 18 de noviembre, la ciudad pacense de Olivenza acogerá el XI Concurso de Pinchos y Tapas Medievales. Al mismo tiempo, los visitantes que decidan acercarse podrán, igualmente, degustar todos los pinchos que concurren a la segunda edición del concurso Ruta del Pincho Medieval donde participan diferentes bares y restaurantes de la localidad.

La fiesta de la trashumancia y trasterminancia (variedad menor de la primera caracterizada por movimientos estacionales de corto recorrido) vuelve un año más a las vías pecuarias de la comarca de La Siberia. La II Trashumancia se celebrará el día 16 de noviembre con un recorrido entre Garbayuela y Tamurejo; un día después se desarrollará la VII Fiesta de la Trasterminancia entre Tamurejo y Siruela.

Provincia de Cáceres Feria agroganadera, fiestas otoñales y Soraya

La XXXV Feria Agroganadera de Trujillo 2018, que se celebra desde el jueves hasta el domingo en el Mercado Regional de Ganados de la localidad cacereña, cuenta con un presupuesto de 141.000 euros. En torno a 1.080 cabezas de ganado estarán presentes en el recinto ferial, entre vacuno, ovino y caprino, además de los expositores de la industria agrícola y ganadera, tecnología, alimentación, sanidad animal o vehículos y equipamientos agrícolas. En paralelo se celebra el III Salón de la Carne de Calidad, con el que se espera ofrecer un total de 45.000 raciones o tapas individuales.

01:43 Vídeo.

La cantante extremeña Soraya ofrece este sábado un concierto en Hervás. La actuación se enmarca dentro de su gira 'Akústika' en la que presenta temas clásicos y de su último disco, como 'Yo Brindo'. La cita será arrancará a las 23.00 horas en el Teatro Juventud de la citada localidad cacereña.

Fiestas otoñales

Continúan las actividades programadas dentro de la iniciativa XXI Otoño Mágico del Valle del Ambroz. El sábado y domingo se celebran en Hervás talleres, conciertos, rutas... Entre todas las actividades destaca el desfile 'La aventura mágica de don Otoño'. El pasacalles lleva por nombre 'Recylantex de Fuego' y corre a cargo de la compañía K de Kalle. La concentración y maquillaje tendrá lugar a las 17.30 horas y partirá a las 19 horas. Al terminar habrá degustación de la tradicional poción mágica con conjuro. Aquí todos los eventos programados.

Piornal acoge la VII Toñá Piornalega los días 16 y 17 de noviembre, dentro de las actividades programadas en la Otoñada del Valle del Jerte. La Toñá Piornalega es una propuesta cultural que está plenamente asentada en el municipio como demuestra la gran participación de habitantes y colectivos locales que llenarán sus calles de sonidos, aromas, color y sabores típicos de otoño. Este año la fiesta se desarrolla bajo el lema 'Entre frutos de otoño'.

Teatro

La compañía madrileña Volver Producciones pone en escena 'La tumba de María Zambrano' el viernes a las 20.30 horas en la Nave del Duende en Casar de Cáceres. En el mismo lugar, pero el sábado y el domingo, la compañía Carmen Teatro representa el espectáculo 'Elegía', dirigido a todos los públicos. La representación comienza a las 20.30 horas los dos días.