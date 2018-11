Fin de semana gótico para vestirse de gala, creer en la magia y caer en la provocación

Variedad. Esa es la palabra que define la agenda de este fin de semana en Extremadura. La región acoge multitud de actividades de ocio enfocadas a diferentes públicos y a todo tipo gustos. La magia se hace un hueco estos días que también estarán llenos de música, teatro y presentaciones de libros.

La jornadas góticas serán las protagonistas en Cáceres mientras la gastronomía será el plato estrella en Mérida y Badajoz con la celebración de sus respectivas ferias de la tapa. Además, la gala de los Premios Nacionales de la Música y las Artes 'Pop Eye' llenará de glamour el teatro Gabriel y Galán de Trujillo.

Vinculado a este época del año, se desarrollan varias iniciativas micológicas. Las actividades paralelas organizadas dentro del Festival de Cine LGBT de Extremadura 'Fancinegay', que celebra su gala de clausura, también forman parte de las propuestas culturales para este fin de semana.

Badajoz Vuelve 'The Hole'

La nueva producción de la saga The Hole llega a la capital pacense. En esta ocasión el show mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos: Deja a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los '70 y principios de los '80.

El teatro López de Ayala se convertirá en el escenario de una fiesta en la que todos los asistentes participarán. El espectáculo, lleno de canalleo, cuenta con un punto sexy y un importante factor sorpresa. La diversión asegurada.

El espectáculo se podrá ver en el teatro López de Ayala hasta el domingo 11 de noviembre .

El viernes y el sábado habrá dos pases: a las 19:30 horas y a las 22:30 horas . El domingo la función tendrá lugar a partir de las 18 horas .

Los creadores de la saga dejan claro también que no es necesario haber visto The Hole o The Hole 2 para pasarse por The Hole Zero. La atmósfera es la misma, pero el espectáculo tiene identidad propia.

En la productora hablan de un montaje más espectacular que los anteriores en el que comparten escenario una veintena de artistas.

En la banda sonora no faltan temas de Abba, los Bee Gees o David Bowie, pasando por la discografía española de la época con Raphael o Alaska y Dinarama.

Todos los espectáculos The Hole están recomendados para mayores de 18.

Para disfrutar con el paladar llega la Feria de la Tapa del Casco Antiguo, que continúa celebrándose este fin de semana en los bares y restaurantes de la zona histórica de Badajoz.

Un total de 20 establecimientos hosteleros participarán en la XVI edición.

El Espacio Convento acoge este viernes a partir de las 19 horas la proyección del documental PrEP17 (2017) de Nicholas Feustel. También se llevará a cabo un coloquio sobre profilaxis preexposición con el cacereño Fran Alvarado, Mr. Gay Pride España 2018.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades paralelas organizadas en el Festival de Cine LGBT de Extremadura 'Fancinegay'. El Festival es una iniciativa de Fundación Triángulo dentro de la dinámica de trabajo en favor de la igualdad de personas, independientemente de su orientación sexual y en su tarea por la visibilización del colectivo LGBT así como por la eliminación de la discriminación, el acoso o la agresión por motivos de orientación sexual.

La Librería Colón acoge la presentación del libro 'El Duende Negro'. En este thriller psicológico se sobrevuela la pregunta: ¿Cuál es la frontera entre la locura y la razón? Cuestión que se analizarán durante esta cita literaria, que se desarrollará este viernes 9 de noviembre a partir de las 19.30 horas .

El autor de la obra, J.R. CORCH. (Jorge Rodriguez Corchero), de Don Benito y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, se encargará de presentar su libro.

El músico José Mateus se subirá al escenario de la tetería Al-Bossa, ubicada en la calle Meléndez Valdés número 9, donde ofrecerá un concierto en acústico.

La cita será este viernes 9 de noviembre a partir de las 22 horas .

Dani Flaco también ofrecerá un concierto en Badajoz este viernes 9 de noviembre . La cita será a las 21 horas en la librería Cien Cañones de Badajoz, ubicada en la calle Virgen de la Soledad. El cantautor catalán presentará su nuevo disco 'Verbenas y fiestas menores' y repasará además parte de su discografía con el humor que caracteriza sus conciertos.

Su último disco nos trae a un Dani Flaco más roquero. Pero, sobre todo nos trae a un artista más maduro, a un escritor de canciones cada vez más cuidadoso y a un músico con una identidad cada vez más propia.

En este nuevo compacto más ecléctico que el anterior, nos encontraremos unas canciones con ritmos que van desde el rock a la ranchera pasando por el country.

El flamenco también tiene un hueco este fin de semana en la agenda de los pacenses. El cantaor flamenco de Ribera del Fresno Juan Carlos Sánchez participa en el ciclo de Flamenco en la Plaza Alta. La actuación será en las antiguas Casas Consistoriales de Badajoz. Le acompañará su maestro y amigo, el guitarrista Francis Pinto.

La actuación tendrá lugar a las 20.30 horas de este viernes 9 de noviembre .

El toque de humor llega de la mano del espectáculo '¡Que miedo Mamá!', basado inicialmente, en el miedo, en su forma más clásica del cine y el teatro.

La cita ofrece una nueva oportunidad para ver en directo al Moncho Borrajo que durante décadas ha sacado la sonrisa a millones de españoles, con un humor inteligente, actual y sin miedo a nadie en los tiempos que corren.

Esta obra de teatro llena de humor 'terrorífico' se representará en el Palacio de Congresos de Badajoz Manuel Rojas este sábado 10 de noviembre a las 21 horas .

El sábado 10 de noviembre la Biblioteca Pública del Estado Bartolomé J. Gallardo acoge el taller 'Mañana de Cuentos'. Se organizarán en dos grupos de edad: de 11 a 12 horas la actividad estará dirigida a niños de 3 a 5 años (15 plazas); de 12 a 13 horas se llevará a cabo para niños de 6 a 9 años (15 plazas).

La actividad se desarrollará en la Sala Polivalente de la biblioteca.

La tradicional Gala de Clausura del Festival Fancinegay se celebrará este sábado 10 de noviembre a partir de las 22:00 horas en el Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' de Badajoz, donde se hará entrega de los Premios del 21 FanCineGay al Mejor Cortometraje de la edición y a diversas personalidades de la cultura y el cine LGBT.

La gala dirigida por Javier Herrera, contará con las actuaciones del bailarín Carlos Rodas junto a los alumnos que formen parte del Workshop de Danza Contemporánea Cuerpo Fluído que se celebrará a lo largo de la semana del festival.

Fancinegay es una iniciativa de Fundación Triángulo dentro de la dinámica de trabajo en favor de la igualdad de personas, independientemente de su orientación sexual y en su tarea por la visibilización del colectivo LGBT así como por la eliminación de la discriminación, el acoso o la agresión por motivos de orientación sexual.

Este sábado día 10 , la Concejalía de Turismo de Badajoz ofrece visitas guiadas para poner en valor el patrimonio natural y monumental de la ciudad.

Las rutas ornitológicas se desarrollarán el sábado en dos grupos, que partirán a las 10.00 y a las 16.30 horas desde la Puerta de Palmas. Recorrerán parte del Puente de Palmas por la margen izquierda del río y terminarán en las inmediaciones del Puente Real. La duración estimada es de 2,5 horas.

En cuanto a la visita monumental, se ofrece a los participantes la posibilidad de conocer lugares emblemáticos del centro histórico y descubrir parte de la muralla abaluartada. En esta ocasión, la visita partirá desde la Plaza Alta a las 10.30 horas del sábado y tendrá una duración aproximada de 2 horas.

En lo deportivo destaca la 31º Medio maratón Elvas-Badajoz. Más de 1.800 corredores participarán el domingo, día 11 en esta prueba deportiva, en la que estará el doble campeón del mundo de maratón y embajador de la prueba Abel Antón.

Sobre una distancia de 21,097 kilómetros con una bajada muy pronunciada en el kilómetro 3, algún tobogán en los siguientes kilómetros y prácticamente llano a partir del kilómetro 10, la Medio maratón discurre por la calle Portalegre, la Nacional IV y la Avenida de Badajoz de Elvas, para atravesar posteriormente la Estrada do Caia, la Vía de servicio de la Autovía Lisboa-Madrid y la frontera de Caya hasta la antigua Nacional V Madrid-Lisboa.

Ya en Badajoz, pasa por la Avenida de Elvas, Adolfo Díaz Ambrona, el Puente de la Universidad, Paseo Fluvial y las avenidas del Guadiana, del Perú, Antonio Masa Campos y Villanueva hasta la meta en una prueba en la que, como en años anteriores, habrá una serie de corredores 'liebre' con banderolas indicando el tiempo en el que la completan para ayudar a quienes quieran alcanzar esa marca.

La prueba arrancará a las 10.30 horas .

Cáceres Del mundo gótico al japonés

Las Jornadas Góticas vuelven a Cáceres este fin de semana con cine de terror, literatura y visita al cementerio. La cita, que celebra su tercera edición, ofrece un amplio programa de ocio. Este viernes 9 de noviembre hay cuentacuentos en el salón de actos de la biblioteca pública y el Palacio de la Isla acogerá la conferencia inaugural 'Psicofonías en el contexto de la investigación paranormal', que correrá a cargo de Clara Tahoces, investigadora de fenómenos extraños.

El cine también tiene su espacio reservado en estas jornadas. El sábado 10 de noviembre se proyectará la película 'Kuroneko', de Kaneto Shindo, en el Ateneo. En ella se relata el ataque a dos mujeres por un grupo de samuráis y la aparición de sus fantasmas para intentar vengarse de ellos.

La cultura japonesa desembarca este otoño en Cáceres a través de un programa de actividades organizado por la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores del país nipón, en el que se ofrecerán talleres y exhibiciones de diferentes disciplinas entre otras actividades.

Las iniciativas comenzarán este sábado, día 10 , con un curso de Kendo y otros de Kyudo, dos artes marciales de las que, posteriormente a las clases, se hará una exhibición pública en la plaza de San Jorge, a partir de las 13.00 horas .

Los amantes del teatro también tienen varias propuesta este fin de semana con las que poder deleitarse. La compañía andaluza CAU pone en escena, este viernes 9 a las 20,30 horas en la Nave del Duende de Casar de Cáceres, el espectáculo de circo-teatro 'La turba brutal', dirigido a todos los públicos.

La compañía Teatrapo pone en escena, este viernes día 9 a las 20,30 horas en el Gran Teatro, la obra 'Violeta', dirigida por Eugenio Amaya y protagonizada por María Lama Huerta, Juan Carlos Guajardo y Ana María Cabrera. El texto es de Miguel Murillo y José F. Delgado.

Por su parte, la compañía Filis Teatro presenta este sábado a las 20.30 horas en el Teatro Maltravieso Capitol la obra de teatro 'Cucko, cuando lo efímero se detiene' con una duración de 70 minutos.

El sábado 10 de noviembre la Nave del Duende acoge la obra 'La gaviota' de la compañía asturiana Teatro del Norte. Se representará a partir de las 20,30 horas .

El toque musical en la capital cacereña lo pondrá la Orquesta de Extremadura, que continúa con su programa de abono 'Dualidades' este viernes 9 de noviembre . La actuación, titulada 'De maestros a discípulos', está dirigida por Miguel Romea y cuenta con las intervenciones de la soprano Carmen Solís y el tenor Jorge Rodríguez Norton. Se trata del tercer concierto sinfónico de la temporada. La hora de comienzo será a las 20.30 horas en el Palacio de Congresos.

Este viernes 9 de noviembre a las 23:00 horas La Pasma también ofrece un concierto en el Teatro Maltravieso Capitol de Cáceres.

La Pasma es una banda de covers surgida en el año 2007 que ha venido sufriendo sucesivas modificaciones en cuanto a sus componentes a lo largo de los años. La banda hace un repaso de los temas más representativos del pop-rock español de los años 80.

La sala Boogaloo acoge la presentación del nuevo disco de Tekam, un proyecto musical basado en la fusión, el jazz, funk y rock progresivo, entre sus creadores está una figura cacereña, Andrés León. Un concierto muy recomendado para amantes de estos géneros. La actuación será el sábado 10 a las 20 horas .

El Gran Teatro acoge este sábado día 10 a las 20,30 horas la actuación de 'El Kanka' dentro de la gira 'El arte de saltar'.

El arte de saltar es el cuarto trabajo discográfico de Juan Gómez Canca, más conocido como El Kanka. El malagueño ha vuelto a confiar en Carlos Manzanares como productor de este álbum que se ha grabado en Barcelona en el Tercero Estudios. En propias palabras del artista «Será un disco de canciones sin artifícios. Con un punto de maldad que no tienen los otros, y con toques de folklore sudaméricano».

La Compañía Lírica Extremeña pone en escena el domingo día 11 a las 19,30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, la obra musical 'Katiuska'.

Katiuska es un diminutivo de Ekaterina, nombre tradicional ruso que popularizó en España en 1931 la obra musical, 'Katiuska, la mujer rusa', primera de las escritas por Pablo Sorozábal el exitoso autor de zarzuelas. Contaba en ella una historia sobre el exilio ruso de la aristocracia con motivo de la revolución. Escribieron el libreto Emilio González del Castillo y Manuel Martí Alonso.

Para el público infantil la sala Barroco ha programado este sábado 10 de noviembre , el Cantarrana Fest, que trae los conciertos de Los Jacobos, Noxfilia y The Buzzos. La cita será a partir de las 20,30 horas .

Además, el Palacio de Congresos de Cáceres acoge también este sábado el espectáculo familiar de 'Cantajuego' titulado 'Yo tengo derecho a jugar'. Habrá sesión doble, a las 16,30 y a las 19 horas .

El Centro Comercial Ruta de la Plata acoge el programa 'Noviembre de magia y cuentos en el Ruta de la Plata'. Serán sesiones de una hora donde niños y mayores podrán disfrutar de marionetas, fantasmas que hablan inglés, magos, malabares, adaptaciones de clásicos o cuentos mágicos donde habrá una gran protagonismo del público y mucha diversión asegurada.

Este viernes, día 9 de noviembre será el turno de la actuación de Storytime 'Phantom Manor' a partir de las 19.30 horas .

El sábado, 10 de noviembre a esa misma hora habrá cuentos de otoño con el Hada de los Cuentos. Acompañada de sus marionetas nos contará historias llenas de fantasía y aprendizaje.

El domingo, 11 de noviembre a las 12.30 horas habrá magia con Franky Magic Show, un nuevo espectáculo en el que fusiona sus dos pasiones: la Naturaleza y la Magia.

El toque de humor lo pondrá Moncho Borrajo con su espectáculo '¡Que miedo Mamá!', basado inicialmente, en el miedo, en su forma más clásica del cine y el teatro.

La cita ofrece una nueva oportunidad para ver en directo a este artista que durante décadas ha sacado la sonrisa a millones de españoles, con un humor inteligente, actual y sin miedo a nadie en los tiempos que corren.

Esta obra de teatro llena de humor 'terrorífico' se representará en el Palacio de Congresos de Cáceres este domingo 11 de noviembre a las 19 horas .

Cáceres también se llenará de solidaridad. El domingo 11 de noviembre a las 11:00 horas se celebrará la III Carrera Solidaria ViewNext, que transcurrirá por circuito urbano de asfalto, con salida y llegada en el campus universitario, en las inmediaciones del Centro Cénit.

La asociación de vecinos Montesol organiza en Cáceres la 'Fiesta de las Castañas'. Habrá puestos de mercado antiguo, juegos populares, folklore, exposición de fotos antiguas de Cáceres, castañas asadas gratis y migas extremeñas gratis.

Las actividades se llevarán a cabo el domingo día 11 de noviembre a partir de las 11 horas en el Paseo Alto (detrás de la Plaza de Toros).

El XIV Campeonato de España de Fútbol Chapas, que se disputará en el Hotel Barceló V Centenario, organizado por la Federación Española y el Club Fútbol Chapa de Cáceres, se disputará desde este viernes 9 hasta el domingo 11 en la capital cacereña . Está prevista la participación de un total de 24 equipos y cerca de 150 jugadores llegados desde toda España.

Mérida Conocer los miedos de los romanos

El Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) celebra este sábado la recreación histórica 'Lemuri', una visita teatralizada para «echar la vista siglos atrás» y descubrir cómo era abordado en Roma todo lo relacionado con la muerte, las supersticiones y los ritos.

Mediante un comunicado, el MNAR ha informado de que esta iniciativa se inscribe en la programación especial de noviembre cuyo título genérico es 'Los romanos y sus miedos'.

Se llevará cabo con la colaboración de la Asociación Recreacionista 'Ara Concordia' y del Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX).

En la ruta de 'Lemuria' se hará un recorrido por «un sendero simbólico puente entre dos mundos» con la presencia de Hermes, Caronte, Minos, Agripina o los cíclopes gigantes hasta llegar a la nave central del Museo para encontrar las almas de los bienaventurados.

Se harán distintos pases de una duración aproximada de 20 minutos entre las 21:00 y las 24:00 horas .

Dentro de esta misma programación especial los días 10 y 11 de noviembre , se desarrollará una ruta temática titulada '¿A qué temen los romanos?', donde se realizará un recorrido por distintos espacios del museo emeritense para dar a conocer al público las creencias y personajes que causaban miedo en el mundo grecorromano.

En concreto, la ruta tendrá lugar de 17,00 a 18,00 horas el sábado , mientras que el domingo se realizará de 12,30 a 13,30 horas y de 13,30 a 14,30 horas y los interesados en participar deben inscribirse previamente a través del correo electrónico programadifusion.museomerida@gmail.com.

El Centro Cultural Alcazaba acoge el sábado la I Gala Benéfica de la Asociación Parkinson Extremadura. La cita se celebrará el 10 de noviembre , a las 17.30 horas bajo el lema 'No lo vivas solo'.

La gala pretende dar visibilidad de esta asociación y su labor a todos los emeritenses.

En Mérida también será un fin de semana para chuparse los dedos, ya que se sigue desarrollando durante estos días una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet, en la que participarán 17 establecimientos de diferentes puntos de la ciudad.

Para todas aquellas personas que participen en la ruta habrá más de 70 premios que se sortearán cuando finalice la ruta entre los que rellenen cinco sellos del pasaporte que se entregará en los establecimientos.

Plasencia Homenaje a José Antonio Gabriel y Galán

El show de Moncho Borrajo titulado '¡Que miedo Mamá!', lleno de humor 'terrorífico', se representará en el Palacio de Congresos de Plasencia este viernes 9 de noviembre a las 21 horas .

La cita central de este fin de semana en Plasencia es el homenaje que se realizará a José Antonio Gabriel y Galán.

'Veinticinco años después' es el título del sencillo homenaje con el que el Aula de Literatura 'José Antonio Gabriel y Galán' quiere recordar al autor del que toma su nombre.

Junto con el Ayuntamiento y la Asociación de Escritores de Extremadura, el Aula ha programado un acto para este sábado 10 de noviembre , a las 20 horas , en la Sala Verdugo. Estará abierto al público en general y en el mismo el alcalde Fernando Pizarro, Francisco Gabriel y Galán y los escritores Luis Bagué y Álex Chico recordarán la figura de este importante escritor y periodista 25 años después de su muerte.

El teatro Alkázar acoge este viernes 9 de noviembre a partir de las 20.30 horas la representación de la obra 'Orlando' de Virginia Woolf.

En el apartado literario, la librería La puerta de Tannhäuser acoge este viernes día 9 a las 20 horas , la presentación de 'Las aventuras de Javi Cabrero. Fuera de juego', nuevo cómic de Miguel Gómez Andrea 'GOL', publicado por Amaníaco Ediciones.

Este mismo espacio organiza este sábado día 10 a las 20 horas , la presentación del libro de poemas 'Instrucciones para escribir un pájaro', de José Manuel Vivas, publicado por UNARIA. El autor estará acompañado por su editora, Amelia Díaz Benlliure.

La sala Impacto acoge, el sábado día 10 a las 22,30 horas , un concierto de 'Lino Suricato'. Después de dos años presentando su álbum debut 'No sé qué pasará mañana' con una extensa gira por la geografía española, el artista despide esta bonita etapa con un concierto muy especial en el que habrá sorpresas.

El Grupo Placentino de Montaña celebrará el domingo 11 de noviembre una nueva edición de la travesía 'Ruta Carlos V', sobre un recorrido aproximado de 27,5 kilómetros entre los municipios cacereños de Tornavacas y Jarandilla de la Vera. La cita, que celebra su 34 edición, espera reunir a cerca de 500 participantes.

Este itinerario tiene fama entre los senderistas porque se puede disfrutar de la belleza de los valles del Jerte y La Vera, ricos en campos de cerezos, robledales, castañares, encinares y nogales, así como en arquitectura popular serrana.

La marcha, que discurre por el mismo trazado que realizó el emperador Carlos V entre el día 11 y 12 de noviembre de 1557, partirá a las siete de la mañana de la avenida del Valle de Plasencia con el traslado en autobús de los participantes hasta el municipio de Tornavacas.

Una vez aquí, el recorrido, de dificultad media, transcurre por el Valle del Jerte y la comarca de La Vera, atravesando la Sierra de Tormantos, el Collado de las Losas, el Cerro de la Encinilla, Puente Nuevo y el Collado de las Yeguas, desde donde se descenderá por Guijo de Santa Bárbara hasta Jarandilla.

Provincia de Badajoz Entre la magia y el teatro

La magia será la protagonista este fin de semana en Almendralejo. Como viene siendo habitual desde hace unos años, esta localidad pacense se convierte en el mes de noviembre en Tierra de Magia. Hasta el 11 de noviembre se celebra la 5ª edición de este certamen. Así, durante estas tres jornadas hay organizados espectáculos de magia en el Teatro Carolina Coronado para todos los públicos.

Este viernes 9 de noviembre a partir de las 21 horas se celebrará la Gala Internacional Almendralejo Tierra de Magia, en la que participarán los ilusionistas Juan Mayoral, Joel de Cuba, Pedro Aragonés, Óscar Pascual y Sergio Barquilla.

El sábado 10 de noviembre actuará Jandro; campeón de España de Magia Cómica, con un humor muy característico e inimitable, experto en crear un tipo de magia no convencional que en la actualidad participa como colaborador, director y guionista en el programa El Hormiguero, nos presentará un espectáculo lleno de magia y humor. En el Teatro Carolina Coronado a las 21 horas .

El domingo día 11 de noviembre Sergio Barquilla presenta su espectáculo 'Entre pañuelos y varitas'. Este joven mago nacido en Badajoz y residente en Cáceres, vive el mundo de la magia con pasión, respeto y amor infinito. Sus espectáculos se caracterizan por el toque de frescura, originalidad y profesionalidad, lo que le ha llevado a realizar actuaciones en IBEROCIO (2013, 2014), en el FanCineGay (2015), o numerosas actuaciones en salas como el Centro de Ocio Contemporaneo (COC) de Badajoz, Maltravieso Border Scene de Cáceres, la Sala Guirigai de los Santos de Maimona o La Espiral de Jerez de los Caballeros.

Esta cita para todos los públicos se desarrollará en el Teatro Carolina Coronado a partir de las 17 horas .

Dentro del ciclo de teatro profesional 'D'Rule: Artistas en el Territorio', la Diputación de Badajoz programa el espectáculo 'In-comunicaciones'.

La cita tendrá lugar este viernes 9 de noviembre a partir de las 20 horas en la Casa de la Cultura de Burguillos del Cerro.

Dentro de este mismo ciclo la Diputación de Badajoz programa en Hornachos la representación 'El balcón de la luna', un espectáculo de de Programaciones Artísticas Ayuso.

La cita tendrá lugar este viernes 9 de noviembre en el Auditorio Municipal de Hornachos a partir de las 20 horas .

El Teatro Municipal de Montijo acoge este viernes 9 de noviembre la representación de la comedia 'La Mudanza de Perigallo'. La obra de teatro, premio del público con 'Espacio Disponible' en el Festival de Puebla de la Calzada, arrancará a las 21 horas .

La Sala Guirigai,ubicada en el número 2 de la calle Virgen del Pilar de Los Santos de Maimona, acoge la representación de la obra 'La gaviota', un clásico especialmente dirigido a la juventud. La cita tendrá lugar este viernes 9 de noviembre en dos pases: de 11:30 a 13:00 horas y de 21:00 a 22:30 horas .

La propuesta se enmarca dentro de su 12ª temporada de programación de Artes Escénicas que cuenta con un cartel compuesto por diez espectáculos dirigidos a todos los públicos.

El sábado 10 de noviembre continúa la programación teatral del ciclo de teatro profesional 'D'Rule: Artistas en el Territorio'. Esta jornada la localidad pacense de Fuenlabrada de los Montes acoge la obra 'Muerte por ausencia'.

Es una producción de De la luna teatro. La cita tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Fuenlabrada de los Montes a las 20 horas .

Para los cinéfilos está la proyección de la película extremeña 'Garantía personal' (2017) en la Casa de la Cultura Ángel Campos de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara.

El film, dirigido por Rodrigo Rivas y protagonizada por Belén López ('Mar de plástico', 'Embarazados'), Roberto Enríquez ('Vis a vis', 'Isabel') y Valentín Paredes, forma parte del Ciclo Cine de Otoño, organizado por el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz, institución que, una vez más, apoya al cine extremeño potenciando su exhibición.

Zafra acogerá una sesión infantil de cuentacuentos inclusivos con la narración de Javier Pizarro, maestro y colaborador de El Asombrario. La actividad se llevará a cabo en la Librería La Industrial de la citada localidad pacense.

La propuesta está enmarcada dentro de la programación de actividades paraleras del Festival de Cine LGBT de Extremadura 'Fancinegay'. El festival es una iniciativa de la Fundación Triángulo.

Esta sesión de cuentacuentos se celebrará este viernes, 9 de noviembre , a las 18:30 horas .

El jazz será el protagonista también Zafra a través de Pedro Calero Quartet ofrece un concierto este sábado 10 de noviembre en el teatro municipal de estsa localidad pacense. La actuación arrancará a las 21 horas .

Se trata del octavo y último concierto del Festival de Jazz Itinerante DíJazz, organización por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. La entrada es gratuita.

Dentro del ciclo 'Pasión por el flamenco', Talarrubias acoge este sábado 10 de noviembre un espectáculo a cargo de Manuel Pajares. Este evento musical está organizado por la Diputación de Badajoz y la Peña Flamenca Celia Romero de Talarrubias. Al toque, Joaquín Muñino. La cita arrancará a las 21.30 horas .

El espectáculo de flamenco tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Talarrubias (Avenida de la Constitución, 71). La entrada es gratuita.

El grupo de Teatro Jarancio presenta este sábado, 10 de noviembre , en Don Benito el espectáculo musical 'Tempus Joven' a favor de la asociación Afad Recuerda Extremadura. Este grupo artístico, que cuenta con varios premios a nivel europeo, se subirá a las tablas del Teatro Imperial, a partir de las 20.30 horas .

El espectáculo tiene una duración de alrededor de una hora y en él participan varias parejas de bailarines, campeones de Europa de Baile de Formación 2013 y subcampeones de Europa de Baile de Formación 2014 y 2015. Todos ellos se reúnen en un espectáculo musical donde el baile es su principal protagonista.

'Extremadura de Moda' en colaboración con el Ayuntamiento de Olivenza celebra su pasarela-showroom el sábado día 10 de noviembre a las 11 horas en la capilla del Convento San Juan de Dios de Olivenza.

Al acto de inauguración asistirán el alcalde de la localidad Manuel González Andrade y la diseñadora María Engo Obreo en calidad de madrina del evento.

Los diseñadores que se dan cita en la jornada del sábado serán María Engo, Antonio Lajas, Marta Gómez de Marinetti Project, Muak moda y complementos, Sandra Pozo y Milalia entre otros.

Entre otras propuestas los aisstentes disfrutarán de expositores, charlas, desfiles y master class.

El domingo día 11 se celebrá la II Marcha BTT de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de la Siberia.

La cita está organizada por el CEDER La Siberia y la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, con salida y llegada en Villarta de los Montes.

La ruta es circular. Salida a las 9.30 horas . El recorrido corto consta de 55 kilometros con dificultad media y el recorrido largo es de 80 kilómetros con dificultad media-alta.

Hasta el domingo se celebra en Zafra la Feria del Cerdo Ibérico promovida por la asociación Zafra Gastronómica. Se desarrollará en uno de los pabellones del recinto ferial, concretamente el 9A.

El programa de la Feria del Cerdo Ibérico contará con un concurso de cocina para aficionados, III Concurso de Cortadores de Jamón, matanza didáctica, curso de iniciación al corte de jamón, conciertos y actividades infantiles que incluirán un espectáculo musical centrado en Disney y entrega de premios a los ganadores de los concursos.

Provincia de Cáceres Premios, glamour y teatro

Trujillo volverá a vestirse de gala para los premios Pop-Eye. La asociación cultural cacereña Bon Vivant entregará los galardones este sábado 10 de noviembre en una gala que tendrá lugar en el teatro Gabriel y Galán de la citada localidad cacereña.

El artista granadino Miguel Ríos recibirá este año por toda su trayectoria uno de los Premios Nacionales de la Música y las Artes 'Pop Eye'.

La lista completa de galardonados la completan el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos; el director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro; el fotógrafo Chema Conesa; la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada; el escritor Benjamín Prado; la periodista Blanca Berastegui; el experto en música Luis Lapuente; el suplemento XL Semanal; el programa de televisión Días de Cine; el artista plástico Guillermo Pérez Villalta; el programa de Radio 3 'Hoy empieza todo' así como las cantantes Martirio y Soleá Morente, entre otros. El premio a la mejor banda extremeña será para Scud Hero, y el premio Cultura Extremeña para María Teresa Pérez Zubizarreta.

El director de los premios Pop Eye, Juan Pedro González, anunció que todos los premiados han confirmado su presencia en la gala. También está prevista la asistencia de artistas como Jeanette y Micky, la fotógrafa Ouka Leele, el diseñador Óscar Mariné o el director de cine Fernando Colomo, entre otros.

El acto contará con cinco actuaciones musicales. Se tratan de Ghost Number & his tipsy Gypsies, grupo premiado al talento emergente, Scud Hero (mejor artista extremeño), Moonshiners (mejor banda portuguesa) así como Cycle, (mejor disco de rock). El broche de oro llegará con la música de la banda de la movida madrileña, 'Los Elegantes', (premio Viviendo en la era del POP), que se han vuelto a juntar para la ocasión.

El teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata acoge este fin de semana las últimas representaciones ofrecidas dentro de la programación del Certamen Nacional de Teatro aficionado 'Villa de Navalmoral', con

Todas las obras de teatro que se han llevado a escena por las compañías de teatro aficionado seleccionadas.

De hecho, este viernes día 9 se reanuda el certamen que arrancó el pasado 2 de noviembre con la comedia 'Trío de cuatro', de Menecmos Teatro, de Leganés, que se anuncia como una crítica al machismo dominante.

La última entrega será el sábado 10 con la versión de 'El Lazarillo de Tormes' de la compañía burgalesa El Duende de Lerma. Trata de la marginación, el hambre y la vivencia dura de la infancia. «Y las semejanzas entre el mundo del infante que acompaña al ciego y la situación que hoy sufren tantos niños del tercer mundo que mueren de inanición son claras».

Las obras de teatro arrancarán a las 21 horas .

El domingo 11 a partir de las 19 horas tendrá lugar la gala de clausura y la entrega de premios, que recibirán las tres primeras representaciones, de 1.800, 1.350 y 1.100 euros. En el resto de apartados se concederán trofeos. El precio de las funciones será de 3 euros. En la gala de clausura la entrada será libre.

El sábado 10 de noviembre a las 11 horas , el Museo Vostell Malpartida acoge una exposición de marionetas y el espectáculo de títeres 'El Feo de la Charca del Barrueco de Abajo'. Se trata de una propuesta para público familiar del Grupo Sauco Compañía Teatral, con entrada libre hasta completar aforo, que consistirá en una versión teatral, con actores y marionetas de vara rígida manipuladas a la vista, del cuento popular 'El Patito Feo'. El espectáculo es un canto a la tolerancia y a la aceptación de la diferencia y fue presentado – bajo la denominación original de 'El Feo de la Charca' – por esta compañía en 1998 en la ciudad de Rosario (Argentina), con gran éxito de crítica y público.

En Arroyo de la Luz tendrá lugar el V Encuentro de Bandas de Música.

Para este quinto encuentro se contará con las bandas de Miajadas, bajo la dirección del maestro Antonio Espinar Nieto y la Banda de Puebla de Alconcer, bajo la dirección del maestro Javier Cabanillas, que acompañarán a la banda local de Arroyo de la Luz, a pocos días de cumplir su sexto año de vida, dirigida por el maestro Miguel Ángel Martín.

En V Encuentro de Bandas de Música, al igual que cada año, tendrá lugar en el Cine-Teatro Municipal, este sábado 10 de noviembre a las 20:00 horas . La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Por otro lado, continúan las actividades programadas dentro de la iniciativa XXI Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

El sábado 10 de noviembre habrá una exhibición de aves rapaces a partir de las 16.30 horas en la plaza del municipio cacereño de La Garganta. En este mismo municipio a las 17.30 horas arrancará la representación de 'La Reina Olvidada', divertida comedia que invitará a recorrer algunos rincones emblemáticos de La Garganta.

El sábado también habrá música en vivo con un Tributo a los años 80/90 (Pop/Rock español) y Rumba Estrés (Rumba) a partir de las 20:00 horas en el Salón cultural de Casas del Monte. Esa misma jornada a las 21:00 horas en la pista polideportiva de Gargantilla se llevará a cabo una observación astronómica con David Rodríguez-Estecha y José Luis Gordo Iglesias, presidente de la asociación astronómica Mintaka.

El domingo se celebrará una ruta senderista guiada hasta el antiguo puente sobre el Río Balozano, que recoge el agua de las zonas altas de la Sierra de Béjar, y regreso por Arroyo Jarilla hasta los Bosques del Ambroz. El punto de encuentro se realizará las 9:30 horas en la rotonda calle Peatonal de Hervás. Esa jornada también se llevará a cabo una muestra y recorrido de vehículos antiguos por los pueblos del Ambroz.

Igualmente, habrá un paseo guiado por Aldeanueva del Camino con salidaa las 10 horas desde la Fuente del 'Mercao'. En esta misma localidad de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas se desarrollarán actividades para los más pequeós de animación, hinchables, talleres, globoflexia... Las iniciativas se llevarán a cabo en el salón cultural.

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara celebra del 9 al 25 de noviembre Geodisea. El programa se divide en tres fines de semana con temáticas distintas: Geosabor (del 9 al 11 de noviembre ), Geocultura (17 y 18 de noviembre) y Geoaventura (24 y 25 de noviembre). El programa comienza este viernes con numerosas propuestas de ocio.

En Cabañas del Castillo se ha programado la actividad 'Manjares y pasos medievales'. Incluye una visita guiada a la fortificación y una degustación. La marcha saldrá a las 10.30 horas , tiene un recorrido de unos 5 kilómetros y dificultad media.

A la misma hora, en Deleitosa, habrá una vivista a una explotación ganadera y una fábrica de embutidos y secadero de jamón ibérico. En Guadalupe, a las 11, se recorrerá el sendero de castañas.

En Navalvillar de Ibor, a partir de las 11.30 horas se ha programado la Ruta del Queso D.O. Ibores, con una visita a una explotación caprina y una quesería artesanal.

El domingo, a las diez horas , partirá de la finca la Sierra de Berzocana la ruta 'Paseando entre madroños y otros frutos del otoño'. Se trata de una marcha de tres horas y media y dificultad media-baja (con 5,5 kilómetros de recorrido).

También a las diez , comenzará el safari fotográfico 'Frutos y colores del otoño en el Geoparque'. Partirá de Guadalupe y su duración es de 3,5 horas, con doce kilómetros de recorrido y dificultad media-baja.

A las 11.30 horas se ha programado en Navatrasierra la actividad 'Granjeros por un día'. Se trata de una visita a la granja de bioagroturismo (en la finca Las Lucías) y elaboración de queso artesanal.

Además, continúan los actos enmarcados en la Otoñada 2018 del Valle del Jerte que este fin de semana traen poesía, micología y la recreación del paso de Carlos V por la comarca entre otras propuestas.

El III encuentro poético en el Valle del Jerte 'Voces del Extremo' hará disfrutar a los asistentes del estado poético. Se tratará la poesía desde la visión de la lucha social, la crítica, el ecologismo, la diversidad, el compañerismo y la colectividad. Hasta el domingo 11 de noviembre habrá diferentes encuentros, acciones y sesiones poéticas podrán disfrutarse en Barrado, Navaconcejo, Casas del Castañar, Piornal y El Torno.

Un año más Tornavacas se prepara para recibir a su Majestad Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico coincidiendo con la fecha en que según la historia el emperador pasó y pernoctó en la Villa, en el año 1556. El pueblo de Tornavacas ahonda así en su especial vínculo con la imagen del Emperador y la Red de Cooperación de las Rutas Europeas de Carlos V.

Durante la jornada del sábado habrá mercado imperial, animación y teatro de calle, actuaciones a cargo de los grupos Kamaru teatro y Chulimi, tabernas con gastronomía tradicional y gran calbotada… con el punto álgido al filo del mediodía, cuando su Majestad volverá a pasear por las calles de Tornavacas gracias a la recreación ejecutada por el 'Grupo de teatro Comarca de la Vera' y la Asociación El Palenque, de Asturias.

Ya el domingo la Quedada MTB Carlos V entre Tornavacas y Vegas de Aravalle ofrecerá a los amantes de la bicicleta de montaña otra forma de recorrer algunas de las sendas que recorrió el emperador.

Del lado de la gastronomía continúan las XIII Jornadas Gastronómicas Pastoriles que este año como novedad incorporan la castaña del Valle del Jerte en la elaboración de los menús. Propuestas gastronómicas previa reserva y a precio cerrado que reinterpretan la gastronomía tradicional y ponen en valor los sabores y productos de esta estación del año.

El pueblo de Jarandilla de la Vera también conmemora este fin de semana la llegada de Carlos V a la localidad en el año 1556 con un amplio programa de actividades culturales y de ocio.

El pueblo ahonda así en su especial vínculo con la imagen del Emperador. El sábado habrá mercado medieval, recreación histórica y una ruta. Ell domingo habrá ponencias históricas, talleres, teatro y visitas guiadas.

Las Jornadas Micológicas del Valle del Jerte cumplen este mes su décima edición. Se celebrarán el sábado 10 de noviembre en la localidad de El Torno y forman parte de la programación de la 'Otoñada'. Esta actividad está enfocada tanto a aficionados a la micología como a quienes quieren iniciarse en este mundo. Las jornadas comenzarán a las diez de la mañana con la recepción de participantes en la Plaza Mayor de El Torno. Media hora después se iniciará una ruta senderista micológica -con una variante para niños-.

La caminata infantil será una marcha circular corta (Ruta del Regajo), guiada por monitores titulados. A los pequeños se les proporcionará una 'Ficha de setas' con información sobre las especies que tendrán que encontrar. Los tres participantes que encuentren un mayor número de hongos tendrán premio, informan desde la organización.

La marcha para adultos comenzará en el paraje de las Vaquerizas (sierra de El Torno), hasta donde habrá que subir en vehículo. Una vez allí se distribuirán los grupos y comenzará la recolección. Se recomienda acudir con cesta y navaja.

A las 12.30 horas habrá animación infantil para los más pequeños. A las 13.30 horas comenzará la degustación de tapas para los participantes inscritos en Alberjerte (Plaza Mayor de El Torno). A las 15.30 horas habrá un taller de identificación y clasificación de las especies recolectadas en la ruta. Las jornadas se cerrarán a las 17 horas con la ponencia 'Etnomicología, los usos de las setas más allá del ámbito culinario', a cargo de Yonatan Cáceres Escudero.

El Centro de Educación Ambiental (CEA) de Cuacos de Yuste (Cáceres) ha organizado las XIII Jornadas Micológicas dentro de su programa de educación ambiental de naturaleza en el bosque, en las que se enseñará a recolectar y clasificar hongos y a conocer su valor gastronómico.

En estas jornadas, que tendrán lugar este viernes y sábado , se darán cita todas las personas aficionadas que salen al campo en esta época del año para disfrutar de la gran riqueza micológica que tiene la comarca de La Vera.

Y un año más se podra disfrutar del programa de actividades culturales 'Otoño de Échate a Soñar' en la comarca cacereña de Sierra de Gata.

Las iniciativas previstas para este fin de semana comenzarán el sábado día 10 de noviembre a las 10 horas en el municipio de Vegaviana con la actividad 'Sierra de Gata en un Clic' que trata de un taller de fotografía del patrimonio histórico-artístico. Es la excusa perfecta para que los amantes del patrimonio y de la fotografía disfruten al aire libre. El taller guiado por Andy Solé va dirigido a todo tipo de público amantes del patrimonio en general. A las 12 horas en las localidades de Valverde del Fresno y Eljas, se llevara a cabo la actividad ' Oro líquido en Sierra de Gata' con un taller gastronómico sobre el Aove.

El domingo dia 11 de noviembre a las 10 horas en la población de Acebo tendrá lugar la actividad 'Sierra de Gata accesible en 4x4'.

La duodécima edición de la Subida al Castillo de Portezuelo , programada para el sábado, día 10 , y que contará con más de 150 corredores, cerrará el circuito de pruebas nocturnas de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME).

La prueba conjuga patrimonio histórico, con el paso por el Castillo de Marmihonda; naturaleza, por el entorno de la villa; medio rural, por ser la localidad más pequeña de todas las que albergan pruebas en Extremadura; y gastronomía, por su menú de caza especial para la ocasión.

No obstante, los aficionados a los carreras por montaña disfrutarán de las dos pruebas nocturnas, la XII Subida al Castillo, con 16 kilómetros, y la VI Mini Subida, de 7 kilómetros.

Las Hurdes acoge este fin de semana la Feria Internacional de Apicultura y Turismo. Un total de 75 expositores darán forma a la VI edición de la feria.