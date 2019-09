Un fin de semana para disfrutar del patrimonio con música 'indie', humor y unas cervezas

El mes de septiembre encara su recta final cargado de planes. Los monumentos serán los grandes protagonistas este fin de semana en la región ya que las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, Mérida y Cáceres, acogerán diferentes visitas y actividades culturales. Por otro lado, la capital del Jerte organiza 'Plasencia Abierta', que ofrece también múltiples iniciativas de este tipo. Pero los rincones históricos no serán las únicas estrellas estos días, ya que hay propuestas para todos los gustos. La música 'indie' será otro de los platos fuertes con los conciertos de Izal y Vetusta Morla en Mérida.

El humor llegará de la mano de Juan Amodeo, que estará en Badajoz y Cáceres. La capital cacereña también se llenará de risas con el show de Los Morancos. Los más cerveceros también tienen una cita en la 'Cáceres Beer' y el Festival de Juegos de Mesa vuelve una vez más a Badajoz con novedades.

El teatro, los conciertos benéficos, las rutas, las bicicletas, la naturaleza y la gastronomía forman también parte de la agenda extremeña durante las próximas jornadas. ¿Hacemos un repaso por las propuestas más suculentas?

Badajoz Risas, poesía y juegos de mesa

El humorista sevillano Juan Amodeo actuará este viernes en el Teatro López de Ayala de Badajoz a partir de las 22 horas con un espectáculo llamado 'La máquina del tiempo', y en el que tratará algunos de los hechos más relevantes del pasado y de la actualidad.

Asimismo, durante el espectáculo, Juan Amodeo tratará de forma cómica temas como la monarquía española, las fotos en Instagram, la religión, los másters de Cifuentes o el catalán Oriol Junqueras.

Este sábado tendrá lugar una nueva visita guiada, correspondiente al programa Badajoz, un verano monumental. En esta ocasión lleva por título, 'Dos religiones, una ciudad'.

La visita partirá desde la Plaza de San José a las 10:30 horas . A continuación se realizará un recorrido por parte de la Alcazaba árabe para finalizar en los Jardines de la Galera.

La asistencia a la visita es libre y gratuita, y no se requiere inscripción previa.

El sábado el López de Ayala se llenará de música y poesía con Duende Josele, que regresa a Badajoz para presentar lo mejor de su repertorio y repasar algunas de las canciones de su etapa anterior en El Desván del Duende, grupo del que fue líder y autor principal durante más de doce años.

El músico y poeta extremeño fusiona en directo lo mejor de La Semilla y Desnudos integrales, sus dos últimos discos, en los que canta junto a artistas como Luis Eduardo Aute, José Mercé, Coque Malla, La Negra o el rapero Sharif Fernández.

El concierto es a las 21 horas .

En su gira 2019 por distintas ciudades de España, Portugal y Colombia lo acompaña La Banda Ingrávida, formada por reconocidos músicos extremeños: Pedro Calero (dirección musical y teclados), Iván Sanjuán (batería y percusiones), Rafa Prieto (guitarras eléctricas), Javi Javato (guitarras acústica y española) y Albert Mendoza (bajo y secuencias).

Por otro lado, el Palacio de Congresos Manuel Rojas acoge este sábado a las 20.30 horas el musical 'Vlad', basado en la famosa novela de Bram Stocker, 'Drácula'.

Se trata de una obra basada en la novela 'Drácula', pero que presenta una imagen «más humanizada» del personaje y lleva el romanticismo «al extremo» con una banda sonora original que con «gran sensibilidad» encaminará la historia a uno de los finales «más espectaculares». Participan más de 40 personas (actores, músicos, técnicos, producción...).

Este viernes y sábado se celebra el 'IX Festival de Juegos de mesa de Badajoz', actividad que se enmarca dentro del Programa 'Vive el Verano en Badajoz 2019' de la Concejalía de Juventud de Badajoz.

Durante los dos días se llevarán a cabo diferentes sorteos y torneos con grandes premios para los ganadores. La actividad es libre y gratuita. La cita se llevará a cabo en la avenida de Huelva de 11 a 23 horas .

Este año, además, estarán presentes durante todo el festival varias tiendas de juegos de mesa, donde los participantes podrán adquirir sus juegos favoritos.

El grupo de teatro amateur SienTeTeatro dirigido por Maribel Jiménez pone en escena 'Voces para callar heridas'. La cita se organiza dentro de las XXIII Muestra de Teatro Amateur de Extremadura. La obra, que se representa este domingo en el Teatro López de Ayala, tendrá cinco pases distintos (20, 20.30, 21, 21.30 y 22 horas).

Con un formato original, la obra es un recorrido teatral por distintos espacios del López de Ayala (vestíbulo, cafetín, escenario, chácena, sótano y el muelle de carga) en el que se ofrece al espectador una serie de escenas de poesía, danza y canto relacionadas con la violencia de género. Dividas en seis escenas, el público será participe de lo que sucede en cada una de ellas con el objetivo de concienciar a la sociedad de que entre todos seamos capaces de gritar a voces «ni una más».

Hasta este domingo se desarrolla también en Badajoz la tercera edición de la Feria de la Tapa Vegana. Participan un total de 16 establecimientos que ofrecen nuevas tapas «muy creativas».

Este evento tiene carácter solidario, pues de cada tapa el empresario aporta 0,50 céntimos a tres asociaciones que defienden los derechos de los animales en estado de abandono: Adana, SOS Perrera Badajoz y Ancat.

Cáceres Visitas, humor y solidaridad

Este viernes llega al Gran Teatro de Cáceres el flamenco con el recital 'Flamenco para recordar... Coplas de un recuerdo', que ofrece un recorrido por las piezas más clásicas de estos estilos a través de los recuerdos de Carmen Mora, una mujer de 87 años enferma de alzheimer. El espectáculo plantea la copla y el flamenco como terapias de apoyo en el cuidado de personas con alzheimer.

La cita arrancará a las 20.30 horas .

La música también sonará este viernes en el Palacio de Congresos de Cáceres, ya que acoge un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Civil y de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres. Las invitaciones se podrán recoger en la Comandancia de la Guardia Civil. La cita empezará a las 20 horas .

Este viernes continúa el festival 'Otoño Cultural' un proyecto de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cocemfe Cáceres cuyo objetivo es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Esta jornada será el turno de Jace, The Fills Rock y Los Frasquetes, que ofrecerán un concierto en el recinto de entrada de Cocemfe a las 21.00 horas .

La noche del sábado la capital cacereña se llenará de cultura, visitas e historia con la celebración de la Noche del Patrimonio. Con motivo de esta cita más de una treintena de espacios estarán abiertos al público hasta las 12 de la noche.

El evento de este año se divide en tres bloques de actividades: Escena Patrimonio, Abierto Patrimonio y Vive Patrimonio. El acto principal del primero de ellos es el espectáculo de danza 'SINTEMPO' que ofrecerá la artista Sara Cano en la Plaza de San Jorge a partir de las 22.00 horas. Una de las novedades es que la azotea del Ayuntamiento se incorpora al itinerario de monumentos históricos abiertos.

Visitantes en el interior del edificio consistorial de Cáceres en la Noche del Patrimonio de la edición 2018 / HOY

El sábado será también una jornada para las risas que provocará Juan Amodeo con 'La máquina del tiempo'. El humorista sevillano repite show y esta vez se subirá al escenario del Gran Teatro de Cáceres. El espectáculo empezará a las a las 20.30 horas .

Por otra parte, la delegación extremeña de la organización Payasos sin Fronteras ha reunido a varias compañías de artistas en una gala solidaria que se celebrará este domingo para financiar una expedición al Líbano, y que contará con el cómico Pepe Viyuela como cabeza de cartel.

La cita será en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 19 horas .

A este evento solidario también se suman las actuaciones de Cucko, Asaco Producciones, Circobaya, Paca Prenda, La Escalera, Movimiento Santuka, Dan Martínez, Funambulus y Zaragata. Todos actuarán de forma voluntaria.

El dinero recaudado se destinará a la expedición formada por artistas extremeños que viajarán en el primer semestre del año 2020 al Valle de la Beqaa en el Líbano; para actuar, fundamentalmente, para niños refugiados sirios y palestinos.

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge el domingo 22 de septiembre el nuevo espectáculo de humor de Los Morancos 'X40+'. La cita tendrá lugar a partir de las 20 horas .

César y Jorge Cadaval, Los Morancos, celebran con su público estos 40 años de carrera por todo lo alto. 'X40+' es el nombre de este nuevo espectáculo que supone una completa reinvención de lo que hemos visto hasta ahora. Esta importante cifra para los hermanos Cadaval será celebrada por todo lo alto, rompiendo con el concepto de monólogo de humor, creando un espectáculo completamente nuevo.

Los más cerveceros tienen una cita este fin de semana en la Terraza del Mirador de Galarza, que acogerá la sexta edición de Cáceres Beer. La feria tendrá lugar este viernes y sábado respectivamente.

En la misma participarán diversos productores de cerveza artesana del ámbito regional, nacional e internacional. Además de la oferta gastronómica y cervecera se realizarán catas formativas, taller de elaboración de cerveza.

Al aspecto tradicionalmente lúdico de esta Feria se unen además diversas actividades formativas que permitirán a los asistentes ampliar su conocimiento sobre el mundo que rodea a la producción y elaboración artesanal de cerveza tan complejo como variado. Entre ellas destacan las charlas impartidas por los maestros cerveceros que participan en la feria, así como catas que tendrá lugar la mañana del sábado 21 en el hotel Alfonso IX.

El Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con diversas organizaciones de la ciudad, ha diseñado una serie de actividades con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre), entre ellas una ruta en patines, otra en bici, un paseo accesible para personas con problemas de movilidad, el día sin coches y una jornada de transporte urbano gratuito.

Mérida Música 'indie' y noche cultural

El plato fuerte este fin de semana en Mérida llega en forma de música 'indie'. El grupo madrileño Izal ofrece un concierto este viernes 20 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida.

Izal llega a la capital autonómica para presentar 'Autoterapia', su cuarto álbum de estudio, cuya gira comenzaba en el mes de febrero.

Izal sustituye a la cantante Malú, la artista que estaba prevista que actuase ese día. Sin embargo, Malú cancelaba su gira a finales de enero, y con ello su paso por Mérida, tras sufrir un accidente en el escenario durante los ensayos generales.

Un día después, el sábado , será el grupo Vetusta Morla el que se subirá al escenario del Teatro Romano para ofrecer un concierto. Ambas citas musicales están incluidas en el Stone & Music Festival.

Vetusta Morla es uno de los grupos españoles de indie rock más importante de los últimos años. Desde la presentación de su álbum debut en 2008, el sexteto no ha dejado de recibir el reconocimiento de público y crítica hasta convertirse en el referente del auge de la música en directo en España.

El sábado la capital autonómica, como ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, también acogerá multiples actividades culturales dentro de la iniciativa 'La Noche del Patrimonio'.

Mérida se suma así a la noche de puertas abiertas de monumentos. Habrá un taller de circo, micro abierto para los que quieran recitar poemas y cantar en formato acústico. Se llevarán a cabo más de 50 acciones extraordinarias desde las 18.00 horas hasta la una de la madrugada , hora a la que cerrarán los monumentos del Consorcio.

'La Noche del Patrimonio' en Mérida está estructurada en tres secciones. La primera es 'Escena Patrimonio', en la que el Ballet Flamenco de Andalucía ofrecerá una actuación en el Acueducto de los Milagros a las 23.00 horas. El espectáculo, bajo el nombre Naturalmente Flamenco, es una manifestación cultural formada por profesionales.

'Abierto Patrimonio' es la segunda sección integrada en 'La Noche del Patrimonio'. Se trata de jornadas de puertas abiertas desde las ocho de la tarde hasta la una de la madrugada de los distintos monumentos.

La tercera sección, 'Vive Patrimonio', se centra a nivel municipal ofreciendo en una gran variedad de actividades. En cada ciudad patrimonial desde cada Concejalía de Cultura y Patrimonio se programan espectáculos en pequeño formato dirigidos a todos los públicos.

Plasencia De Drácula a actividades culturales

'Vlad', el nuevo musical basado en la famosa novela de Bram Stocker, 'Drácula' llega a Plasencia este viernes 20 de septiembre . El espectáculo musical tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la ciudad a partir de las 20.30 horas .

El sábado la capital del Jerte acogerá 'Plasencia Abierta', una iniciativa que contempla actividades culturales que van desde conciertos, música en directo, propuestas teatrales y visitas a monumentos históricos. En esta ocasión 'Plasencia Abierta' traspasará las fronteras del centro y llegará en esta edición a varios barrios de la ciudad.

La cita está enmarcada en el Proyecto Urbact, liderado por Budapest. Plasencia es la única ciudad española de esta red cultural conformada por siete ciudades europeas que pretende compartir ideas para potenciar la cultura, atraer nuevos visitantes y hacer partícipe a la sociedad de distintas acciones promocionales.

Provincia de Badajoz Entre bicicletas y música

Un año más, llega el Día de la Bicicleta a Llerena. Esta actividad totalmente gratuita y enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad, se desarrollará este viernes a partir de las 18:30 horas con salida desde la Plaza de España.

Al finalizar se sorteará una bicicleta y un casco entre los participantes.

De bicis se llenará también Zafra el domingo para celebrar su XXXVIII Día de la Bicicleta. La ruta partirá a las 11.00 horas desde el parque de La Paz.

La gala anual de entrega de galardones del Centro de Iniciativas turísticas de Zafra se celebrará este viernes a las 21.30 horas en el Teatro de Zafra.

El premio 'Empresa o entidad del año' lo recogerá el instituto Suárez de Figueroa por sus 50 años de historia formando a jóvenes de Zafra y comarca, fomentando la educación en valores y creando una fuerte comunidad educativa formada por docentes, alumnado y familiares.

Este viernes , a las 20:30 horas en el Teatro-Cine San Fernando de Berlanga, se representará la obra de teatro 'Madrecita del alma querida'.

Madrecita Show, el programa de máxima audiencia del canal de televisión Mami TV, es el escenario donde se desarrolla esta comedia que cuenta cómo un matrimonio de mediana edad y su hija verán cómo la quimera de la opulencia, el consumismo y la calidad de vida se desvanecen como una torre de naipes y deciden matar a la suegra para quedarse con su dinero.

La obra, coproducida por la compañía 'Creaciones Artísticas las 4 esquinas' y la Consejería de Educación y Cultura, está protagonizada por Esteban García Ballesteros, Paqui Gallardo, Nuqui Fernández y Natalia Mirat.

El teatro Carolina Coronado de Almendralejo acoge este viernes la representación de 'El Funeral', dirigida a todos los públicos o 'J & H', inspirada en la historia del Dr Jeckyll y Mr. Hyde. Este mismo espacio acogerá el sábado a las 21 horas un concierto benéfico a cargo de 'Rubén Pozo & Lichis', organizado por la Asociación Médicos del Mundo Extremadura.

Estos dos cantantes, uno de los cuales saltó a la fama cantando a dúo con María Jiménez, ofrecen este concierto en Almendralejo dentro de su gira 'Mesa para dos'.

La recaudación de la venta de entradas para este concierto será íntegra en beneficio de la asociación.

El teatro es el protagonista en Don Benito. Este viernes la Casa de Cultura de la localidad acoge a las 21 horas la obra 'Amor Lorquiano. La Zapatera prodigiosa' de la compañía Manuela Sánchez. La representación se enmarca dentro del programa D'Rule de la Diputación de Badajoz.

Por otro lado, el domingo en la Ermita de las Cruces de Don Benito al finalizar la misa de 12:30 horas habrá un concierto de Órgano a cargo de Don Emilio Bravo.

El Festival Culturock se celebra este viernes en Zalamea de la Serena. Este evento es uno de los más destacados dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de la Cruz al ser gratuito y en la calle. El rock, este año con tintes de pop, será el protagonista del espectáculo y esta edición vendrá de la mano de Los cassettes, The Buzzos y Perfil Pájaro.

Se espera una intensa noche de música pop-rock que dará comienzo a las 23 horas y que congregará a numerosos jóvenes en las inmediaciones del Pabellón Baltasar Pérez, donde tendrá lugar el evento.

El Festival Itinerante de Jazz que recorre la provincia de Badajoz recala este sábado en Alange. La cita llega a su segunda edición con el patrocinio de la Diputación de Badajoz. El éxito y la buena acogida de su primera edición ha estimulado el diseño y programación de esta segunda, en la que los protagonistas son los grupos, todos ellos formados por cuatro músicos. El concierto de la banda 'Narci González Quartet' tendrá lugar a partir de las 21 horas en el Centro Cultural de esta localidad pacense.

Adenex ha organizado una jornada de limpieza de residuos en el entorno del río Guadiana y el merendero de la localidad pacense de Puebla de la Calzada este sábado .

Para esta actividad, Adenex cuenta con voluntarios de la asociación y anima a cualquiera que quiera participar a que se una a un acto que pretende concienciar a la sociedad sobre la problemática de los residuos urbanos, especialmente, los plásticos.

De hecho, esta Jornada de Voluntariado Ambiental se incluye dentro de la campaña de colaboración #Bailaporelmar liderada por la ONG 'Canarias Libre de Plásticos', con la que Adenex firmó un convenio este mismo año.

La actividad comenzará con la recepción de los participantes a las 9:30 horas en el merendero municipal y tras una breve explicación, se llevará a cabo una gincana donde habrá que responder una serie de preguntas a través de unos paneles. Una vez finalizada, se hará una parada para descansar y comenzar la limpieza del entorno. La limpieza se realizará de una forma selectiva para que, los residuos que sea posible, sean reciclados.

La Casa de la Juventud de Puebla de la Calzada acoge hasta el sábado un 'escape room' (sala de escape o cuarto de escape). Se trata de un juego de aventura físico y/o mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, donde deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible (normalmente son 60 minutos).

Don Benito acogerá este sábado el Wanda Festival. En el cartel figuran Omar Montes, Galvan Real, Son del Barrio, Dale Valdez, German DJ y Joana Santos. Los conciertos comenzarán a partir de las 21 horas en la plaza de Toros de la localidad pacense.

Este fin de semana la localidad de San Vicente de Alcántara llevará a cabo sus actividades dentro de la preferia de San Miguel.

El programa llega cargado de propuestas lúdicas y culturales para público de todas las edades. Las propuestas se desarrollarán desde este viernes hasta el domingo .

Incluye noche de monólogos, certámenes de pintura , animación infantil, magia, concursos, deporte...

Villanueva desarrolla varias iniciativas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Rutas a pie, yincanas y una fiesta de la movilidad donde se desarrollarán actividades deportivas, talleres y juegos, son algunas de las propuestas que se realizarán en esta localidad.

Provincia de Cáceres Naturaleza y arte

El Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres) ofrece ya a sus visitantes los primeros ejemplos de un maravilloso espectáculo sonoro que cada año brinda la naturaleza en estas tierras cacereñas en forma de berrea.

La dirección del Parque Nacional de Monfragüe ha programado distintos actos, como rutas senderistas y cursillos gratuitos, para dar a conocer algunas curiosidades sobre la berrea y el desmogue -muda de las cuernas- del ciervo, así como las claves sobre esta etapa en esta especie.

El entorno de Monfragüe también se llenará estos días de música, la danza y el teatro con el festival 'Naturarte'. La iniciativa, que pretende potenciar la riqueza patrimonial de los municipios de la zona, llega este sábado a Mirabel. En esta localidad actuará Niño Índigo.

La música estará presente este fin de semana en el Museo Vostell. Este espacio ubicado en Malpartida de Cáceres acoge este viernes 20 de septiembre un concierto que rememorará los 'Fluxus Events' que se presentaron hace cuarenta años en la segunda Semana de Arte Contemporáneo de Malpartida (SACOM 2).

Bajo el título de 'In the Shadows of Fluxus', el intérprete y compositor John Godfrey –uno de los principales exponentes de la escena de arte sonoro desarrollada en la ciudad irlandesa de Cork– ordenará de un modo atípico piezas emblemáticas de artistas Fluxus y obras más recientes, puesto que estas se fundirán o superpondrán, e incluso se interpretarán simultáneamente. Será la primera actuación de John Godfrey en España.

Un día después, Agustí Fernández ofrecerá tanto un encuentro con el público como un concierto a piano solo. El músico mallorquín está considerado como el improvisador español más notable de su generación y ha compartido escenario con nombres legendarios de la improvisación libre como: Evan Parker, Peter Kowald y Derek Bailey, entre muchos otros

Las iniciativas se enmarcan dentro del Ciclo de Música Contemporánea.

Por otro lado, la agrupación musical Camara Antiqva, dirigida por Manuel Guisado, ofrece este sábado a las 13:00 horas , en la iglesia del Real Monasterio de Yuste, un concierto para conmemorar el fallecimiento del Emperador Carlos V en Yuste.

El programa del concierto, cuya entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, incluye una selección de canciones que parten del siglo XV hasta el siglo XVIII, agrupadas en temáticas como el amor, la religión y las hazañas bélicas, de autores como Juan del Enzina, Mateo Flecha, Juan Vásquez, Tomás Luis de Victoria, entre otros.

La agenda de ocio también ofrece planes para los amantes de las motos. La X marcha motera Ciudad de Trujillo, que tendrá lugar este fin de semana , reunirá a unos 300 participantes.

La actividad, organizada por el grupo motero Turgalium, comenzará el sábado por la tarde, con una ruta. El domingo se iniciará la actividad a las once de la mañana con una nueva ruta. En esta ocasión, irá por Ibahernando, Robledillo, Valdemorales, Almoharín, Escurial, Zorita, Conquista de la Sierra, Garciaz, Aldeacentenera, Torrecillas de la Tiesa y, de nuevo, a Trujillo por la Ex 208. A las dos, se llegará a la plaza Mayor para hacer una foto con todos los moteros.

Cultura, arte y movimiento son los tres pilares del Festival Internacional de Cultura y Artes del Movimiento, que este año se celebra en Cabrero este sábado y domingo . Espectáculos de danza, circo y parkour, así como talleres de varias disciplinas, componen el cartel de la 4ª edición del Fest Cam, organizado por la Mancomunidad del Valle del Jerte.

Después de Jerte, Rebollar y Piornal, Cabrero toma el testigo de un evento que se desarrollará en varias plazas y en el pabellón de deportes.

Durante dos días, artistas y compañías pondrán patas arriba este pueblo cacereño con sus exhibiciones y talleres de danza contemporánea, malabares, juegos de equilibrio, clown, magia, teatro gestual, hip hop, parkour y tramp wall, entre otras propuestas.

Carcaboso festeja hasta el sábado a San Jovita y San Faustino, sus patronos. Los festejos contemplan diversa actividades dedicadas a niños y mayores. Además de los actos religiosos habrá charanga, verbena popular, concursos y degustación.

Las actividades enmarcadas dentro del programa 'Otoño Mágico', evento festivo, cultural y turístico que se celebra en las ocho localidades mancomunadas del Valle del Ambroz, arranca este domingo con la ruta senderista 'Saluda al otoño', de 7 kilómetros de longitud entre La Garganta y Baños de Montemayor.

Tras la conclusión de la ruta, en la zona recreativa de la antigua estación de tren de Baños, se celebrará una jornada festiva de bienvenida al Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

La asociación hípica 'Los Cucos' de Hoyos organizan su IX Edición Hípica este sábado en el recinto de 'El Valle'. En la misma tendrán un buen día de convivencia con sus actividades a caballo, buena comida y música. Y finalizado el día se podrá disfrutar de una verbena con la orquesta 'Las Vegas Show', en la plaza de la Constitución a las 23.30 horas.