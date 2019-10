Obra Abierta 2019 en el centro de Las Claras Hasta el domingo día 10 de noviembre se puede visitar en el centro cultural de Las Claras de Plasencia REDACCIÓN. Lunes, 14 octubre 2019, 08:46

Hasta el domingo día 10 de noviembre se puede visitar en el centro cultural de Las Claras la exposición de trabajos seleccionados en Obra Abierta 2019, Premio Internacional de Artes Visuales, que convoca la Fundación Bancaria Caja Extremadura-Liberbank. Entre las 30 creaciones finalistas que conforman la muestra se encuentra la obra ganadora de este año, la performance contra la barbarie titulada 'List of burned books in Germany in 1933', del catalán Miquel García Membrado.