Música y colorido para disfrutar de una misteriosa noche de San Juan

Marisa García Badajoz Jueves, 20 de junio 2024, 16:24 | Actualizado 18:58h.

Llega el solsticio de verano y estamos a punto de que la magia nos envuelva en la emblemática noche de San Juan, en la que ... el fuego purifica y quema las cosas malas que nos han ocurrido durante el año y dejan espacio a nuevas oportunidades que hagan realidad nuestros sueños. Si estás en Badajoz o te acercas por aquí, los fuegos artificiales de la feria de San Juan, que comenzarán a las once y media de la noche del domingo 23, iluminarán tus esperanzas en un espectáculo que no debes perderte. No faltará la belleza de la pirotecnia reflejada en el río Guadiana, cuyas márgenes estarán muy animadas porque en la noche de San Juan todo Badajoz se echa la calle para disfrutar de ese hechicero y misterioso crepúsculo... y de la fiesta y una bebida fresquita, todo sea dicho.

Y tampoco faltará la cultura, porque justo antes de que centres tu mirada en la belleza de los fuegos artificiales sobre el Puente de Palmas, a las diez y media de la noche, la Orquesta Joven de Extremadura, dirigida por Juan Pablo Valencia, ofrecerá un concierto en el embarcadero de la orilla de la margen derecha del Guadiana. Si te acercas a esta parte del parque del río, podrás disfrutar de una experiencia única que combina el embrujo de la música y el disfrute de la naturaleza. Lo único complicado es que encuentres sitio para sentarte en el césped. Los pacenses vamos a tener unos días entretenidos desde mañana viernes 21, día en el que arranca la feria, hasta el domingo 30, con actividades en las que destacan el concierto de Camela el sábado 22 de junio a las 22.30 horas en el Auditorio del recinto ferial de Badajoz, y el de Melendi el jueves 27 a las 22.00 horas en también en el auditorio del ferial. San Juan en la Sierra de Gata También celebrarán San Juan en la Sierra de Gata, donde durante la Edad Media, y hasta el siglo XIX, las poblaciones altoextremeñas de Trevejo, Villamiel y San Martín de Trevejo conformaron una encomienda de la Orden militar de San Juan del Hospital. El culto a San Juan Bautista es uno de los más arraigados en la zona, por lo que guías-historiadores de Extremadura realizarán el sábado 22 de junio dos visitas guiadas en Trevejo (10.00 horas) y en San Martín de Trevejo (12.30 horas), en las que se abordará la historia de ambas localidades. También el sábado, a las 18.00 horas, Juan Rebollo Bote presentará en el salón de actos del ayuntamiento de San Martín de Trevejo el libro 'Lusitania en el horizonte' y se debatirá sobre las relaciones de Extremadura y Portugal, así como el papel que han de jugar en ello el valle del río Erjas o Val de Xálima. Esta semana te recomiendo... Si quieres conocer una visión particular de lo que tienes a tu alrededor, pásate a las ocho de esta tarde de jueves por la sede de la Fundación CB de la calle Montesinos de Badajoz a la presentación de 'Mosquito Tango', el segundo libro del colaborador de HOY Paco Pimienta, Pakopí, un excelente fotógrafo con casi 40 años de oficio a sus espaldas que cuenta historias de la vida que se encuentra a su paso. «Soy una pequeña pieza de un engranaje que es lo que me rodea, que es lo que trato de contar en 'Mosquito Tango'», le cuenta a mi compañera Natalia Reigadas en una entrevista, en la que se confiesa apasionado de la fotografía y asegura que se divierte fotografiando. Las fotografías que componen el libro son extraordinarias, tienes que verlas. Newsletter Y también puedes acudir a Siberiana, el festival de la literatura y la naturaleza, que celebra su quinta edición los días 21 y 22 de junio en la localidad pacense de Tamurejo. En Siberiana, dirigida por Gabi Martínez, autor de 'Un cambio de verdad', podrás charlar con Elvira Lindo, Álvaro Valverde, Inés Martín Rodrigo, Raquel Gaspar Silva, Antonio Sáez, Virginia Mendoza, Luci Romero, Luis Sáez, Azahara Palomeque, y Daniel Orviz, campeón del Mundo de Poetry Slam en 2020. Esta valiente iniciativa tiene en esta edición el lema 'Siberiana al agua', y reflexiona sobre el asunto con estos autores que han narrado la relación humana con el agua, desde las consecuencias de la sed, a qué está ocurriendo en esas fértiles y conflictivas fronteras que son los deltas. Promete ser interesante. Otra iniciativa curiosa es el Pimentón Fest, que tendrá lugar el sábado 22 de junio en Los Confites Organic Farm de Jarandilla de la Vera, con actividades y talleres para disfrutar de una experiencia en plena naturaleza y compartirla con familia y amigos. Por la noche tendrás ocasión de pasártelo bien con las canciones de Los Secretos, que seguro que tararearás con ellos.

