Halloween llega a Extremadura: Los planes más terroríficos para este 31

Los amantes del terror están todo el año esperando con ansias esta fecha tan señalada, que viene cargada para este 2025 en Extremadura. Con pasajes del terror, el mejor cine y mucho más.

Cáceres

Comenzando con los eventos, este próximo viernes se celebra el 'XIV Festival de Cine de Fantasía y Terror de Cáceres'. Este año trae tres películas al Gran Teatro de Cáceres solo para los más valientes, todas recomendadas para mayores de 16 años.

La primera se proyectará a las 18 horas y será 'Dangerous Animals' que trata de una surfista que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones. La siguiente en la lista se proyectará a las 20.30 horas y su nombre es 'Together',tratará sobre una pareja cuya mudanza a un campo desencadena un incidente sobrenatural dando un cambio drástico a su relación, existencia e incluso su cuerpo.

La última de la galaqu e se proyectará a las 23 horas será 'Drácula'. Un clásico reinventado que tratará de un príncipe del siglo XV que renuncia a Dios tras la muerte de su esposa transformándose en vampiro, encontrando siglos después a una mujer que se parece a ella y sellando así su propio destino. Puedes consultar el programa completo de este festival aquí.

Además de este evento, las asociaciones vecinales de Cáceres han elaborado una serie de actividades para celebrar Halloween. Entre estas se incluyen concursos de disfraces, pasajes del terror y meriendas de castañas asadas entre otras. El evento que dió el pistoletazo de salida este pasado sábado fue el 'Experimento Histeria', pero esta semana continuará con un programa completo de actividades hasta el día de Todos los Santos.

Badajoz

Badajoz no se queda atrás en cuanto al terror ya que la calle Menacho acogerá el día 7 de noviembre, tras ser aplazado por las lluvias, el evento más esperado, 'Circo de los Horrores'. Esta calle se convertirá en el punto fuerte del terror con payasos asesinos, acróbatas del inframundo y personajes clásicos del freak show como la pitonisa o el hombre forzudo.

Este evento también recogerá fuego, acrobacias y danza aérea además de talleres infantiles, pintacaras y otras actividades. Para acompañarlo se podrán disfrutar de 'cócteles sangrientos' gratuitos y sin alcohol hasta agotar existencias.

Otra actividad muy interesante que se realizará desde este martes hasta el jueves es la 'Visita y taller: Tradición funeraria en el Museo' en el Museo Arqueológico. Este evento didáctico está diseñado para alumnado desde 5º de primaria hasta 1º de la ESO. Comenzará con una visita guiada por la sala de Protohistoria para que los estudiantes puedan conocer los rituales funerarios del periodo tartésico y después se desarollará un taller práctico para construir vasijas funerarias en cartón.

El miércoles se realiza en la Biblioteca Pública Municipal Cerro de Reyes de 17.30 a 19 horas el 'Taller de diseño y decoración de bomboneras' para niños a partir de 5 años. Es necesario inscripción ya que las plazas son limitadas.

Mérida

En Mérida también hay un hueco para estos eventos tenebrosos, con el 'Lemuria' en la Sede Romana este próximo viernes a partir de las 21 horas. Una experiencia inmersiva romana rodeada de supersticiones, ritos y creencias de la muerte en esa época. Se tratará de un recorrido por los espacios del museo que funcionará como umbral entre el reino de los vivos y el inframundo romano. Caronte y las Parcas conducirán a los visitantes por el recorrido.

Además, la barriada de El Prado de Mérida se apunta a la celebración del 'Día de Muertos' mexicano con un programa que incluye concurso de fachadas y balcones, desfile, concurso de catrinas y catrines y un certamen de mascotas, entre otras propuestas.

Plasencia

Los amantes de la literatura de terror encontrarán su espacio en Plasencia este próximo viernes a partir de las 19 horas en El Jardín Secreto para las 'Lecturas de Relatos de Terror'.

Se podrán leer textos tanto propios como de otros autores durante máximo 10 minutos en una velada ambientada con velas y música terrorífica para la que es necesaria inscripción.

El terror se esparce por toda la región

Puebla de Argeme celebrará una 'Gymkhana con Cena compartida' el próximo viernes a las 19.30 horas. Los participantes de 3 a 8 años deberán ir acompañados de un adulto. Este evento requerirá de inscripción previa en la Casa de Cultura de Puebla de Argeme abierta hasta el miércoles y los platos para compartir se deberán entregar en este mismo lugar hasta las 18.30 horas.

En Fregenal de la Sierra se podrá disfrutar del 'Pasaje del Terror: La Plaza de Abastos Maldita' a las 20.30 horas el día de Halloween. Se tratará de un recorrido temático con secciones adaptadas para niños y adultos además de contar con comida y bebidas disponibles. Este evento tendrá costo de entrada y los menores de 10 años deberán ir acompañados.

Continuando con los pasajes del terror, Rincón del Obispo realizará el suyo acompañado previamente de una ronda de truco o trato a partir de las 21.30 horas del próximo viernes.

En Miajadas vuelve el 'Miajaween. Pásalo de miedo con tu comercio local.' y para incentivar la compra en estos mercados se ha puesto en marcha un sorteo. Aquellos que realicen compras en algunos de los comercios del mercados de mínimo 5 euros durante los días 24 y 31 entrarán en el sorteo de unas entradas para el Parque de Atracciones de Madrid.

Olivenza organizará este año la 'Ruta Senderista de Halloween' el sábado 1 de noviembre con salida a las 10 horas. Se tratará de dos rutas, una corta de 5,5 kilómetros y otra corta de 7 kilómetros. Se realizará también un concurso de disfraces para los asistentes entre los que se incluirá a las mascotas con premios a mejor disfraz y mejor disfraz de mascota. Al final de la ruta habrá cantina, música en directo con el DJ Chiki y un castillo hinchable.

'Extremiedo' cumple 15 años este 2025 y viene cargado de eventos desde el pasado 18 de octubre. Los días 31 y 1 se podrán disfrutar en Don Benito de los pasajes del terror 'El hotel embrujado' y 'Burger Kill'. En específico el 31 volverá el esperado pasacalle de Halloween y el día 1 habrá un 'Loco Bombo' en Café Gallery. Durante todo el festival se celebrarán concursos de disfraces, escaparates y decoración escolar. Por último el día 5 habrá una campaña de donación de sangre en el centro de salud Avenida del Córdoba.

Y para concluir con esta jornada de terror, el Cine Teatro Las Vegas, de Villanueva de la Serena, hará una proyección gratuita a las 22 horas para mayores de 18 años de la película 'Hereje'. Un film que trata de dos jóvenes misioneras que llaman por error a la puerta equivocada, acabando en un juego del gato y el ratón en una larga noche de tormenta. Se pueden obtener las entradas para este evento desde el pasado 14 de octubre en el Centro de Información Joven.

