Flamenco, música urbana y el arte de Carolina Yuste, los platos fuertes para este fin de semana

Este nuevo fin de semana nos trae mucha música, teatro y sabor a toda Extremadura. Entre las propuestas más relevantes tenemos a Carolina Yuste en Badajoz con la presentación de su debut literario y su actuación en el López de Ayala. Cáceres y Mérida serán los encargados de aportar el ritmo con el 'Cáceres Underground Weekend', el 'Cinebeat' y el 'Festival de Flamenco', en la capital extremeña.

Pero hay más: el final del 'Festival de los Castillos' en Valencia de Alcántara, el 'V Festival de Cortometrajes' de Villafranca de los Barros o la nueva edición de la 'Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz'.

¡Descubre en este repaso las citas más destacadas de estos días!

Badajoz La música y el teatro: claros protagonistas

En Badajoz, la cara protagonista de este fin de semana es Carolina Yuste. La actriz extremeña estará este jueves a las 19 horas en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' presentando y firmando su primer libro 'Toda mi violencia es suya'. También, podremos disfrutar de su arte este sábado a las 21 horas en el Teatro López de Ayala con 'Caperucita en Manhattan', la adaptación escénica de la novela de Carmen Martín Gaite.

El 48 Festival Internacional de Teatro nos deslumbrará con más representaciones. Este jueves a las 21 horas, 'Va de Bach', la primera propuesta de danza del festival, una coreografía inspirada en la música de Bach. Y este viernes a las 21 horas se estrenará 'Lucía Joyce... un pequeño drama en movimiento', un homenaje a la danza y la palabra de la hija del célebre escritor James Joyce. Recuerda que puedes conseguir entradas con descuento en Oferplan.

Badajoz también es música. Este jueves a las 20 horas tendrá lugar el Concierto de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos, una cita que rendirá homenaje a los orígenes de la formación. Además, este sábado a las 20 horas se inaugura la nueva temporada de 'Tablao Íntimo Flamenco' en el Centro de Flamenco Jesús Ortega con la actuación de Juan Tomás de la Molía. Las salas Chat Noir y La Santa completan este fin de semana musical con los conciertos de 'Más Madera' este viernes y 'Supersonic' con el Tributo a Oasis el sábado. También hay espacio para la fotografía, este viernes a las 20 horas regresa el Festival Negativo. De la mano de Fundación CB la inauguración se hará en la Plaza Alta con la exposición 'También somos...', de Blanca González.

Los amantes de los coches también tienen planes estos días. Desde este jueves y hasta el domingo, se celebra en IFEBA la 'XI edición del Salón del Automóvil de Extremadura' con muchas novedades en el sector. Por último, el 'VIII Cross Solidario de la Guardia Civil' se celebra este domingo a partir de las 11 horas.

Cáceres Mucho ritmo

Entre las propuestas de Cáceres encontramos un sinfín de eventos para todos los gustos. Desde este jueves hasta el domingo se celebrará el 'Festival Mundial de Foodtrucks' en el Parque Padre Pacífico con 13 foodtrucks con comida internacional. Otro gran festival será el 'Underground Weekend'. En el Foro de los Balbos habrá nueve conciertos durante el viernes y el sábado. Y el tercer evento que también se incluye entre las grandes citas es el 'III Festival Extremeño de Tebeo e Ilustración' que se convertirá en el epicentro del cómic y la fantasía.

Pero Cáceres también tiene hueco para otros planes. Este viernes se proyectará a las 20.30 horas en la Filmoteca de Extremadura 'Chaplin: espíritu gitano', el documental dirigido por la nieta del icónico cineasta. Y la sala El Corral de las Cigüeñas añadirá más música con los conciertos de 'Funkesteins' y 'Más Madera' este viernes y sábado respectivamente.

El espectáculo y el teatro se gana su hueco en esta localidad. Este sábado el Palacio de Congresos acogerá 'La noche es comedia', que cuenta con Jordi Sánchez y Nacho Guerreros entre sus protagonistas. Las risas también estarán aseguradas con las princesas de 'No me toques el cuento', que actuarán este domingo por segunda vez en el Gran Teatro de Cáceres.

Mérida y provincia de Badajoz Gastronomía, música y hasta representación canina

Mérida abre este intenso fin de semana ya este jueves a las 19.30 horas con la inauguración de 'CineBeat. II Festival de Cine y Música' con numerosos conciertos en distintas salas. La música continúa este sábado con el comienzo del 'IV Festival de Flamenco', que rendirá homenaje a Juan Peña 'El lebrijano'.

Ahora pasamos a otro evento muy distinto de los anteriores. Este sábado y domingo se desarrollará la Exposición Nacional e Internacional 'Emerita Winner 2025' de morfología canina en IFEME, donde participarán más de 800 ejemplares caninos. También hay espacio para los amantes de los coches porque este sábado y domingo se llevará a cabo la 'Sexta Prueba del Campeonato de Extremadura de Coches RC' en el Polígono El Prado.

En la provincia pacense podemos encontrar otra serie de planes y muy variados. Vuelve a la localidad de Torre de Miguel Sesmero la '10ª Fiesta del Higo'. En Villafranca de los Barros, comienza este viernes el 'V Festival de Cortometrajes KM666'. Por otro lado, podrás moverte al ritmo de 'The Beatles' con los conciertos homenaje de la banda 'Flaming Shakers', que estará en Almendralejo este viernes y el sábado en Don Benito.

Plasencia y provincia de Cáceres Solidaridad, teatro y festivales

Plasencia tampoco se queda atrás y este viernes a las 20.30 horas tendrá lugar en el Teatro Alkázar la versión teatral de la conocida película 'Los lunes al sol' de Fernando León de Aranoa. Además, este viernes se celebrará un cóctel solidario en beneficio de las zonas más afectadas por el incendio forestal de Jarilla, será a las 20.30 horas en el Hotel Boutique Los Álamos.

En el resto de la provincia de Cáceres, Valencia de Alcántara nos ofrece el final del 'Festival de los Castillos' este viernes a las 18.15 horas con la representación de 'Alfonso X, la última cantiga'. Y no podía faltar el queso en esta zona extremeña, el sábado y el domingo tendrá lugar en Cabrero la V Feria del Queso y el Cabrero, un plan para todos los públicos que forma parte del programa 'Otoñada del Valle del Jerte'. Baños de Montemayor y Hervás ponen el broche final con la VI edición de la 'Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz' con charlas, música y arte con un mercado artesanal centrado en el oficio lanero.