El Festival Ibérica lleva hoy el cine sin límites a la Rucab Jueves, 18 julio 2019, 08:21

El salón de actos de la Rucab -Pablo Sorozábal, 1- acoge hoy, a las 10.30 horas, la sección Cine sin límites del Festival Ibérico de Cine. Los cortometrajes que se proyectarán son: 'Yes we can', de Lucía Brito (12') y 'Distintos: Así se hizo' de Josevi García Herrero (34'). Josevi García Herrero también impartirá una clase magistral con prácticas ante la cámara.