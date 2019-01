Festival de danza urbana en Badajoz en honor a Michael Jackson Domingo, 6 enero 2019, 19:59

Step Dance Studio organiza su festival de danza urbana haciendo honor a Michael Jackson. El teatro López de Ayala de Badajoz acoge el martes 8 de enero el espectáculo titulado 'This is it. Michael Jackson', dirigido por María Seco e interpretado por los bailarines de su escuela. Comenzará a partir de las 20 horas y la entrada se puede adquirir desde 5 euros.