Extremadura se llena de calabazas y castañas

Este nuevo fin de semana cerrará octubre con los planes más terroríficos del año y nos hará empezar noviembre entre los olores de las castañas asadas por toda Extremadura. Dentro de las propuestas más relevantes están el festival de cine de terror 'Fanter Film Festival' en Cáceres, el 'I Congreso de Vino y Enoturismo Extremeño' en Badajoz o la 'Feria de la Castaña' de Cabeza la Vaca.

Pero no solo eso: la música también tiene su hueco. El jazz y el flamenco inundarán Mérida y Badajoz, y la música barroca y clásica también tendrán su espacio en Cáceres con 'Ceres en Clásico'.

Badajoz Capital de la música y del vino

Badajoz ofrecerá un fin de semana repleto de música. Este jueves se podrá disfrutar del concierto 'Los Niños Jesús', la banda compuesta por el periodista Jordi Évole estará a las 20 horas en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (RUCAB). También este jueves hay lugar para el flamenco, Manuel Melisma traerá la 'Fusión Flamenca' en el Hospital Centro Vivo a las 20.30 horas.

Además, Badajoz se convertirá este viernes en la capital del enoturismo español con el 'I Congreso del Vino y Enoturismo Extremeño' en el Hospital Centro Vivo a partir de las 9.30 horas, una cita imprescindible para los amantes del vino. Por otra parte, vuelve el 'Ciclo de Música Actual de Badajoz': este viernes a las 20.30 horas dará comienzo esta XVII edición con la actuación del Cuarteto de Saxofones Maat en la Fundación CB. Y en Círculo Pacense regresa el 'Círculo de Jazz' a cargo de 'Smoke Quartet' este viernes a las 21 horas, una plan íntimo para disfrutar del mejor jazz.

Como es habitual el primer sábado de cada mes, la Plaza Alta acogerá a partir de las 10.30 horas el 'Rastro de Artesanía y Antigüedades'. También este sábado a partir de las 10 horas, la Universidad de Extremadura organiza la 'II Carrera Solidaria por los Incendios en Extremadura', una marcha que reunirá a más de 400 participantes. Y este día no podría pasar sin la parte musical, en la sala 'La Santa' a las 19 horas tendrá lugar el concierto de Javier Ojeda y a las 21 horas Acetre presentará su nuevo disco 'Cantos Veniales' en el Teatro López de Ayala. Asimismo, habrá plan familiar el domingo a las 12 horas con la obra 'Pérez el ratoncito no se nace, se hace' en el Teatro López de Ayala.

Cáceres Arte, cine y música clásica

Cáceres se suma al fin de semana del terror con el 'XIV Fanter Film Festival', desde el jueves hasta el domingo el Gran Teatro de Cáceres será la pantalla de los mejores largometrajes de terror. El viernes estará también lleno de cine con la 'Gala del Catálogo Jara 2025', a las 20 horas en el Teatro Capitol se proyectarán cortometrajes extremeños que serán distribuidos próximanente tanto dentro como fuera de España.

La capital cacereña también es arte. Este viernes dará comienzo la 'XI Feria de arte y acción Arte Aparte', el Espacio Belleartes será testigo de las obras de los 117 artistas seleccionados hasta el 29 de noviembre. Y el arte musical clásico y barroco conquistarán a aquellos que se acerquen a 'Ceres en Clásico' este viernes y sábado en La Real Cámara en la Concatedral de Santa María a las 21 horas. El domingo Manolo García pondré el broche musical a las 20 horas en el Palacio de Congresos con el inicio de su nueva gira.

Mérida y provincia de Badajoz Música, Motocross y 'Día de Muertos'

La primera cita musical en Mérida se dará este jueves con la musicomedia 'Las que tienen que servir', que nos trasladará al Madrid de los años 70, este jueves 30 a las 20 horas en el Centro Cultural Nueva Ciudad. Mérida también será un lugar idóneo para disfrutar del viernes más terrorífico del año. La Barriada de El Prado nos llevará hasta México con el 'Día de Muertos', un evento único y nunca hecho antes en la región. Durante el viernes, sábado y domingo habrá concursos y desfiles que nos acercarán a esta bonita tradición del pueblo mexicano.

Las citas musicales continúan el viernes con Diana Navarro y su gira 20 aniversario 'Ya no estoy sola' a las 20 horas en el Palacio de Congresos. Para los que quieran disfrutar del jazz este viernes a las 20 horas Jazzeres Big Band dará un concierto con la artista invitada Mili Vizcaíno en el Centro cultural Santo Domingo. El plan sigue el sábado con el lado flamenco de Juan Parrilla y Bernardo Parrilla por el IV Festival Flamenco Mérida, será a las 21 horas en el Teatro María Luisa.

El Motocross también llega a Mérida. Este sábado y domingo el Circuito Municipal Vía de la Plata acogerá el 'Campeonato de España de Autonomías de Motocross', además se disputará la última prueba del 'Campeonato de España de Mx65'.

En el resto de la provincia pacense podemos encontrar otra serie de planes y muy variados. En Fregenal de la Sierra se celebra desde este viernes hasta el domingo el 'X Mercado de dulces conventuales', con la participación de siete conventos procedentes de toda Extremadura y Andalucía. Don Benito será la capital del miedo con su tan reconocido festival 'Extremiedo' que tendrá los días fuertes el viernes y el sábado. Y las castañas serán las protagonistas este viernes, sábado y domingo en Cabeza la Vaca en la 'XX Feria de la Castaña', nombrada recientemente como fiesta de interés turístico de Extremadura.

Plasencia y provincia de Cáceres Teatro, naturaleza y castañas

Plasencia será el centro del teatro en el Alkázar. El viernes a las 20.30 horas se podrá disfrutar de la obra 'Parejas imperfectas', que pondrá sobre la mesa la percepciones que existen sobre las personas con discapacidad física. Y el sábado a las 18 horas será el momento familiar con el musical 'Pinocho, sueña con ser', una versión que arrastra al tan conocido personaje a las peculiaridades de nuestro tiempo.

En el resto de la provincia de Cáceres habrá multitud de eventos muy variados. En Garrovillas de Alconétar se hará el 'III Festival de Otoño' desde este jueves hasta el domingo en el Corral de Comedias, cuatro días de puro teatro con comedia, drama, amor y música. Abadía será el último destino del programa 'Astroturismo', que finaliza este viernes con la actividad 'El camino de las estrellas'. Este sábado comienza el 'Mes de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe' con un programa repleto de actividades gratuitas para todos los públicos. Y el toque musical lo añadirá Carbajo con el 'Festival El Magusto 2025' este sábado y en el que se podrá disfrutar de artistas como Gato con Jotas, Carlos Soto, Hot Water o Castora Hertz, entre otros.

La castaña será clara protagonista en toda esta provincia. Coria, Rincón del Obispo y Puebla de Argeme acogerán el 'IV Festival de la Chaquetía' desde el viernes hasta el domingo. En Eljas tendrá lugar este sábado 'As Borrallás', nombrada Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2022. La 'Carbocha 2025' se celebrará en Robledillo de Gata este sábado a partir de las 13 horas. Y dentro del programa 'Otoño Mágico Valle del Ambroz' este fin de semana tenemos la 'Fiesta de la Trashumancia' en la Plaza Vidal Remundaina de la Garganta este sábado, la 'Noche de Ensueño' con Jandro este sábado a las 19 horas en el Pabellón Multiusos de Gargantilla, y 'La Gran Calbotá' en Abadía este domingo a partir de las 10 horas.