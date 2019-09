Día de Extremadura, fiestas y una noche en blanco

Este fin de semana se conmemora el Día de Septiembre y con éste, llegan un sinfín de fiestas y celebraciones institucionales y populares, comenzando por la que tiene lugar en Mérida el día 7 con la entrega de las Medallas de Extremadura. Guadalupe, Aldeanueva del Camino, Cabezuela del Valle, Don Benito, Montijo y Aceuchal son sólo algunos de los municipios que están de fiesta estos días. Además, en Badajoz tiene lugar la Noche en blanco, en Cáceres destaca el Festival AMEX, en Mérida llegan los grandes éxitos musicales de Disney al Teatro Romano y en Villafranca de los Barros se celebra la XXIII Fiesta de la Cendimia y la tradicional 'vela', Fiesta de Interés Turístico. ¡Empezamos el repaso!

Badajoz Música, Noche en Blanco y visita

Imagen de archivo de la Noche en blanco en Badajoz.

En Badajoz, el viernes continúa el programa de la terraza del Lopez de Ayala. A las 22.00 horas actúan el grupo pacense 'Los Quijotes' y 'Kata', también de Badajoz y que fue finalista del Festival de la canción de Extremadura 2017 y en el Festival Cantautaria Caceres 2018.

Este sábado se celebra la décima edición de la Noche en Blanco. Sobre las 21,45 horas en la plaza de España se inauguran más de cinco horas de cultura que contará con 174 actividades distintas y que se desarrollarán en los puntos emblemáticos de la ciudad, entre ellos la plaza de la Soledad, Santa María, plaza Alta y la explanada de la Alcazaba. Entre las novedades, un jardín vertical en la plaza de San José, la apertura de la ermita de los Pajaritos y una velada artística en los jardines de la Galera. Habrá mucha música, magia, recitales, pasacalles, talleres y espectáculos de circo. Además, siete museos del a ciudad abren sus puertas hasta las tres de la madrugada: el Museo de la Ciudad, el Museo del Carnaval, el MEIAC, el Museo de Bellas Artes, el Museo de la Hermandad de la Soledad, el Museo Taurino y el Arqueológico Provincial. También la torre de Espantaperros, Puerta de Palmas y Fuerte de San Cristóbal.

También este sábado, pero por la mañana como es habitual, habrá visita guiada organizada por Ayuntamiento de Badajoz. En esta ocasión, se titula 'La defensa de Badajoz: Rafael Menacho', y el punto de encuentro será la avenida de Huelva. Se realizará un recorrido desde el baluarte de Santiago hasta el Palacio de la Capitanía.

Cáceres Música, visitas guiadas y puertas abiertas

Imagen de una edición pasada del Festival Amex.

En Cáceres, la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres continúa con el programa de fiestas en el barrio. El programa para el fin de semana incluye música, comida popular el sábado, concurso canino-gatuno y más actividades.

Por su parte, los días 6 y 7 se celebra 'Los planetas de Escenario AMEX' en el Foro de los Balbos'. El viernes, la jonada comienza a partir de las nueve de la noche. Actúan Guitar Not So Slim, Niño Índigo, Swing Ton Ni Son y K-tólicos. El sábado, será el turno de Jorge Navarro, DelRey, Arakna, Olana Liss y Cool Up Records. La música comenzará a sonar desde las ocho de la tarde.

El Corral de las Cigüeñas retoma su programa de conciertos. Este fin de semana actúa 'Los tiestos', una banda de rock andaluz (día 7 a las 18.30 horas, entrada libre) y Vandalia Trío, un grupo de cámara profesional integrado por flauta, violín y contrabajo que apuestan por la combinación de música clásica con jazz, latin, funk o flamenco (día 8, también a partir de las 18.30 horas con entrada libre).

El sábado, Cáceres se suma a la celebración de su pasado sefardí en el marco de las XX Jornadas Europeas Cultura Judía con varias actividades: visitas guiadas a las Juderías Vieja y Nueva, jornada de puertas abiertas en el Palacio de la Isla, Torre Bujaco, baluarte de los Pozos y centro de divulgación de la Semana Santa, y la proyección del cortometraje 'Krisis' en el baluarte de los Pozos.

Mérida y más provincia de Badajoz Entrega de medallas, ferias y múcha música

En Mérida, el sábado se conmemora el Día de Extremadura con la tradicional entrega de las medallas de Extremadura en el Teatro Romano. A partir de las nueve de la noche se entregan las medallas, que este año corresponden a la UME (Unidad Militar de Emergencias), los cuerpos de Policía Local de Extremadura, la Sociedad Micológica Extremeña, la poetisa Ada Salas, la periodista Mª Jesús Almeida y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Después, el escritor de Ibahernando Javier Cervas pronunciará un discurso y posteriormente, se interpretará el himno de Extremadura. Los encargados serán el pianista emeritense Pablo Cascallana y la profesora de canto lírico y moderno Senda de la Montaña. Las celebraciones finalizarán con el espectáculo 'Jóvenes extremeños'.

Además, este domingo tiene lugar el concierto enmarcado en el Festival Stone&Music. Lleva por título 'Disney in Concert: Magical Music from Movies' y es un espectáculo que repasa los grandes éxitos musicales de Disney. Así, no faltarán las canciones de Pocahontas, Aladín, El Rey León, El Libro de la Selva, Mary Poppins, La Sirenita y Frozen, que pondrán en escena los cantantes Paco Arrojo, Julia Möller, Judith Tobella y Diego Rodríguez, junto a la Orquesta de Extremadura. El mismo día, por la mañana, se celebra el XXIV Fondo Popular Ciudad de Mérida, con salida y llegada en el parque de las Siete Sillas. El evento, organizado por el Club Atletismo Mitreo, tiene un precio de inscripción de cinco euros.

Carteles promocionales de la Fiesta de la Vendimia en Villafranca y las ferias de Don Benito.

Don Benito está de Ferias. A las 21.30 horas del viernes tiene lugar el encendido oficial que da comienzo a cuatro días de fiesta. En el programa se incluyen diferentes actuaciones, entre las que se encuentra La Húngara. Además, habrá un pasacalle ecuestre, diferentes talleres, la celebración del Festival Dale Ritmo (a partir de la medianoche del sábado al domingo), gymkana y novillada en clase práctica. Por su parte, en el municipio también se celebra este fin de semana 'The perro perdedor perdiguero sound F10', festival organizado por la asociación 'The Rincón Pío Sound' y en el que actuarán Cravat, Blusa, MD-Us, Howiee Reeve, Los Nitxos, Cuello, Lúa Grammer, Sneers y The Telescopes.

En Monesterio, están de fiestas desde este jueves. El viernes, hay paseos a caballo, concierto de Trio Sabor, orquesta Dynamic, Enbergadura y Derrape. El sábado es el día grande, con la celebración del XXX Día del Jamón (con exhibiciones, concursos y degustación popular). La jornada se cierra con el concierto gratuito de de Bombay y la música de la Gran Suroeste Orquesta Show. La música continúa el domingo, que también acogerá una corrida de rejones con la participación de Joao Moura Jr y Leonardo Hernández. El lunes se cierran las fiestas con actuaciones infantiles, novillada , orquesta y fuegos artificiales.

En Burguillos del Cerro tiene lugar este sábado el Tormenta Rock. El campo de fútbol 'Los Centanales' acoge los conciertos de La Regadera, Ramoninos, La Ira y Derrape. La entrada cuesta cinco euros en venta anticipada y siete en taquilla. Las actuaciones comienzan a partir de las diez de la noche.

En Villafranca de los Barros se celebra la XXIII Fiesta de la Vendimia y la tradicional 'velá' de la Virgen Coronada, Fiesta de Interés Turístico Regional. La representación comienza a las nueve de la noche desde la plaza Corazón de María y acaba en la Coronada. El grupo folclórico Moncovil pondrá el broche final, tras la entrada de la Virgen en su Santuario. Para el sábado habrá varias actividades, entre ellas, degustación gastronómica, animación musical y actuaciones; y para el domingo, misa mayor y ofrenda flora, procesión y verbena.

Castuera también está de fiesta hasta el domingo. Las Ferias 2019 cuentan con múltiples actividades, entre ellas, la música del Festival Itinerante 'Músicos en movimiento' hace parada este viernes en el recinto ferial de Castuera, donde se podrá disfrutar de la música de Rubén Rubio Grand Band, Dedo Corazón, Seventh Sun y Manolo, El Burro & Cía. Además, en el municipio pacense se celebra el 34º Salón Ovino de Castuera, donde se subastarán más de 1.200 cabezas de ganado y se exhibirán ganado de razas de la Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces, en concreto, Merino Precoz, Ile de France, Berrichone du Che y Fleischschaf.

Otro festival itinerante, el de jazz que organiza la Diputación Provincial, tiene cita programada este sábado en Fuenlabrada de los Montes. Nono Blázquez Quartet protagoniza la cita musical, que arranca a las 21 horas en la casa de cultura.

Además, también hay ferias y fiestas en Montijo, Alange, Almendral y Aceuchal, por citar algunos ejemplos más.

El festival 'ITHAKA Series#01' ofrece este fin de semana casi 30 horas de música y 18 actuaciones en formato de directo y DJ set en Medellín, en un viaje en el que la vanguardia electrónica y los pioneros del audiovisual se fusionan con el castillo medieval como telón de fondo.

Plasencia y más provincia de Cáceres Charlas y fiestas patronales

Cartels promocionales de las fiestas de Guadalupe y las de Majada de Tiétar.

En Plasencia, destaca 'Al fresco', un encuentro de cultura y cine en el medio rural que ya alcanza su tercera edición. Se compone de varios eventos: charlas al fresco, que tienen lugar el viernes en la plaza de la Catedral; cines de verano, en el espacio La Magdalena, y los encuentros del Emac, que se llevan a cabo el domingo en Casas del Castañar.

En Jarandilla de la Vera tiene lugar la cuarta prueba del Campeonato de España de Vehículos Históricos, que se enmarca en el VII Rally de Extremadura.

Al igual que ocurre en el resto de la región, en la provincia cacereña son muchos los municipios que se celebran esta semana sus fiestas populares y conmemoraciones al Día de Extremadura, entre ellos, Montánchez, Aldeanueva del Camino, Barrado, Casas de Millán y Guadalupe. Otros ejemplos: en Valencia de Alcántara se han organizado una serie de eventos con motivo del septenario de la Patrona; en Moraleja se pone en valor el folklore, la cultura, la artesanía y la gastronomía de la región con dos jornadas de fiesta por el Día de Extremadura, que también se celebra en Malpartida de Cáceres con varias actividades.

Durante tres días en el recinto ferial de Cabezuela del Valle se instalarán los tradicionales chozos que animarán la feria. Se han organizados varias actividades, entre ellas, representaciones, concurso ecuestre, pasacalles, paella solidaria y actuaciones.

En Majadas del Tiétar son las Fiestas del Toro, en honor a la Virgen de la Soledad. En el programa hay pasacalles de gigantes y cabezudos, concentración de motos, fiesta campera, de la espuma y musical, verbenas, degustación del a carne de las vaquinas, ginkana infantil y actuaciones.

Guadalupe celebra sus fiestas del 5 al 8 de septiembre. El jueves 6 es el Día de las Guadalupes, con ofrenda floral, eucaristía y actuación de Pilar Boyero; el viernes 7 se celebra el Día de Extremadura con una actuación de folklore extremeño y los tradicionales fuegos artificiales; el sábado 8 hay fiesta infantil y el tradicional concierto de la banda de música de Guadalupe.

Más ¿Te parece poco?

Si todo esto te parece poco, hay cerca de una veintena de exposiciones que puedes visitar en la región, entre ellas, la muestra 'Extremadura, 21 miradas', que acoge la sala Pintores 10 de Cáceres y que está promovida por la Asociación Fotográfica de Extremadura; y 'La Guardia Civil, 175 años a tu lado', una exposición que alberga el cuartel de Santo Domingo, en Badajoz, y donde se da a conocer la historia de la Benemérita.