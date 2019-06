Días de Feria, más Clásicos, un festival romano y viajes por la historia de la Tierra

Esta semana, la agenda extremeña viene cargada a tope. Los Clásicos se lucen en Cáceres, Plasencia está de Ferias, en Barballo tiene lugar el Festival Romano Amnis Callis, arranca el programa de cultura, aventuras y sabor Geodisea, y algunos municipios celebran la festividad de San Antonio. Pero hay mucho más: el II Albur Festival, el X Festival 'Ciudad Mágica de Zafra', conciertos en la terraza del López de Ayala de Badajoz y el Gastro-Sensaciones en Mérida. ¡Empezamos el repaso!

Cáceres Teatro, Leyva y jazz

Imágenes de las tres obras de teatro que pone en escena el Festival Clásico de Cáceres.

En Cáceres, Clásico todos los días. El viernes comienza con estreno, el de 'Con quien vengo vengo', la versión de Gabriel Garbisu de la obra de Calderón de la Barca que se pondrá en escena en la plaza de San Jorge. La sección oficial del festival propone doble cita para el sábado: un espectáculo de marionetas 'Mi primer Quijote' en el patio de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y la representación de 'Entre bobos anda el juego' por la noche en la plaza de San Jorge, que presenta la Compañía Nacional de Teatro Clásico junto con la compañía Noviembre teatro. Para terminar el fin de semana, el domingo tiene lugar la puesta en escena del 'El enfermo imaginario', una de las comedias más reconocidas de Molière, y que llega a cargo de Morboria Teatro y bajo la dirección de Eva del Palacio.

En cuanto a las actividades paralelas, hay ruta el viernes y cuentacuentos el domingos. La Ciudad Monumental de Cáceres es el escenario de las rutas teatralizadas enmarcadas en la programación del Clásico. Se titulan 'Siglo Violeta' y empiezan a las nueve de la noche, con las interpretaciones de cinco actrices que representan a mujeres escritoras del Siglo de Oro. En lo que se refiere a las actividades infantiles, los domingos tiene lugar el ciclo 'Cuentos de Oro', que acerca a los niños apasionantes historias clásicas. Sergio Pérez y Jorge Barrantes repasan vida y obra de autores del Siglo de Oro en el parque de Calvo Sotelo a partir de las doce de la mañana.

Pero no todo es Clásico en Cáceres. El viernes habrá un concierto de jazz en el Ateneo de Luciano Bagnasco, Alex Jansen y Pepin Muñoz, con entrada libre. También la habitual proyección en la Filmoteca, en esta ocasión, doble cita: el cortometraje 'Un buen hombre', que protagoniza Alberto Amarilla, y la película islandesa 'La mujer de la montaña'.

El sábado hay concierto de Leiva, que presenta en Cáceres 'Nuclear', su último álbum en solitario, dentro de la gira del ex líder de Pereza por territorio nacional. Anteriormente, a mediodía, Mastropiero acoge la cuarta edición del Festival Mastroviñero de Chirigotas Callejeras, que reúne a cuatro grupos. Otro apunte musical: los conciertos en Boogaloo este fin de semana, que estarán protagonizados por Whisky fuego y Soversion.

Para terminar, el domingo tendrá lugar la gala de la Academia de Danza Sbelta, que este año presenta 'El sueño de una noche de verano' en el Palacio de Congresos, y la carrera a favor del Refugio de animales San Jorge, que se celebra en el parque del Príncipe, donde habrá exhibición tras la carrera y castillos hinchables para los pequeños. En El Corral de las Cigüeñas habrá un festival solidario desde las doce horas que pretende visibilizar la realidad de las personas refugiadas.

Además, durante el fin de semana continúa la quinta edición de la feria Arte Aparte con una performance y una acción musical en Belleartes, que también acoge la exposición de los artistas seleccionados este año. Asimismo, se celebra el I Congreso Internacional sobre el Exilio Republicano, que bajo el título 'El exilio republicano de 1939, ochenta años después', rinde homenaje a Gregorio Torres Nebreda.

Badajoz Mucha música y danza

Carmen Boza, Darawish y cartel del 28 Festival de Danza Coppelia.

En Badajoz, este fin de semana hay mucha música. El teatro López de Ayala propone música y danza. Los conciertos corren a cargo de Jorge Goes, que presenta en la terraza el viernes su nuevo disco, 'Fado novo, Fado velho', con artistas invitados como Pilar Boyero, Pedro Monty, Raquel Guerra, Antonio Cachudo, Manuela Sánchez, Rosa María Reguera y Pilar y Diego Andújar; y de la compositora, guitarrista y cantante gaditana Carmen Boza, que también presenta disco, 'La caja negra', el sábado en la terraza. Por su parte, el baile llega el viernes de la mano del 28 Festival de Danza Coppelia y el sábado, por parte del Festival del Centro de Danza de Zaida Ortiz. Ambos espectáculos tienen dos pases y entradas entre cinco y seis euros.

Además, el viernes cuenta con un taller de teatro en inglés dirigido a público infantil en la sala Ámbito Cultural, un concierto de versiones de The Beatles en la residencia universitaria de estudiantes Rucab que lleva por título 'Let it be', y un showroom de kaftanes y kimonios de la India en La Chimenea Art Market. El festival Ibérico de Música de Badajoz continúa su programa con la actuación de Darawish, una formación de músicos sirios, iraníes y españoles liderada por el saxofonista pacense Pablo Hernández que ofrece un concierto en el patio de la Biblioteca de Extremadura.

El sábado tiene lugar la carrera nocturna solidaria a favor de la asociación oncológica. La VI NocturnAOEx se celebra en torno a Las Vaguadas y está organizada por ADS Extremadura Natural y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx). También se celebra a lo largo de esta jornada la iniciativa 'Abraza la Alcazaba', con diferentes actividades como mercado, taller de manualidades y actuaciones musicales, además de visitas guiadas. A las diez de la noche, todas las personas con su entrada y antorcha se citan en la explanada para comenzar la actividad.

Para el domingo, música y cineclub. La Biblioteca de Extremadura acoge un concierto enmarcado en el X Festival Joven. Actúa el violonchelista David Martín, que interpreta obras de J. S. Bach, A. Piatti, S. Prokofiev y D. Popper. Por su parte, en la Gactoría Joven de Badajoz, la Filmoteca realiza su habitual proyección de los domingos con dos pases. En esta ocasión, la cita es doble: se proyecta el cortometraje 'Un buen hombre', protagonizado por Alberto Amarilla', y la película islandesa 'La mujer de la montaña'.

Plasencia y más provincia de Cáceres Feria en Plasencia, Geocultura y Patios Contados

Programa de Geocultura, protagonistas de Improvável, y cartel de las Ferias de Plasencia.

En Plasencia disfrutan desde el pasado miércoles de cinco días de fiesta. El programa de la Feria trae para el viernes un espectáculo de humor protagonizado por Faemino y Cansado en el teatro Alkázar y actuaciones de los DJ Carlos Chaparro y Kiko Rivera en la plaza; y el sábado, espectáculo de marionetas en el Alkázar y despedida del programa musical de la Feria por Alijo Callejero y Los Rebujitos.

Durante todo el fin de semana, charangas, actividades en la caseta del Mayor en la avenida de la Hispanidad e infantiles en el parque de la Isla desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde. Además, está prevista la gran corrida con toros de la ganadería de Zalduendo para los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Ginés Marín. Y el domingo, último día de Feria, a las 19 horas también, la corrida de rejones de la ganadería de Romano Tenorio con Andy Cartajena, Diego Ventura y León Vicens.

En el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara comienza el programa 'Geodisea', que propone un viaje a la historia de la tierra con la organizaicón hasta el próximo 30 de junio de múltiples actividades organizadas en tres ejes: cultura, aventura y geosabor. Como es habitual, cada fin de semana está dedicado a una temática. Geocultura se desarrolla este primer fin de semana, días 15 y 16, con la propuesta de un mercado artesanal en Guadalupe, paseo guiado a cuevas con pinturas rupestres y jardín botánico en Berzocana, una geogymcana cultural en Guadalupe, una ruta que sigue los pasos de Isabel la Católica desde Cañamero a Guadalupe, y otros paseos guiados por el Geoparque. También representaciones teatrales y mercado artesanal.

En la Nave del Duende, en Casar de Cáceres, el viernes hay espectáculo de danza y teatro a cargo de la compañía balear Baal Dansa, titulado 'Ginoide' y dirigido por Catalina Carrasco. Para el sábado, la compañía lusa ACTA pone en escena 'Improvável'. La obra, cuyo texto es de José Martins, está dirigida por Luis Vicente con la ayuda de Sara Mendes Vicente.

En Valencia de Alcántara continúa el desarrollo del programa 'Patios contados'. Este fin de semana habrá lectura de poemas, acto en el que participará la extremeña Irene Sánchez Carrón, actuación de la escuela Municipal de Música, representación de la obra de teatro 'El último amor de Lorca' y proyección de 'La Novia'.

En Coria, hay concierto de fin de curso de la Escuela de Música de Coria. La Orquesta interpreta temas de grandes músicos y bandas de los 70 y 80 como Pink Floid, Boney M, Gloria Gaynor, Village Peaple, Michael Jackson, Mike Oldfiel, Tina Turner, The Police, Tina Charles, John Paul Jones y Europe.

Ocho cantautores procedentes de distintos puntos del país participan el sábado en el IV Certamen Nacional de Cantautores 'Cantando a la Rivera de Gata' a orillas del río a su paso por Moraleja. La cantautora pamplonesa Aurora Beltrán será la madrina este año.

Mérida y más provincia de Badajoz Gastronomía y música, Amnis Callis y San Antonio

Cartel del Amnis Callis, del gastrosensaciones de Mérida y del programa de San Antonio en Valdecaballeros.

En Mérida, el viernes hay música y teatro: el auditorio del Conservatorio Esteban Sánchez acoge el concierto con entrada libre del pianista vasco Miguel Ituarte, en el centro cultural Santo Domingo habrá un concierto de Mercedes Gancedo (soprano) y Beatriz Miralles (piano), y en la sala Trajano la compañía Suripanta Teatro pone en escena la obra 'Caimanes'. También el día 14 arranca la cuarta edición del Festival Gastro Sensaciones en el Acueducto de los Milagros, que se extiende a lo largo de dos jornadas. El viernes, habrá concurso de tapas, una cata-poesía y diferentes actuaciones de Sínkope, Deltó y Dj Sito Agudo; el sábado, concentración contra la violencia de género, yoga y numerosas actividades infantiles. La música correrá a cargo en esta jornada de Marinah (Ojos de brujo) y Juanma Alqantara.

Para el sábado hay programadas varias actividades: la VI Gala Solidaria de Artes Marciales a beneficio de la Asociación de Familias del TEA, que tiene lugar en el Complejo Polideportivo Guadiana; el Festival de Cine organizado por la Academia Isadora en el Palacio de Congresos; y la puesta en escena del espectáculo 'Infinito' en la sala Trajano, con las flamencas de la escuela de Adrián Calle. Por la noche, en el Teatro Romano, el cómico David Broncano capitanea 'La Vida Moderna Live Show', que presenta con Ignatius y Quequé en su única actuación en la región. Para terminar el fin de semana, el domingo se celebra la novena edición del Triatlón 'Ciudad de Mérida', que tiene su centro de actividades en el Parque de las Siete Sillas.

Barbaño, entidad local menor dependiente de Montijo, celebra el IX Festival Amnis Callis del 14 al 16 en los restos arqueológicos de la villa romana de Torre Águila, que será escenario de marchas romanas y desfile de legiones todos los dís a las 21.15 horas, representaciones teatrales a las diez de la noche, además de luchas deg ladiadores, catas y muestras gastronómicas. También habrá actividades infantiles, rutas senderistas, cetrería, vuelo en globo, una exposición de playmobil y un mercado ambientado en la época.

En Don Benito tiene lugar este fin de semana la carrera nocturna Music Run, una fiesta de luces, música, colorido y la mejor aptitud para asumir el reto de recorrer las distintas distancias propuestas.

El grupo gallego Son do Sil, la formación tinerfeña Tigaray, los murcianos Son del Malecón y los extremeños Furriones componen el cartel del III Albur Festival, que se celebra los días 14 y 15 en Alburquerque.

En Monesterio, este fin de semana tiene lugar la décima edición de la Vía de la Tapa, con tapas a dos euros con productos típicos de la zona.

En Valdecaballeros rinden honores a San Antonio. Este fin de semana se presentan la Reina y las Damas de las Fiestas, hay actividades infantiles y actuaciones de verbenas populares con orquesta. También se festeja San Antonio en Villafranca de los Barros. El viernes tiene lugar el pregón a cargo de Inmaculada González, el sábado habrá concurso de perros, exhibiciones, actuaciones, castillos hinchable para los pequeños y fiesta en el recinto ferial; el domingo, concentración de vespas, música, paella gratis y fiesta de la espuma.

El IX Festival 'Ciudad Mágica de Zafra' se celebra hasta el domingo con espectáculos de magia en diferentes establecimientos y espacios de Zafra. Viernes, sábado y domingo participan los magos profesionales Christian Magritte, el Gran Chiqui y Fernando Flores.

La playa de Medellín acoge la segunda edición de la quedada motera 'La Palapa' este fin de semana. Habrá zona de acampada, además de distintos regalos y trofeos para el piloto más lejano, para el grupo más numeroso, para el piloto más veterano, el que tenga la moto con más kilómetros y también para la moto más nueva.

En Villanueva de la Serena, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Calvario celebra el rosario de la aurora en honor de María Santísima del Calvario. El sábado, víspera del Rosario, la banda del Nazareno hará un pasacalles por las vías por donde discurrirá al día siguiente las andas del Calvario, utilizando un curioso repertorio procesional.

La compañía castellanoleonesa 'Teatro del corsario' representa este sábado 'Clásicos cómicos' en Cabeza del Buey, un espectáculo de cinco entremeses del Siglo de Oro en torno a divertidas situaciones de esposas desquiciadas, amantes intrépidos y maridos burlados.

El municipio de La Haba se convierte este domigo en escenario del maratón fotográfico para captar la esencia de La Serena. El concurso se celebra a partir de las nueve de la mañana en el entorno de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Las mejores imágenes formarán parte de una exposición itinerante.

Más ¿Te parece poco?

Exposiciones 'Momentos' y 'De Re Metallica'.

Si todo esto te parece poco, hay una veintena de exposiciones que puedes visitar en la región, entre ellas, 'De Re Metallica' del portugués Gonçalo Jardim en el MUBA; y 'Momentos' de Fernando Romero en el Palacio de la Isla.