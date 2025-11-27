Extremadura bajo luces y música navideña: estos son los planes del fin de semana

Irene Manzano Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Este nuevo fin de semana cerrará el mes de noviembre con gran parte de las localidades extremeñas iluminadas bajo las luces navideñas. Entre los platos fuertes tenemos las inauguraciones de los mercados de Navidad en Badajoz, Cáceres y Mérida, con sus respectivos encendidos. Cáceres pone fin a 'Ceres en Clásico' y Mérida despide la 'Ruta de la Tapa Gourmet' y el 'Festival de Cine Inédito'.

Pero eso no es todo: Fuente de Cantos estrena la primera edición de la 'Feria del Pistacho' y por fin Piornal podrá celebrar su 'XIV Toñá Piornalega', uno de los eventos más relevantes del programa de la Otoñada del Valle del Jerte que celebra el otoño por todo lo alto.

Badajoz Estreno de la Navidad con gran árbol incluido

Badajoz da la bienvenida a este fin de semana con pura música. Este jueves estará la Orquesta de Extremadura con 'Leyenda y tragedia' a las 20 horas en el Palacio de Congresos. Y el espacio flamenco será en el Hospital Centro Vivo con el espectáculo 'Icónicas' este jueves a las 20 horas, cuatro artistas rendirán homenaje a las grandes figuras femeninas de la historia del flamenco.

¡Oficialmente da comienzo la época navideña! Badajoz da la bienvenida a la Navidad este viernes en varias zonas de la ciudad. El gran encendido será en la Plaza de España a las 18.30 horas con la vuelta del tradicional árbol navideño. También se inaugurarán los tres mercados que habrá este año. El del Paseo de San Francisco será el más multitudinario con 50 casetas, un photocall, talleres y actuaciones. El de la Plaza de Conquistadores trae 10 casetas, con un Belén de Navidad y 'Cortylandia'. El tercer espacio navideño estará en la Plaza Alta donde se podrá disfrutar de un espectáculo de luces y villancicos todas las tardes.

El viernes también hay hueco para la ópera 'Nabucco' a las 20 horas en el Teatro López de Ayala, una actuación que ha emocionado a generaciones enteras. Los planes del sábado comienzan desde bien temprano, desde las 9 hasta las 14 horas se podrá disfrutar de un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' en la explanada del Puente Real.

El resto del sábado no para con los espectáculos. En el Palacio de Congresos a las 20 horas tendrá lugar 'Yo, Folklore: Gran Gala de Folklore Extremeño', un espectáculo único que combina la riqueza del folklore tradicional. El Teatro López de Ayala acogerá el show de humor 'Comandante Lara y Cía-Viaje con nosotros' a las 21 horas. Y la sala Treze Music Club presenta 'Hybrid Park', un tributo a Linkin Park a las 22.30 horas.

El domingo tampoco para con los espectáculos. A las 19 horas en el Palacio de Congresos se podrá disfrutar de 'El Rámper', el espectáculo músico-teatral compuesto por el músico gaditano Jesús Bienvenido. Y en el Teatro López de Ayala el Gran Circo Acrobático Chino deleitará a los espectadores que acudan a este espectáculo único en el mundo a las 20 horas.

Cáceres Navidad a golpe de guitarra

El turno de Cáceres para dar la bienvenida a la Navidad será el viernes a las 19.30 horas en la Plaza Mayor con una cuenta atrás y un espectáculo de luz y nieve artificial que culminará con el concierto cargo de María Parrado, ganadora de la 'Voz Kids' y cantante 'Disney'. A este día, se le suma el concierto homenaje a Antonio Luis Suárez Barquero, figura decisiva en la formación musical de varias generaciones en la provincia, a las 20 horas en el Gran Teatro. También, será momento de despedir a 'Ceres en Clásico' con 'De lo humano a lo divino' a las 20.30 horas en la Fundación Mercedes Calles de la mano del Trío Jacareros.

El sábado se podrá disfrutar de forma gratuita de un espectáculo para toda la familia, será el teatro y circo 'Jerónimo y los ojos se cerraron en el camino' a las 12 horas en la Plaza San Blas. Por la tarde, a las 20 horas en la sala Cajalmendralejo, será el tercer concierto dentro del 'Ciclo Jóvenes Intérpretes extremeños' a cargo de Nacho Cuadrado.

El Gran Teatro de Cáceres nos trae un par de espectáculos más para cerrar el fin de semana. El sábado a las 20.30 horas se podrá disfrutar de la dramaturgia 'El hijo de la cómica' creada a partir del primer volumen de 'El tiempo amarillo' de las memorias de Fernando Fernán Gómez. Y el domingo a las 19 horas Juan Valderrama presenta 'Historias de la copla', un proyecto artístico en el que el cantante recorre la historia de la copla, interpretando sus clásicos y contando las vivencias de sus figuras más importantes.

Mérida y provincia de Badajoz 'Navilandia' y grandes conciertos

Este fin de semana a Mérida le toca despedirse de la 'XX edición del Festival de Cine Inédito' y de 'La Ruta de la Tapa Gourmet', es momento de aprovecharlas al completo. Este viernes también comienza la 'Navidad en Mérida', será el tradicional encendido a las 19 horas con más de un millón de luces led repartidas en 52 zonas de la ciudad y la inauguración del Mercado Navideño en el nuevo Parque López de Ayala. Tras este encendido, en la Plaza de España tendrá lugar el concierto de Celia Vergara con la Mérida Big Band. Pero esto no es todo, hasta el 6 de enero de puede disfrutar de 'Navilandia' en IFEME, un espacio lleno de atracciones y actividades diseñadas para todos los públicos con atracciones infantiles, pista de hielo y la tradicional caseta de Papá Noel entre otras actividades, como una zona de restauración y talleres.

La Orquesta de Extremadura también actuará en la capital extremeña este viernes a las 20 horas en el Palacio de Congresos, recuerda que puedes adquirir entradas con descuento a través de Oferplan. Llega el humor y la crítica con 'Diva de barrio' de Isabel Rey este viernes 28 a las 20.30 horas en el Teatro María Luisa.

Tras su paso por Badajoz y Cáceres, este sábado 29 es el turno de Mérida para disfrutar de Cantajuego – '20 años la gira', en el Palacio de Congresos, habrá dos pases: uno a las 16.30 horas y otro a las 19 horas. Este mismo día, a las 18 horas en la Plaza de España, será el momento de la Gran fiesta 'Hola Mérida, arranca la navidad con Europa FM' con DJs tanto nacionales como locales. El domingo se abre al tributo a Julio Iglesias del Tour 'Me va, Me va by Jorge Goes' a las 18 horas en el Palacio de Congresos, también están disponibles los tickets con descuento e Oferplan.

En el resto de la provincia de Badajoz, localidades como Almendralejo, Villanueva de la Serena, Llerena o Fuente de Cantos ya iluminarán sus calles con el tradicional alumbrado navideño. En Villafranca de los Barros se podrá disfrutar durante todo el fin de semana del 'XXVIII Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote' que reúne a jóvenes talentos de la música clásica. En Fuente de Cantos se celebrará el sábado y domingo la primera edición de la 'Feria del Pistacho' con degustaciones, jornadas técnicas, showcookings, concurso, mercadillo, talleres, entre otras actividades. El sábado habrá teatro en Don Benito, a las 21 horas en el Teatro Imperial, 'Saturnos y Medeas' una cita que se celebra en el marco del 25N. Pero también hay espacio para las rutas senderistas de La Codosera ('VI Desafío La Codosera') y en La Garrovilla con 'XXIII Ruta de las Grullas 2025', ambas este domingo.

Plasencia y provincia de Cáceres Muchos espectáculos y 'Otoñada en el Valle del Jerte'

Plasencia conmemora este jueves a Antonio Luis Suárez Barquero con el concierto homenaje a las 20 horas en el Teatro Alkázar de parte de la Banda Sinfónica de la Diputación Provincial de Cáceres y el Conservatorio Profesional de Música 'García Matos' de Plasencia. El viernes, el Centro Cultural 'La Jaimita' acoge a las 20 horas el 'Veneno Tour' de Inkandescencia que estará junto a Mogarro. En el Teatro Alkázar este viernes a las 20.30 horas, se podrá disfrutar de 'Casa de miñecas', la versión actualizada del clásico de Henrik Ibsen. También, el viernes a las 21 horas en el Palacio de Congresos se podrá ver el show humorístico 'Comandante Lara y Cía-Viaje con nosotros'. Juan Valderrama también presenta en Plasencia 'Historias de la Copla' a las 20 horas en el Teatro Alkázar.

En el resto de la provincia de Cáceres, este fin de semana será el turno de Piornal para celebrar el otoño por todo lo alto con la 'XIV Toñá Piornalega', un evento dentro de la Otoñada del Valle del Jerte con diferentes actividades, concursos, rutas, tapas y sorteos. En Valencia de Alcántara se podrá disfrutar del Teatro 'Jerusalem' de Jez Butterworth este viernes 28 a las 19 horas en la Casa de Cultura. En Valdefuentes se celebra el 'I Festival de las Letras para la Sostenibilidad Rural' este viernes y sábado. El 'XVI Concurso de Pintura Rápida Otoñada 2025', 'Entre cerezos y bancales' será en Cabezuela del Valle este sábado, un concurso dentro del programa de la 'Otoñada del Valle del Jerte'. Y El Torno será escenario de boda con la 'Recreación Boda Torniega', este sábado se revivirán las tradicionales locales con este evento que durará todo el día.