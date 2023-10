Batallas históricas, matanzas extremeñas y cerezos en flor

Fin de semana para disfrutar de la naturaleza, la historia y las tradiciones extremeñas y en el que tampoco faltarán música, teatro y actividades infantiles a tutiplén. La agenda de ocio viene cargadita. En la capital pacense tiene lugar la primera Recreación Histórica de los Sitios de Badajoz, en Mérida actúa la Orquesta de Extremadura acompañada por la violinista María Dueñas y en el Valle del Jerte comienzan las actividades con motivo del Cerezo en Flor tras dos años sin celebrarse. Este fin de semana se inaugura la fiesta, de Interés Turístico Nacional, y habrá romería, entrega de las Cerezas de Oro, talleres infantiles, degustación de productos extremeños, música y teatro.

Pero hay más: Doble cita de Pasión Vega, que actúa en Badajoz y Cáceres, y también del espectáculo de Juan Amodeo titulado 'Avangelio', que llegará a Cáceres y Mérida. Además, Malpartida de Plasencia y Villarreal de San Carlos acogen la primera edición de 'Monfragüe de Cuento' y en Ibahernando y Ahigal se celebran matanzas extremeñas. ¡Empezamos el repaso!

Badajoz Recreación, teatro y música

Badajoz acoge este fin de semana la primera Recreación Histórica de los Sitios de Badajoz. El programa se extiende hasta el domingo. El viernes, abre el campamento militar en el parque de la Legión (17,30 horas) y hay una visita guiada a la sala de batallas del Museo de la Ciudad (18,00); el sábado será el Día de Menacho, con desfile, acto institucional (11,30 horas) y primera recreación de una batalla en Puerta Pilar (18,00 horas); y el domingo se escenificará la toma de la ciudad por los aliados, en una segunda recreación que tendrá lugar en el Baluarte de la Trinidad (12,00 horas) y posteriormente habrá un acto de reconciliación y un desfile final.

El fin de semana en El Hospital, con motivo de la Semana del Agua, habrá talleres infantiles (viernes a las 17,00 horas; sábado a las 10,30 y 17,00 horas) y una gymkana temática (domingo, 10,30 horas), además de cuentacuentos (viernes y sábado, 19,15 horas) y una representación infantil (sábado, 12,30 horas). Más planes para los peques de la casa. A las 18,00 horas hay taller infantil en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés, en el que crearán su propio superhéroe o superheroína dentro del taller de creación dirigido por Álex de la Fuente Chamizo con la colaboración del equipo de 'Inclusión Man'. La actividad requiere inscripción previa.

El viernes a las 20,00 horas se presenta el libro 'La verdadera lengua de los pájaros', con las fotografías de José María Benítez Cidoncha y los poemas de Marino González Montero. El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) acoge el acto, que tiene entrada libre. A la misma hora en el Palacio de Congresos actúa la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz Bonifacio Gil. El concierto estará dirigido por Jordi Francés y tiene entrada libre.

El López de Ayala propone teatro para esta jornada. A las nueve de la noche se pone en escena 'El abrazo'. La obra de Christina Herrström, versionada por Magüi Mira, está protagonizada por María Galiana, Juan Mesenguer y Jimmy Roca.

El sábado por la mañana,a las 12, 30 horas, tiene lugar el taller infantil 'Mi primera cometa sostenible', en la sala de ámbito cultural de El Corte Inglés. Dirigido a niños a partir de cuatro años, requiere inscripción previa. A la misma hora, hay un concierto solidario (a favor del comedor social de San Vicente de Paúl) a cargo de la sociedad cultural 'La Filarmónica' de Olivenza en el templete de San Francisco.

Pasión Vega actúa el sábado por la noche en el López de Ayala.

Por la noche (21,00 horas), Pasión Vega sube al escenario del López con 'Todo lo que tengo', su gira homenaje a la música y el folclore latinoamericanos que supone un viaje sonoro a través de ritmos como el son, la chabata, el bolero y la bossa. En el Palacio de Congresos a la misma hora estaba previsto el espectáculo del humorista Santi Rodríguez, titulado 'Espíritu', pero se ha cancelado.

El domingo a las 12,00 horas tendrá lugar en el López de Ayala el certamen de Bandas Resucitado en el que participarán la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo Resucitado de Badajoz, la Agrupación Musical Oliva de Mérida, la Banda Municipal de Música de Talavera la Real y la Banda de Cornetas y Tambores Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros. Por su parte, en el Palacio de Congresos tiene lugar el certamen de danza 'Dancing Star, Vive tus sueños', que celebra su XII edición.

Como cada domingo, la Filmoteca proyecta una película en la Factoría Joven. En esta ocasión es 'Cerca de ti' (Reiuno Unido, 2020), una cinta basada en hechos reales que obtuvo el Premio del Público en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Cáceres Humor, teatro y poesía

Humor con Juan Amodeo, el viernes en el Palacio de Congresos.

En Cáceres, este fin de semana hay humor, teatro y poesía. El viernes hay varias citas: a las 19,30 horas hay una ruta poética por la Ciudad Monumental organizada por el Ayuntamiento y dirigida a todos los públicos. El lugar de salida es la puerta del Ayuntamiento. Se leerán poemas propios y ajenos por parte de todos los asistentes que así lo deseen.

A las ocho en el Palacio de Congresos hay un espectáculo del monologuista Juan Amodeo titulado 'Avangelio'. Las entradas para el show del sevillano tienen descuento en Oferplán. Por su parte, a las 20,20 horas empieza en la sala Maltravieso 'Medea a la deriva', basada en la novela gráfica de Fermín Solís.

A las ocho y media, un clásico de los viernes en Cáceres: la proyección de la Filmoteca. En esta ocasión, 'The end of evangelion' (Japón, 1997), una película de animación para adultos prevista dentro de un ciclo especial de anime.

Y a las nueve de la noche en el Gran Teatro actúa Pasión Vega, dentro de su tour 'Todo lo que tengo', un concierto en el que homenajeará a la música y el folclore latinoamericano. En su repertorio, escrito por diferentes compositores de uno y otro lado del Atlántico, repasará repasará ritmos como el son, la bachata el bolero o la bossa, entre otros.

El sábado Cáceres acoge la 26 edición de la Gimnastrada, que reunirá a casi 2.000 participantes en el Pabellón Multiusos. El evento no competitivo tendrá lugar de 9,00 a 22,00 horas y tiene entrada gratuita.

A las seis de la tarde en el Palacio de Congresos hay un espectáculo de magia tributo a Harry Potter dirigido a niños y adultos. A las 20,20 horas, la compañía Aura Producciones en Extremadura pone en escena 'El sótano de Nora' en la sala Maltravieso. Y a las ocho y media de la tarde en el Gran Teatro actúan los cómicos Jaime Caravaca y Grisson Beatbox, que ofrecerán un espectáculo con humor y beatboxing.

Mireia Miracle interpreta 'Rojo' en el Gran Teatro el domingo por la tarde.

El domingo a las seis de la tarde se pone en escena 'Anastasia', un tributo musical que se basa en la leyenda de la Duquesa Anastasia, la hija pequeña de los Romanov. Una hora más tarde, en el Gran Teatro se pone en escena 'Rojo' a cargo de Mireia Miracle Company, con motivo del Día Mundial del Teatro. Para esta obra hay entradas con descuento en Oferplán.

Como cada fin de semana, hay actividades en el Helga de Alvear. El viernes a las 18,00 horas, visita guiada a la exposición temporal Joseph Beuys; y el sábado a las 12,00 horas, taller infantil titulado 'Cada ser humano es un artista'. Ambas requieren inscripción previa.

Mérida y más provincia de Badajoz Música, romería, danza y magia

María Dueñas y Andrés Salado.

En Mérida habrá mucha música y teatro. La Orquesta de Extremadura ofrece el concierto número 10 del abono de temporada, titulado 'Lo amargo tras la belleza' y en el que se interpretará el concierto para violín e Sibelius y la sinfonía nº2 de Brahms. La actuación, el viernes a partir de las ocho de la tarde en el Palacio de Congresos, está dirigida por Andrés Salado y la Oex estará acompañada por la solista María Dueñas al violín. Las entradas tienen descuento con Oferplán.

A la misma hora, las ocho y media de la tarde, comienza el Concierto Sacro de la Coral Avgvsta Emerita y la representación de la obra de teatro 'Arde ya la yedra'. El concierto, presentado por Jesús Sánchez Adalid, tendrá lugar en la Basílica de Santa Eulalia, bajo la dirección de Francisco Javier Gómez Hurtado y con José Manuel Bernáldez al órgano. Por su parte, la compañía Territorio Violeta pone en escena en la sala Trajano la obra protagonizada por Rosa Merás, Adrián Navas, Dani Jaén y María José Palazón, bajo la dirección de Francisco Javier Suárez.

La celebración de la Semana Blanca del Conservatorio de Mérida se extiende hasta el fin de semana. Este viernes se hará una Gymkana musical para los más pequeños en el Parque de las Siete Sillas, que en caso de lluvia se trasladaría al próximo viernes, finalizando con el Concierto de la OSCAM en Almendralejo para el que se podrán retirar las invitaciones en el Conservatorio.

El sábado, el centro cultural Nueva Ciudad acoge a las 19,30 horas 'Satanás', a cargo de De la luna teatro. La obra está dirigida por Marino González e interpretada por Ana García, José A. Lucía y jesús Manchón. A las 21,00 horas en el Palacio de Congresos, el monologuista sevillano Juan Amodeo presenta 'Avangelio'. Las entradas para el espectáculo tienen descuento con Oferplán.

El domingo a las 20,30 horas, la compañía La Quimera de Plástico pone en escena 'Las guerras de nuestros antepasados'. La sala Trajano acoge el espectáculo, dirigido por Luisa Hurtado y protagonizado por Juan Manuel Pérez y Javier Bermejo.

Además, durante el fin de semana tiene lugar el XI Mérida Máster de Pesca en el paso del río Guadiana.

El IV Festival de Magia con Encantamiento, Badakadabra, llega este fin de semana a Villanueva de la Serena y Navalvillar de Pela.

En Jerez de los Caballeros, la Asociación Protectora de Animales y Plantas organiza el domingo su II 'Perruta Solidaria', con un recorrido de nueve kilómetros que partirá a las 10,00 horas de San Roque hacia el camino de La Vaquilla. El objetivo es recaudar fondos para pagar tratamientos veterinarios.

En Llerena, el sábado a las siete y media de la tarde actúa la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz Bonifacio Gil (CSMB) en el auditorio de la Merced. El concierto estará dirigido por Jordi Francés y tiene entrada libre.

En Galizuela, pedanía del municipio pacense de Esparragosa de Lares, se celebra este sábado la tradicional romería de Lares en honor a la Virgen de Lares.

El Festival de Danza 'Danzaria' llega este fin de semana a tres municipios pacenses. El viernes, el cine teatro Rodríguez Ibarra de Quintana de la Serena acoge 'No sé cómo llamarte' (21,00 horas); el sábado, el salón de actos de la casa de cultura de La Haba la obra 'No sin mí' (21,00 horas); y el teatro Carolina Coronado de Almendralejo se representa el domingo 'No sé cómo llamarte' (18,00 horas).

El Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena acoge dos espectáculos este fin de semana. El viernes a las nueve de la noche, se pone en escena 'El rey del humo'. La representación, prevista con motivo del Día Mundial del Teatro, está interpretada por Ana Oliva, María Duarte y José A. Lucía. El domingo a las ocho de la tarde está previsto el concierto 'Barockstil', que interpretarán Mariló Valsera (soprano), Rubén Simeó (trompeta) y Antonio Luis Suárez (piano).

El IV Festival de Magia con Encantamiento, Badakadabra, continúa este fin de semana Villanueva de la Serena y Navalvillar de Pela. En Villanueva, el sábado a las 11,00 horas hay un taller en el espacio cultural Rufino Mendoza y a las 12,30 horas, 'Magia para niños de 3 a 117 años' con Fernando Flores. El mago actúa también el sábado en Navalvillar de Pela: a las 18,00 horas habrá taller de escuela de magia y a las 20,00 horas, el espectáculo.

Otro de los programas de la Diputación Provincial, Pasión por el Flamenco, llega a Bienvenida, donde actuarán Miguel Ángel Lima, Esther Merino y Antonio Carrión.

La Filarmónica de Olivenza conmemora su 171 aniversario con un concierto en la iglesia de Santa María del Castillo. La actuación comienza a las ocho y media de la tarde y estará dirigida por Salvador Rojo.

En La Zarza se celebra el Primavera Folk este sábado a partir de las 13,00 horas. Actuarán la Groovy Celtic Band, de Cáceres, Coros y Danzas 'Tierrablanca' y el grupo oliventino Acetre. Además, habrá un espectáculo de animación callejera a cargo de 'Tanque Gurugú'.

Calamonte acoge la III Ruta senderista 'El Pocito', dentro del programa Camina Badajoz 2022 organizado por la Diputación de Badajoz, que consta de 15,5 kilómetros. La salida es a las 10,00 horas desde el polideportivo municipal.

Monesterio celebrará este sábado su 'II Marcha por la Igualdad', dentro de la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. Comenzará a las 11,30 horas desde el ayuntamiento y será a beneficio de la oenegé S.O.S Sin Fronteras.

Plasencia y más provincia de Cáceres Teatro, cerezos en flor, cuentos y matanzas

En Plasencia, el teatro Alkázar acoge el viernes a las 21,00 horas 'Hija de la luna', un homenaje a Mecano protagonizado por Robin Torres. Se trata de un nuevo espectáculo basado en el disco más emblemático del mítico grupo, 'Descanso dominical'.

El sábado a las 20,00 horas en el Palacio de Congresos hay un concierto de la banda de música 'Ciudad de Plasencia', que interpretará piezas de Tchaikovsky, Márquez, Schonberg, Barbieri y Chapí. A la misma hora, pero en el Alkázar, comienza 'El abrazo', una obra de teatro protagonizada por María Galiana, Juan Mesenguer y Jimmy Roca.

El domingo a las seis de la tarde estaba previsto el espectáculo 'Pasión' en el teatro Alkázar, pero se ha suspendido.

En el Valle del Jerte comienza la programación con motivo del Cerezo en Flor, Fiesta de Interés Turístico Nacional. El viernes tendrá lugar la romería de la Virgen de Peñas Albas en Cabezuela del Valle y la Fiesta del Cerezo en Flor en Jerte, que propone varias actividades, entre ellas, el acto institucional de inauguración y entrega de las Cerezas de oro, que comenzará a las 12,00 horas, y un concierto de Acetre a las 21,00 horas. El sábado destaca el mercado artesanal, que estará de 11,00 a 21,00 horas; los talleres infantiles de arte y educación, que tendrán lugar de 11,30 a 14,00 horas; la degustación de picadillo, migas y ponche de 12,00 a 17,00 horas, el concierto de Mayalde a las 20,30 horas y verbena popular. En El Torno se celebrará la ruta Sakura VI y en Piornal, la presentación del certamen de teatro La Barraca de Lorca, con la puesta en escena de 'Las Peladas'. Ya el domingo, Valdastillas acoge la representación de la obra de teatro 'Me voy a Cincinnati'. Las actividades con motivo de la Fiesta del Cerezo en Flor se desarrollan hasta el 7 de mayo.

En Malpartida de Plasencia y Villarreal de San Carlos, comienza la primera edición de 'Monfragüe de cuento'. El sábado habrá un taller de creación de criaturas mágicas con Pedro Mañas y David Sierra (10,00 horas), cuentacuentos con Gracia Iglesias (13,00 horas) y cuentacuentos para adultos con Diego Magdaleno con degustación de productos extremeños (21,00 horas). El domingo, habrá taller y cuentacuentos a cargo de José Carlos Román y Luján Fernández (11,00 horas) y cuentacuentos con Margarita del Mazo (13,00 horas).

En Ibahernando tiene lugar la VII edición de la Matanza Tradicional Viveñ este sábado. La jornada comenzará a las 9,30 horas con migas, café y licores; a las 11,30 horas habrá degustaciones y a las 14,30 horas, la comida. A partir de las cuatro y media de la tarde se celebrará un concurso de dulces caseros. También hay prevista una actuación de Trío musical fantasía y una discoteca móvil.

El mismo día, en Ahigal se celebra la quinta edición de la Matanza Paleta. A las 9,30 horas habrá desayuno con migas, dulces y café. La matanza estará amenizada por charanga, bailes regionales acompañados de tamboril y grupos folklóricos, y a las 14,00 horas se celebrará la comida. Desde las cuatro de la tarde habrá música y rondas por las calles del pueblo.

En Malpartida de Cáceres se celebra este sábado desde las dos de la tarde el Malpar Flow, un festival en el que actuarán Kiko Rivera, Adrián DLO, Smile, MR, Necke El Escritor, Diego Caballero y Alex Rodríguez.

En Casar de Cáceres, la Nave del Duende propone circo y teatro para este fin de semana. El viernes, la compañía extremeña Chimichurri pone en escena el espectáculo circense 'Puntadas sin hilo' y el sábado, por el Día Mundial del Teatro, habrá 'Monólogos en espacio vacío', con lectura dramatizada de 'Filos la tejedora' y los monólogos 'Ophelia: vino y justicia' y 'Niños de madera'. Ambas representaciones comenzarán a partir de las ocho y media de la tarde.

En Coria, la compañía Panduro Producciones pone en escena la obra infantil 'La ciudad inventada', el viernes a las 19,00 horas en la casa de cultura de la localidad. Además, los días 25 y 26 se celebra una nueva edición de la semana Cultural del Caballo.

La campiña de Valencia de Alcántara acoge este domingo la XXII edición de la ruta de senderismo 'Transfrontera', incluida dentro del circuito Camina Extremadura 2022 y en la Liga de Senderismo Fedme. La marcha, de 25 kilómetros y una duración estimada de seis horas, celebrará este año su vigesimosegunda edición.

El teatro Gabriel y Galán de Trujillo acoge, el viernes a las ocho y media de la tarde, la representación de 'La ventana del lago' a cargo de la compañía Emulsión Teatro.