Agosto dice adiós con feria en Mérida, las Fiestas del Ramo y la música de Rozalén

Parece que el verano va llegando a su fin y con él llega la vuelta a la rutina. Sin embargo, y por fortuna, no es del todo así. A este verano aún le quedan unos últimos coletazos. El último fin de semana de agosto sobresale por la diversidad de actividades que hay. En Badajoz, podrán conocer más a fondo el casco antiguo a través de visitas guiadas, mientras que los más bailongos podrán disfrutar de mucha música en la Feria de Mérida o en el 'Bruja Sound Festival'.

Por su parte, la provincia de Cáceres nos ofrece mucho rock con el 'Festival CasteRock' y el 'Grimalrock', deliciosos platos tradicionales en las Fiestas del Ramo de Casar de Cáceres y una de las mejores cantautoras españolas, Rozalén, que actuará en Trujillo. Y para los amantes de la cultura callejera, su cita de este fin de semana es el Festival de Cultura Urbana de la capital cacereña.

Badajoz Visitas guiadas

En Badajoz hay una oportunidad para conocer el Casco Antiguo de la ciudad más a fondo. El sábado a las 10.00 horas hay una cita para toda la familia con la 'yincana familiar', en la que se recorrerán las calles y plazas más significativas de la ciudad, además de poder ganar premios y pasar una mañana de mucha diversión.

Asimismo, en el marco de 'Badajoz: esencia, herencia, gentío,… ¡Patrimonio humano!', una programación que cuenta con visitas guiadas todos los sábados de agosto y septiembre. Este 31 es el turno de 'Historia y poder' a las 10.30 horas. La ruta saldrá desde la Plaza Alta.

Cáceres Música en las 'Noches del Baluarte' y Festival de Cultura Urbana

Cartel anunciador del concierto de Guitar Not so Slim en 'Las Noches del Baluarte'. / HOY

La VII edición del Festival de Cultura Urbana llega un año más a Cáceres desde este pasado jueves hasta el domingo, 31 de agosto con diferentes actividades de danza, exhibiciones y torneos, campeonatos internacionales, deportes urbanos, creatividad y expresión artística e imaginación, que serán la Plaza Mayor de la ciudad y el Foro de los Balbos.

Concretamente, este viernes en la Plaza Mayor desde las 21.00 horas se desarrollarán talleres y exhibiciones de skate, BMX, 'parkour' y calistenia, así como demostraciones de danzas urbanas, patines en línea e ilustraciones, mientras que el Foro de los Balbos acogerá una exhibición de grafiti y una batalla de gallos (rap) hasta las 24.00 horas.

El festival continuará el sábado a partir de las 10.00 horas con un evento de patines de línea en el pabellón municipal 'Juan Serrano Macayo', mientras que el Foro de los Balbos acogerá un campeonato internacional de 'break-dance' desde las 19.00 horas con más de cien integrantes. Además, todos los días habrá juegos de mesa, videojuegos y un mercadillo de 21.00 a 24.00 horas en la plaza.

Cartel de la séptima edición del Festival de Cultura Urbana de Cáceres.

Finalmente, espectáculos de 'parkour', calistenia e ilustraciones abrirán la noche del sábado, que continuará con un conservatorio feminista y juegos de skate en la Plaza Mayor, que harán de cierre del festival.

Además, llegan a su fin las actuaciones de música, teatro, poesía o cine de los viernes y sábados de agosto dentro del programa de 'Las Noches del Baluarte 2019' en un marco incomparable como el Baluarte de los Pozos de Cáceres. Así, este viernes, día 30, a las 20.30 horas debutará José Manuel Galán. El chef cacereño dirigirá el taller de manualidades y gastronomía 'Cena, cuento y a la cama', en el que podrán participar niños de 5 a 12 años que elaborarán su propia cena con el fin de aprender buenos hábitos de alimentación. También asistirán Manuel Gutiérrez y Gerard Junqueras para ofrecer su espectáculo 'Los primos hermagos'.

Sin embargo, Las Noches del Baluarte finalizarán el sábado a las 22.30 horas con el grupo Guitar Not so Slim, liderado por Troy Nahumko y Moi Martín, que ofrecerá un recorrido desde principios del siglo XX hasta la actualidad, a través de su repertorio plagado de blues, soul y rock and roll. Además, tanto el viernes como el sábado la noche concluirá con la actuación de un dj hasta la 1.30 horas.

Mérida y provincia de Badajoz Feria y fiestas de Mérida

En Mérida celebran del 29 de agosto al 3 de septiembre sus Ferias y Fiestas con una programación colmada de citas a todas horas y para toda la familia. El viernes por la mañana, a las 10.00 horas tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Guadiana el 'VIII Torneo de Baloncesto de Feria 3 contra 3', y una hora y media más tarde se hará entrega de trofeos y regalos de los juegos y actividades del Centro Residencial El Prado. El 'Dúo musical Pelíkano' amenizará la hora de la comida, a eso de las 14.00 horas, en la caseta municipal del recinto ferial. Ya más entrada la tarde la plaza de toros de Mérida se abrirá al público para la tienta que tendrá lugar a las 19.00 horas. Por la noche, a las 22.15 horas en el marco del festival 'Stone & Music' será la actuación musical de 'Hombres G' en el Teatro Romano de Mérida. Además, paralelo a esto a las 22.30 horas en la caseta municipal actuará la orquesta 'Scala'.

El sábado habrá en el campo de fútbol de Nueva Ciudad el 'IV Memorial Jesús Cabezas Ramírez'. Y el Teatro Romano volverá a abrir sus puertas al 'Stone & Music Festival' a las 22.15 horas para el show musical que correrá a cargo de la cantante Gloria Gaynor.

El domingo, a las 14.30 horas, tendrá lugar un espectáculo de flamenco y copla en clave de jazz, protagonizado por la artista Pilar Boyero. Además, a las 19.00 horas la plaza de toros volverá a acoger un espectáculo en esta ocasión bajo el nombre de 'Duende Ecuestre' en la que se hará una demostración con caballos. Y para despedir el fin de semana, que no la feria, por todo lo alto, a eso de las 22.00 horas el famoso artista 'El Canijo de Jerez' ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de España.

Festival DiJazz, Bruja Sound Festival y Músicos en Movimiento

El Festival DiJazz continúa este sábado en el 'Cine teatro Rodríguez Ibarra' de Quintana de la Serena a eso de las 21.00 horas. El show correrá a cargo de Pablo Romero Quartet, un pianista que empezó y acabó sus estudios de piano clásico en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. Ha formado parte de diferentes proyectos como líder y sideman, en los que destacan formaciones como Expression Jazz Quintet, Hugo Alves Quartet, Special Quartet o Injex Big Band, entre otras.

Además, la localidad pacense de Aceuchal acoge el sábado 31 de agosto el 'Bruja Sound Festival'. Un evento que cuenta con 12 horas de música ininterrumpida. A las 20.00 horas será el grupo de pop-rock 'Mejun-G' los que estrenen el festival. Una hora después será el turno de 'Comediante y Callejero', y 'La Tata' lo seguirá a las 22.00 horas. Ya más entrada la noche, a las 23.00 horas, será 'Sweet Jade & The Monkeys' los que amenicen una hora de música hasta que 'La Dstyleria' coja el relevo a las 24.00 horas. A las 01.00 horas será 'Triana' la que se suba al escenario y 'Lady Jaque' a las 02.30. Para seguir con la noche, le tocará a Dj 'Neil' que seguirá a 'Lady Jaque' a las 03.30 horas. Para ir acabando la noche 'Gameboyz' actuarán a las 04.30 horas y bajará el telón del festival 'Bifásic Element'.

El Festival Itinerante 'Músicos en Movimiento' que se celebrará hasta el 6 de septiembre en toda la provincia Badajoz cuenta con una extensa lista de músicos. Concretamente, este sábado a las 22.00 horas aterriza en el Paseo de la Constitución de Fregenal de la Sierra. Este fin de semana el show correrá a cargo de tres grupos musicales; 'The Moochers' una bada pacense formada en 2003 y que interpretan versiones de clásicos americanos como Nina Simone, Marvin Gaye o el conocidísimo Sinatra. 'D.A.' que destacan por sus canciones de corte introspectivo con un estilo cercado a bandas de pop rock alternativo, presentarán su nuevo disco, llamado 'Universos'. 'Willy Wylazo' es otro grupo que amenizará la noche del sábado de Fregenal, presentarán 'Resurgir' un disco compuesto por seis canciones con un tinte a new reggae con ápices de música clásica, étnica y latina. La entrada a este festival es libre y gratuita.

En el campo de fútbol de Salvatierra de los Barros se celebra el sábado, el festival 'DeBarros'. Un concierto de doce horas de musica ininterrumpidas. Pasarán por el escenario músicos de la talla de Jose Am, Yasiris, Víctor Magan y Raúl Pacheco, junto a Bizza B2B Pastell de Fells, Fran Díaz y los djs locales Carova y Milan.

Bienvenida acoge hasta el lunes 2 de septiembre el 'Bienvenida Fest', un festival de teatro aficionado que cuenta con seis montajes y que pone fin a los talleres de introducción a la interpretación y perfeccionamiento que se desarrollan en el municipio desde hace cuatro años. Esta iniciativa es llevaba a cabo por el actor Casimiro Aguza, es un revulsivo cultural para Bienvenida en el que este año participan un total de 77 personas. El sábado se representará a las 20.00 y 22.30 horas 'Historias de Lavapiés', una adaptación del musical 'Rent'. Y el domingo, dos pases de 'Carmen', el musical flamenco basado en la novela homónima de Prosper Merimée que clausurarán esta edición del certamen.

Más planes

El día 31 de agosto el grupo motero Motocork-Club de San Vicente de Alcántara, el sábado a las 10.00 horas, iniciará una ruta desde el parque pared nueva, pasando por el entorno hispano luso. A las 15.00 horas se hará una comida en el pabellón multiusos. Después, y para amenizar la tarde y madrugada, habrá exposición de motos y coches antiguos, juegos infantiles, atracciones, regalos, concierto, Dj, y muchas sorpresas.

En Zafra tendrá lugar el sábado la undécima edición del 'Motorshow' que se desarrollará en el recinto ferial. Participarán 80 pilotos, entre los que cuenta el barcelonés Narcís Roca que ofrecerá una exhibición de Stunt con cinco motos. En esta edición, que marca el inicio de las actividades de preferia y Feria de Zafra, la organización mantiene el mismo formato de citas anteriores. Pitmotard, Supermotard y Superquad, aunque este año incluye una nueva categoría de motos clásicas, lo que hace que también aumente el número de pilotos participantes. Las carreras y exhibiciones comienzan a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio de seis euros.

Un espectáculo de Freestyle llega el sábado a Don Benito con Dani Torres, Rocky Florensa, Marc Pinyol, Guillem Navas y Adrián Corroto. Saltos y acrobacias a dos ruedas que podrán disfrutarse el próximo 31 de agosto en la plaza de toros multiusos 'Alcalde Mariano Gallego'. También conocido como FMX, es una variación sobre el deporte de motocross en la que los motociclistas intentan impresionar a los jueces con saltos y acrobacias. Se trata de una disciplina joven derivada del motocross, que se ha convertido en uno de los espectáculos deportivos de mayor atracción de los últimos años y que tiene como uno de sus grandes atractivos a Dani Torres, que encabeza el cartel de este año en Don Benito.

En Los Santos de Maimona, con motivo del Día Internacional contra la desaparición forzada, se proyectará en 'LaFábrika detodalavida' el documental ganador de la última edición de los premios Goya: 'El Silencio de Otros'. Un film dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, que retrata la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura de Franco.

El sábado se celebra en la localidad de Guadiana la primera edición de 'Holiguadiana', un evento social cuya recaudación irá destinada a familias sin recursos para la adquisición de material escolar de cara al inicio del nuevo curso. Tendrá lugar en la explanada de la piscina municipal con apertura de puertas a eso de las 20.00 horas. Comenzará a las 21.00 horas y se alargará hasta las 01.00 horas. Contará con la participación de 'Dj R. Ayusp' y con un catering de cachimbas. Las entradas cuestan cinco euros en venta anticipada y siete euros en taquilla.

El viernes la plaza de toros de Villafranca de los Barros volverá a acoger la cita anual 'Gastromúsica', el único evento extremeño que aúna música y gastronomía en un solo acontecimiento totalmente consolidado. El objetivo de esta cita es el desarrollo turístico de la cultura musical y gastronómica en la Ciudad de la Música, y a su vez dar a conocer los productos propios de nuestra tierra a través de su elaboración. El coso taurino se amolda ese día a un formato con capacidad para unas 250 personas, concebido para el disfrute de la mejor gastronomía local y extremeña. Las entradas están desde ayer a la venta en la Oficina de Turismo, de 10.30 a 13.30 hora a un precio de 25 euros por persona.

Plasencia y provincia de Cáceres Mucha música rock, Rozalén en Trujillo y Fiestas del Ramo en Casar de Cáceres

La artista Rozalén en una de sus actuaciones y a su lado Beatriz Romero, que traduce las canciones al lenguaje de signos. / HOY

En Plasencia, la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor ha organizado la iniciativa 'Noches en la Plaza Mayor', un encuentro que arrancará este sábado con un concierto del Cuarteto Amina a partir de las 22.00 horas. Este grupo está compuesto por Fernando Díaz, Javier Fuentes, Irene García y la propia Lucía Pérez. La particularidad de este grupo está en que, con sus instrumentos clásicos (dos violines, una viola y un violonchelo), interpretan temas pop, rock o canciones de conocidas bandas sonoras.

En Casatejada, el Festival CasteRock celebra su decimotercera edición este viernes y sábado y lo hace con sonido placentino. Así, el campo de fútbol de Casatejada se llenará de rock desde el viernes con una jornada con entrada gratuita, que contará con actividades infantiles y las actuaciones de los grupos locales Punto Muerto, Tejas Band y el dj M. Rodríguez.

Por lo que respecta a la noche del sábado, Los Jacobos y Calentón subirán al escenario junto a Gatillazo, el conocido grupo de rock español liderado por Evaristo Páramos, exvocalista de La Polla Records, así como el grupo Mogarro, de Navalmoral de la Mata. Las puertas del recinto se abrirán ambos días a las 21.00 horas.

Fiestas del Ramo de Casar de Cáceres

Pero este fin de semana en la provincia cacereña también tenemos fiestas populares. Las Fiestas del Ramo de Casar de Cáceres, que pretenden ser declaradas de Interés Turístico Regional, este año estarán cargadas de diversas actividades, muchas tradicionales, como su 'Mesa', y otras novedosas como el Festejo de Rejones y el Festival de Flamenco. Un programa que contempla todas las edades y que se extenderá hasta el 3 de septiembre.

Imagen de archivo de la ofrenda de productos en las fiestas del Ramo de Casar de Cáceres. / HOY

Así, este viernes será el gran día de las peñas pues celebrarán su multitudinario pasacalles y concurso de carros, tras lo que posteriormente tendrá lugar el pregón de la fiesta, que será a cargo de Juan Vicente Izquierdo Rey, ganador del Campeonato de Europa de Duatlón 2019.

Para este sábado habrá un frite, así como un festejo de rejoneadores con Paulo Jorge Santos y Mario Pérez Langa a partir de las 18.30 horas en la Plaza de Toros. En la jornada del domingo se celebra la 'Tradicional Mesa del Ramo', en la calle Sanguino, número 24, donde se puede degustar productos locales: torta del Casar, roscas de alfajor, torta borracha, tencas fritas o en escabeche, lomo y más.

Además, durante todo el fin de semana hay verbena, disco-móvil, fiesta del agua, fiesta de la espuma, festival taurino, recortadores, concurso de gastronomía, talleres infantiles y espectáculo de fuegos artificiales.

Rozalén en Trujillo

Mientras que en Trujillo continúan también los actos religiosos en honor a la Virgen de la Victoria, cuyas fiestas se celebran desde este pasado jueves hasta el 8 de septiembre, un fin de semana en el que habrá festejos taurinos.

Dentro de esta programación y como colofón, este viernes a las 22.30 horas se subirá al escenario del Patio de Armas del Castillo una de las principales voce de la canción de autor en España como es Rozalén con éxitos como 'Baile', la 'Puerta Violeta', 'Girasoles' o 'Comiéndote a besos'.

Por su parte, el sábado llegará cargado de festejos como la diana floreada por la Banda Municipal de Música de Trujillo, mientras que a las 12.00 horas tendrá lugar el desfile de gigantes y cabezudos, que saldrá desde el ayuntamiento. Ya por la noche continuará la fiesta con fuegos artificiales y verbena amenizada por la orquesta Show Montecristo en la plaza Mayor.

Este sábado se desarrolla una nueva edición del Festival GrimalRock en Grimaldo, municipio situado a ocho kilómetros de Cañaveral.

Cartel anunciador del evento.

Para esta ocasión, las actuaciones de Aliño Callejero, Mezk, Animadversión, Azero, Adarel y SDB serán las protagonistas de la noche. El evento es a partir de las 13.00 horas y de acceso libre, aunque las actuaciones comenzarán a partir de las 19.00 horas.

El parque municipal de Navalmoral de la Mata acogerá este viernes y sábado el IV Festival de Jazz de la localidad, NavalJazz. En la jornada del viernes, a las 21.00 horas abrirán el festival 'Iván San Juan cuarteto Feat Andre Fernandes' y 'Las negras del 45'.

En la jornada del sábado el festival trae a 'Jangada de Pedro' a partir de las 21.00 horas, mientras que para cerrar el festival los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Miron Rfajlovic Quintet a las 22.30 horas.

Carrera por montaña «Techo de Extremadura»

La localidad cacereña de La Garganta acogerá este domingo la disputa de la sexta edición de la exigente carrera por montaña «Techo de Extremadura», que contará con la participación de más de 120 corredores. La cita contará con tres pruebas, una de ellas puntuable para la Copa de Extremadura con un recorrido de 22 kilómetros y un desnivel positivo de 1.400 metros. De forma paralela, se disputará un Cross Trail de 10,5 kilómetros y otra carrera para categorías infantiles.

Continúa 'Estivalia' este fin de semana. Verbo Producciones representará este sábado 'Una comedia rusa' en Valdencín (Torrejoncillo), mientras que la compañía Teatrapo hará lo mismo con la obra 'Marco Aurelio' en Valencia de Alcántara.

Además, este viernes la piscina municipal de Miajadas volverá a convertirse en un parque de atracciones acuático, con tobogán, bolas, pistas multiobstáculos, castillo infantil, música y animación. A partir de las 16.00 horas hasta las 20.00 horas se celebrará la segunda 'Aquasonux' del verano 2019.

Cartel anunciador del evento.

También en Miajadas, el sábado a las 21.30 horas en el patio del Complejo Cultural Palacio Obispo Solís tendrá lugar una cata comentada y degustación de vinos.

En Moraleja, el ayuntamiento y la Asociación Deportiva de Montaña Xálima (Ademoxa) han organizado una ruta senderista nocturna para la II Observación de Estrellas este viernes bajo el nombre de 'El Chorrerón'. La ruta saldrá desde la plaza de España a las 21.30 horas y recorrerá 16 kilómentros de dificultad baja.

Los expertos en murciélagos, Ana Cordero y Nico Schreur darán a conocer al público de Salorino las características más curiosas de estos mamíferos con la celebración de 'La Noche de los Murciélagos' que tendrá lugar el sábado a las 22.00 horas.