Mucho cine, música jazz y Kiko Veneno para este fin de semana en Extremadura

Judith Rueda Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

Noviembre arranca con fuerza con planes para todos los gustos: cine, música y arte como el 38 Festival Internacional de Jazz en Badajoz, las Jornadas Góticas de Cáceres, la VIII Edición de Claqueta Emérita y XIII Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto.

Badajoz El arte de Badajoz se escucha

Comenzando con Badajoz, nos encontramos con el '38 Festival internacional de Jazz', que inició este pasado miércoles 5 y será clausurado con 7 maravillosas actuaciones este próximo 8 de noviembre. El festival acogerá a artistas del jazz maravillosos como Aurora Samino, Ariel Brínguez o Lola Santiago entre otros. Todas estas actuaciones se podrán disfrutar en el Teatro López de Ayala, coincidiendo varias en el mismo día. Y no olvides que puedes conseguir tus entradas con descuento a través de Oferplan.

Siguiendo con la música, 'Flamenco en la Plaza Alta' trae el concierto 'Jóvenes promesas del flamenco' este viernes a las 20.30 horas en el Espacio Cultural Santa Catalina. Y el flamenco no para, en el Hospital Centro Vivo se podrá disfrutar del concierto 'Flamenco en carne viva' de Jorge Peralta el jueves a las 20 horas. Este tendrá lugar por el Día Internacional del Flamenco y traerá un repertorio lleno de palos clásicos. También el jueves a las 20 horas se podrá asistir al concierto 'Celebración vienesa' de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Badajoz 'Manuel Rojas'. Además, el 'IV Festival Negativo Foto' nos trae lo mejor de la fotografía extremeña con una programación exclusiva para estos 7, 8 y 9 repleta de talleres, actividades en la calle, visitas guiadas y exposiciones disponibles en la sede de la Fundación CB.

Continuando con las actividades, nos encontramos con una gran cantidad de exposiciones. Para comenzar, este jueves en el Archivo Histórico Municipal de Badajoz se encontrará, a partir de las 10 horas, la exposición 'La Escuela Municipal de Artes y Oficios de Badajoz: siglos XIX-XX'. El objetivo del evento será contar la historia de la escuela desde sus inicios. Desde el viernes se podrá asistir a la exposición 'Premios Ciudad de Badajoz' en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' en el que se podrán observar las obras de los ganadores.

Además este viernes se retoma a las 17.30 horas 'El Circo de los Horrores' en la calle Menacho y el Casco Antiguo, actividad pospuesta la semana anterior a causa de las lluvias. El sábado en el Museo de la Ciudad 'Luis de Morales' se podrá disfrutar a partir de las 11 horas de la exposición '12 meses, 12 batallas' que trata de los diferentes conflictos bélicos sufridos por Badajoz. Desde el jueves hasta el domingo en IFEBA tendrá lugar la 'FEHISPOR 2025', una feria que traerá lo mejor en turismo, gastronomía, cultura, ocio, empresas y comercio multisectorial de España y Portugal.

Cáceres Gastronomía y solidaridad

Este fin de semana Cáceres se llena de sabor con el evento gastronómico de las hamburguesas 'The Masters Burgers'. Desde el jueves hasta el domingo la Plaza de Toros acogerá a ocho empresas, siete de ellas extremeñas, para deleitar a la población con las mejores hamburguesas. Este evento además es solidario, ya que parte del precio de cada hamburguesa será destinado a la Asociación Oncológica Extremeña. El evento permanecerá abierto hasta la medianoche todos los días, comenzando a las 13 horas todos los días a excepción del jueves, que inaugurará el evento a las 19 horas.

El arte también se encuentra en Cáceres con eventos como el 'Festival Locos por la Música' que tendrá lugar el sábado en el recinto ferial de Cáceres a las 16 horas y traerá artitas como Kiko Veneno, Modestia Aparte o Los Rebeldes entre otros. Ademá, en este fin de semana se podrá continuar disfrutando de la cita artística 'Cáceres Contemporánea' en la Plaza de Santiago, que durará hasta la próxima semana. Este evento reúne las obras de ocho artistas de diferentes generaciones y ha sido impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Otro evento llamativo de la semana tendrá lugar el jueves a las 20.30 horas en el Gran Teatro de Cáceres, el concierto 'KKR + Mala Sangre - Live AV Show' una gala en directo para los amantes de la música electrónica que fusionará en creaciones originales la electrónica, su voz e instrumentos clásicos.

Cáceres también piensa en el medioambiente con la 'Eco-Fiesta de la Bicicleta', una actividad en la que poder pedalear con toda la familia. El recorrido comienza el domingo a las 10 horas en la Plaza Mayor y llega a su fin en el Parque Padre Pacífico. Junto con el dorsal se participará en un sorteo con premios variados al final del trayecto.

Los amantes del arte gótico podrán encontrar su lugar en las 'X Jornadas Góticas de Cáceres' que comienzan este jueves con la proyección de la película 'En la boca del miedo' en la Filmoteca de Cáceres a las 19.30 horas. No se realizarán únicamente proyecciones, también se llevarán a cabo conferencias, actividades e incluso micrófono abierto de literatura gótica.

Mérida y provincia de Badajoz Una velada llena de cine

Llegan los últimos días de la 'VIII Edición de Claqueta Emérita' con una programación especial para este fin de semana. El Centro Cultural Santo Domingo acogerá de jueves a sábado talleres, proyecciones, charlas y la visualización de los nominados a 'Mejor Cortometraje Nacional'. La Gran Gala Final tendrá lugar en el Centro Cultural de Nueva Ciudad a las 19 horas. Aunque el evento termine aquí, las exposiciones continuarán hasta el 17 de noviembre. Además, desde este jueves hasta el día 30 se podrá disfrutar de la 'Ruta de la tapa', en la que participarán 14 establecimientos emeritenses. Habrá dos modalidades de tapas, la 'Tapa de la ruta' y la 'Tapa Gourmet'. Los que quieran participar en la ruta tendrán además la posibilidad de entrar en el sorteo de varios premios.

El 'IV Festival Flamenco de Mérida' continúa este fin de semana y trae dos actuaciones al Teatro María Luisa. El viernes a las 21 horas se podrá disfrutar del concierto 'Mano A Mano: Antonio Reyes y Pedro El Granaíno'. Y el sábado, también a las 21 horas se podrá asistir al concierto 'Jesús Méndez. Quiero Cantarte'. Los días jueves y viernes tendrán lugar también en el teatro las 'III Jornadas de Humanización en Cuidados Críticos', traídas por el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Mérida. Estas contendrán talleres, actividades de ocio, convivencias, mesas y ponencias.

Otros eventos que no se pueden olvidar son la 'Velada de Boxeo I Edición' que tendrá lugar en la sede de Box'in Mérida el sábado a las 20 horas. El ballet de Kiev 'El cascanueces', que llegará al Palacio de Congresos el jueves a las 20.30 horas. Y la obra 'Dos hombres solos sin punto com ni ná. 25 aniversario' que se podrá disfrutar en el Centro Cultural Alcazaba el sábado a las 19 horas.

En cuanto al resto de la provincia nos encontramos con el 'XXI Festival de Teatro Meléndez Valdés' el sábado a las 20 horas en el Auditorio Municipal 'Isidro Campillejo Fuentes' de Ribera del Fresno. Este mismo día la Plaza Grande de Zafra acogerá a partir de las 9 horas la 'III Ruta de la Chaquetía'. El domingo será el último día del 'XIV Foro del Audiovisual y la Cinematografía 2025' en Zafra, a partir de las 9.30 horas. También este día tendrá lugar la ruta senderista 'Camina por Almor' a las 9.30 horas. El recorrido de la ruta se desarrollará por la Sierra de San Jorge de Alor.

Plasencia y provincia de Cáceres Que el cine original no se detenga

Plasencia se llena de cine este fin de semana con dos festivales muy importantes, el 'XII International Youth Film Festival', los días jueves y viernes; y el 'XIII Festival Nacional de Cortometrajes Plasencia Encorto', del jueves al sábado. Ambos eventos se realizarán en el Teatro Alkázar, donde tendrá lugar el sábado a las 20 horas la Gala de Clausura de Plasencia Encorto, certamen que contará como clasificador para los premios Goya. Asimismo, se podrá disfrutar el viernes a las 20.30 en el Palacio de Congresos el Ballet de Kiev 'El Cascanueces' que llegará a Mérida el día anterior. También en el Palacio de Congresos, a las 20.30, tendrá lugar el concierto 'Celebración Vienesa' de la Orquesta Extremeña.

En cuanto al resto de la provincia este fin de semana trae eventos muy interesantes como la 'GEODISEA 2025', que cuenta con diversas actividades a lo largo del mes. En concreto, de viernes a domingo las localidades de Guadalupe, Alía, Valdecasa, Castañar de Ibor, Carrascalejo y Cabañas del castillo, se llenarán de sabor con todo tipo de actividades culinarias. Otro evento importante de la provincia es 'APITHUR 2025' que tendrá lugar este año en Caminomorisco de viernes a domingo y contará con talleres infantiles, cata de mieles y showcooking entre otras actividades.

Durante este fin de semana se llevarán a cabo varias rutas. En primer lugar nos encontramos con la 'Ruta Entreparques' una travesía senderista que recorrerá desde Casas de Miravete hasta Deleitosa constando 16 kilómetros de trayecto. Iniciará en Casas de Miravete tras la llegada de un autobús que recogerá a los participantes en Deleitosa a las 8.30 horas. Otra es la 'Ruta Senderista Internacional del Contrabando 2025' que iniciará en Eljas el sábado a las 8.45 horas y terminará en Foios a las 14.30 horas. La última de este fin de semana se encuentra en Segura de Toro y se trata de la 'Ruta de las Chorreras' con salida el sábado a las 9.30 horas desde la Plaza de Segura del Toro. Esta ruta se encuentra dentro de las actividades del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025 .

El sábado también tendrá lugar la última actividad de la campaña de incentivación a la lectura de la Diputación de Cáceres, 'Tesoros del Papel' en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera a las 17.30 horas. El sábado y domingo en Tornavacas estará disponible el Mercado Imperial, con actividades gastronómicas y musicales, visitas guiadas y animación. El día 8 comienza la 'Semana de la Garganta de los Infiernos', un conjunto de actividades que estarán recogidas en la Otoñada del Valle del Jerte.

Temas

Plasencia

Mérida

Badajoz

Cáceres