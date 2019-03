Cine español, eslovaco y la última cinta de Jesús Ponce, propuestas de la Filmoteca en abril EUROPA PRESS Viernes, 29 marzo 2019, 16:06

Un total de doce películas repartidas en cuatro ciclos de cine español, eslovaco y la última cinta de Jesús Ponce, son las propuestas de la Filmoteca de Extremadura para este mes de abril, que han sido presentadas este viernes por el director de la entidad, David Garrido.

El cine español tendrá un especial protagonismo este mes porque, según Garrido, «la cosecha del cine español de 2018 ha resultado tan interesante y variada que aún hay títulos pendientes de estreno en Extremadura que merecen una especial atención».

Es el caso de 'Entre dos aguas' la película de Isaki Lacuesta ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, que cuenta el reencuentro de dos hermanos muy distintos en San Fernando (Cádiz), y que podrá verse en todas las sedes y en las localidades de la Filmoteca Itinerante.

El filme 'La enfermedad del domingo' de Ramón Salazar, un intenso drama entre madre e hija protagonizado por Susi Sánchez, premio Goya a la mejor actriz, y Bárbara Lennie; el documental 'Apuntes para una película de atracos' de León Simiani, igualmente nominado al Goya; y la película 'Nosotros', de Felipe Vara del Rey (ambientada unos días antes de las elecciones generales del 2015 por un grupo de amigos que viven en Madrid), junto a la reposición en Badajoz del exitoso documental sobre la memoria histórica 'El silencio de otros', el miércoles 17 de abril, conforman el resto de propuestas de este ciclo dedicado al cine español imprescindible.

Eslovaquia

El otro ciclo de peso de este mes es el dedicado a Eslovaquia. Gracias a la colaboración de la Embajada de la República de Eslovaquia en España y a la Filmoteca de Bratislava, este mes podrán disfrutarse varios títulos poco conocidos de la filmografía de este país centroeuropeo.

El próximo viernes 5 de abril será el propio embajador de Eslovaquia en España, Jaroslav Blasko, quien inaugure este ciclo en Filmoteca, en un evento en el que se proyectará la película muda 'Jánosik' (1921), con música en directo, interpretada por el Trío Mandrágora.

Dos clásicos del cine eslovaco prácticamente inéditos en nuestro país como 'The Boxer and Death' (1963) y 'The Sun in a Net' (1962), junto a un título más reciente como 'La profesora' (2016), conforman este acercamiento a la cinematografía de este país, que se complementa con una exposición de 24 carteles que ya puede verse en la sede de la Filmoteca de Cáceres y que estará expuesta todo este mes.

'La primera cita'

También se ha presentado el preestreno de la última película del director sevillano Jesús Ponce, 'La primera cita', que tendrá lugar el viernes 26 de abril en Cáceres, con la presencia del director y el equipo de la película, y que estará acompañado de la proyección, dos días antes, de '15 días contigo', una película de 2005 para la que Ponce contó con los mismos intérpretes de su último filme, Isabel Ampudia y Sebastián Haro, que se reencuentran así, 14 años después, en una obra que se estrena en mayo en cines.

Finalmente, Garrido ha recalcado la importancia del mes de abril con la celebración de varios festivales en la región, el Plasencia en Corto y el Internacional Youth Film Fest, que tendrán lugar la semana que viene en la capital del Jerte y el Fanter Film Festival de cine fantástico y de terror, que se celebrará en el Gran Teatro de Cáceres del 26 al 28 de abril.

Cabe recordar que también a finales de mes tendrá lugar el estreno en cines de la esperadísima cinta de animación 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', que acaba de recibir tres premios en el pasado Festival de Málaga.