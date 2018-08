Exposición de los alumnos de El Brocense en El Gran Café de Cáceres Hoy. 19.00 horas. San Pedro de Alcántara, 6 Lunes, 13 agosto 2018, 09:41

Los alumnos del ciclo superior de Iluminación y Producción del IES El Brocense muestran sus trabajos en El Gran Café. La exposición se titula 'The days and the ideas' y se inaugura hoy a las 19 horas. Está integrada por una veintena de fotografías y se puede visitar hasta el próximo 5 de septiembre. En la imagen, foto de Cristina y Arturo López Hara.